IATA: redditività delle compagnie aeree, prezzi del carburante, SAF, al centro delle discussioni durante l’82nd IATA Annual General Meeting

IATA: le Middle East disruptions e gli elevati prezzi del fuel dimezzano la redditività dell’Airline industry

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato il suo ultimo financial outlook for the global airline industry, che mostra un dimezzamento della redditività a causa delle interruzioni legate alla guerra in Medio Oriente e degli elevati prezzi del carburante.

“Il contesto regionale, tuttavia, è molto differenziato. Al centro geografico della guerra in Medio Oriente, si prevede che le compagnie aeree della regione registreranno collettivamente perdite a causa della debole domanda e delle interruzioni operative. Tutte le altre regioni dovrebbero invece registrare profitti, ma a livelli inferiori rispetto alle proiezioni precedenti.

Si prevede che le compagnie aeree raggiungeranno un combined total net profit di 23 miliardi di dollari nel 2026, circa la metà dei 41 miliardi di dollari previsti in precedenza. Si tratta inoltre di circa la metà dell’utile netto stimato di 45 miliardi di dollari per il 2025.

Il net profit margin dovrebbe attestarsi al 2,0% nel 2026, circa la metà del 3,9% previsto in precedenza. È inoltre inferiore alla metà della stima del 4,2% nel 2025.

Il net profit per passeggero trasportato dovrebbe attestarsi a 4,50 dollari, la metà dei 9,10 dollari realizzati nel 2025.

L’operating profit nel 2026 dovrebbe raggiungere i 48 miliardi di dollari (in calo rispetto ai 76,4 miliardi di dollari del 2025), con un net operating margin del 4,1% (in calo rispetto al 7,2% del 2025).

Si prevede che il load factor continuerà a raggiungere livelli record, con le compagnie aeree che dovrebbero riempire l’84,0% di tutti i posti nel corso dell’anno. Si tratta di un miglioramento rispetto all’83,5% registrato nel 2025.

Si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i 5,1 miliardi nel 2026 (con un aumento del 2,4% rispetto al 2025).

Si prevede che i cargo volumes raggiungeranno 71,7 milioni di tonnellate nel 2026 (con un aumento dello 0,2% rispetto al 2025)”, afferma IATA.

“Le interruzioni causate dalla guerra in Medio Oriente e l’aumento dei costi del carburante hanno peggiorato le prospettive per le compagnie aeree. A livello globale, si prevede che la redditività delle compagnie aeree si dimezzerà rispetto al 2025. Gli utili si ridurranno da 45 miliardi di dollari nel 2025 a 23 miliardi di dollari quest’anno. E i margini si ridurranno dal 4,2% al 2,0%. I bilanci di tutte le compagnie aeree stanno risentendo del rapido aumento del 70% dei prezzi del jet fuel. Parte dei costi aggiuntivi viene recuperata attraverso l’adeguamento dei prezzi e il miglioramento dell’efficienza, ma non sarà sufficiente a mantenere la redditività ai livelli dell’anno precedente. Le compagnie aeree più piccole che hanno iniziato l’anno con bilanci deboli stanno certamente faticando. A livello regionale, tutte sono in attivo, ma con una performance finanziaria nettamente ridotta, con l’eccezione del Medio Oriente. Le compagnie aeree del Golfo si trovano ad affrontare un’incertezza operativa a seguito della quasi totale chiusura dello spazio aereo allo scoppio della guerra. Queste compagnie stanno facendo un lavoro straordinario per mantenere la connettività, ma importanti ripercussioni finanziarie sono inevitabili”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le compagnie aeree stanno subendo il peso maggiore dello shock del prezzo del carburante. Mentre le tariffe aeree aumentano, le compagnie aeree continuano ad assorbire parte dell’incremento nei loro profitti. Si prevede che l’utile netto per passeggero scenderà a 4,50 dollari, la metà rispetto all’anno scorso. Date le circostanze, ciò dimostra resilienza, ma non lascia un grande margine di sicurezza qualora altri costi o tasse dovessero aumentare”, ha proseguito Walsh.

“Si prevede che i ricavi complessivi cresceranno del 9,4% a 1.165 miliardi di dollari. Nonostante i significativi miglioramenti, si prevede che la crescita dei ricavi non riuscirà a tenere il passo con la crescita delle spese operative, pari al 13%, raggiungendo 1.117 miliardi di dollari, dimezzando così la redditività netta del settore a 23 miliardi di dollari nel 2026.

Si prevede che i principali fattori macroeconomici che incidono sulle compagnie aeree peggioreranno nel 2026, con una riduzione della crescita del PIL al 2,5% (dal 3,4% del 2025), un aumento dell’inflazione al 5% (dal 4,1% del 2025) e una diminuzione della crescita del commercio mondiale all’1,9% (dal 4,6% del 2025).

Inoltre, persistono le difficoltà riguardo la supply chain. Nonostante una graduale ripresa delle consegne, le condizioni di offerta rimangono strutturalmente limitate. La produzione di aeromobili è in aumento, ma non a un ritmo sufficiente a colmare il divario creatosi durante la pandemia. Le consegne restano al di sotto dei livelli massimi pre-COVID e non sono quindi ancora in grado di ridurre il deficit accumulato. Allo stesso tempo, la domanda di nuovi aeromobili rimane elevata, con ordini che continuano a superare le consegne. Di conseguenza, il portafoglio ordini ha raggiunto le 18.100 unità a maggio 2026, rispetto alle 17.000 del 2024, rappresentando oltre il 50% della flotta attiva.

Finora le compagnie aeree sono riuscite ad assorbire una quota significativa della capacità mancante attraverso una combinazione di aggiustamenti operativi e commerciali. Le compagnie aeree hanno esteso la vita utile degli aeromobili esistenti, aumentato l’utilizzo giornaliero e operato con load factor più elevati, consentendo loro di compensare parzialmente l’impatto dei ritardi nelle consegne.

La carenza non solo aumenta i costi, ma limita anche la crescita. In particolare, la mancanza di nuovi aeromobili ha arrestato per la prima volta nella storia i progressi in termini di fuel efficiency nel 2024 e nel 2025, annullando i consueti progressi del settore aereo nella riduzione delle emissioni di CO2. Nell’attuale contesto, con ulteriori sconvolgimenti geopolitici che influenzano le supply chain globali, il rischio è che questo squilibrio si radichi”, conclude IATA.

IATA: i volumi di produzione di SAF rimangono deludenti

IATA ha pubblicato delle stime secondo cui la produzione globale di Sustainable Aviation Fuel (SAF) dovrebbe raggiungere circa 2,4 milioni di tonnellate nel 2026, pari solo allo 0,8% del consumo di aviation fuel, con un costo per le compagnie aeree di 4,3 miliardi di dollari.

“Si preannuncia un altro anno deludente per la produzione di SAF. Cinque anni dopo l’impegno a raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050, la produzione di SAF rappresenterà solo lo 0,8% dell’airline fuel use quest’anno. Il percorso per soddisfare il 65% del nostro fabbisogno entro il 2050 si fa sempre più difficile ogni anno, con politiche governative inefficaci e la manifesta mancanza di interesse delle compagnie petrolifere. L’attuale shock energetico dovrebbe rendere ancora più urgente lo sviluppo delle energie rinnovabili, compresi i SAF. Ma non abbiamo ancora visto né lo shock energetico, né la necessità di sviluppare l’indipendenza energetica e creare posti di lavoro, né l’urgenza di mitigare i cambiamenti climatici concretizzarsi negli incentivi necessari per creare un SAF market redditizio”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Per accelerare l’espansione della produzione di SAF, IATA chiede un’azione coordinata su quattro priorità: espandere l’offerta di energia rinnovabile per sostenere la produzione di SAF e garantire la disponibilità di materie prime e di energia pulita in quantità sufficiente; garantire il libero accesso alle fuel infrastructure, per consentire una concorrenza leale e una distribuzione efficiente; rafforzare il supporto politico attraverso un’efficace sequenza di incentivi alla produzione e quadri di investimento che offrano certezza e riducano il rischio; consentire la creazione di un global SAF market con volumi sufficienti a prezzi commercialmente sostenibili, fondamentali per la sostenibilità finanziaria ed economica delle compagnie aeree.

Insieme ai SAF (da biofuel sources), anche gli e-SAF (electro-SAF) svolgeranno un ruolo crescente nella decarbonizzazione del trasporto aereo.

L’UE e il Regno Unito hanno imposto una e-SAF production di circa 0,6 milioni di tonnellate entro il 2030. Tuttavia, la capacità produttiva globale attualmente operativa e in costruzione si attesta intorno a 0,02 milioni di tonnellate, con un solo impianto di produzione in funzione. Sarebbero necessarie circa 20 raffinerie su scala commerciale per raggiungere il volume previsto. Inoltre, nell’ultimo anno non sono state prese decisioni definitive di investimento per nuove e-SAF facilities”, afferma IATA.

“Gli obiettivi e-SAF per il 2030 fissati dal Regno Unito e dall’UE sono ben oltre l’irrealistico: sono completamente scollegati dalla realtà. Imporre obblighi prima che la produzione sia effettivamente avviata rappresenta una strategia sconsiderata per la creazione di un mercato energetico. Una strategia del genere non farà altro che far aumentare i prezzi. Insieme alle sanzioni, distoglie risorse preziose che potrebbero essere destinate alla reale riduzione delle emissioni di CO2. Una strategia seria dovrebbe innanzitutto incrementare la produzione di energia rinnovabile per ridurne il prezzo e costruire la capacità produttiva di e-SAF su basi economiche solide. Solo a quel punto gli obblighi potranno raggiungere i risultati desiderati”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

L’ultimo IATA passenger survey (aprile 2026) mostra un sostegno forte e costante alla decarbonizzazione del trasporto aereo.

IATA lancia la Supporting Alliance for CORSIA EEU Supply

IATA ha lanciato la Supporting Alliance for CORSIA EEU Supply, riunendo le parti interessate del CORSIA ecosystem con l’obiettivo di incrementare la disponibilità di 225-250 milioni di unità di CORSIA Eligible Emissions Units (EEUs) entro la primavera del 2027. L’Alleanza si propone di mettere in comune le risorse delle organizzazioni partecipanti e affrontare i punti critici con un’assistenza all’implementazione mirata, pratica e pragmatica.

“CORSIA è l’unico quadro di riferimento concordato a livello globale per affrontare le emissioni del trasporto aereo internazionale, istituito dall’ICAO e dai suoi Stati membri nel 2016. Gli Stati, tuttavia, hanno i propri obblighi ai sensi dell’Accordo di Parigi e dell’UNFCCC. I crediti devono essere trasferiti tra questi sistemi per evitare il doppio conteggio, che è diventato un importante collo di bottiglia. La Supporting Alliance fornirà assistenza per l’implementazione al fine di superare questo e altri ostacoli che impediscono ai crediti di confluire nel CORSIA market. È importante sottolineare che CORSIA genererà probabilmente 4-5 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima nella prima fase e potenzialmente 100 miliardi di dollari entro il 2035, a seconda dei prezzi di mercato. Ciò contribuirà a finanziare l’azione per il clima, a sostenere le comunità remote e a stimolare lo sviluppo economico. Invitiamo tutti gli stakeholder del mercato del carbonio e le organizzazioni correlate a unire le forze nella Supporting Alliance per aiutare CORSIA a realizzare i suoi potenziali benefici sociali, economici e climatici”, ha dichiarato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“L’Alleanza è aperta a tutte le organizzazioni e ai governi nazionali disposti a mettere a disposizione competenze e risorse concrete per contribuire in modo significativo allo sviluppo dell’offerta di CORSIA EEU e alla solida implementazione del CORSIA e delle linee guida dell’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi. L’Alleanza iniziale comprende oltre 32 entità, tra cui le seguenti compagnie aeree: Air Asia, Air France-KLM, All Nippon Airways (ANA), Austrian Airlines, China Airlines, Corsair, Egyptair, IAG, Japan Airlines, KM Malta Airlines, Lufthansa Group, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Scoot, Singapore Airlines e SWISS”, conclude IATA.

Roberto Alvo nominato Chair of the IATA Board of Directors

IATA ha annunciato che Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group, ha assunto la carica di Chair of the IATA Board of Directors. Il suo mandato, della durata di un anno, inizia al termine dell’82nd IATA Annual General Meeting in Rio de Janeiro, Brasile, il 7 giugno 2026.

Alvo è l’84º Chair of the IATA Board of Directors, di cui fa parte dal 2020. Alvo succede a Luis Gallego, CEO di International Airlines Group (IAG). Gallego continuerà a far parte del Board.

“L’aviazione si trova in un momento cruciale, con un ruolo sempre più importante nel connettere le persone, facilitare gli scambi commerciali e sostenere lo sviluppo economico in tutto il mondo. Presiedere lo IATA Board of Directors in questo momento è una responsabilità che assumo con grande impegno. Mentre ci muoviamo in un contesto sempre più complesso, il nostro settore deve continuare a collaborare per rafforzare la sicurezza, migliorare l’efficienza, promuovere la sostenibilità e rendere la connettività accessibile a un numero maggiore di persone e comunità. Non vedo l’ora di lavorare con i membri IATA, i governi e i partner del settore per contribuire a garantire che l’aviazione rimanga una forza trainante per le opportunità, la resilienza e la crescita”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“Alvo vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. È entrato a far parte di LAN Airlines (ora LATAM Airlines Group) nel 2001 e ha ricoperto diverse posizioni di leadership in ambito finanziario, commerciale e strategico prima di essere nominato CEO nel 2020. Poco dopo la sua nomina, Alvo ha guidato LATAM attraverso il processo di ristrutturazione previsto dal Chapter 11 e le sfide della pandemia di COVID-19, supervisionando la trasformazione e la rinascita del Gruppo nel 2022.

Sotto la guida di Alvo, LATAM ha consolidato la sua posizione di airline group leader in America Latina, ampliando la connettività nella regione e verso i mercati internazionali, promuovendo la sua agenda di sostenibilità e registrando solide performance operative e finanziarie. Oggi, LATAM serve oltre 161 destinazioni in 27 paesi e svolge un ruolo chiave nel collegare il Sud America all’interno della regione e con il resto del mondo”, afferma IATA.

“Luis Gallego è stato un Chair of the IATA Board of Directors diligente e instancabile, soprattutto durante il periodo in cui abbiamo affrontato le complesse problematiche legate alla modernizzazione della governance IATA. Lo ringrazio personalmente per il suo prezioso supporto. Il Board sarà in ottime mani con il passaggio di consegne alla guida di Roberto Alvo. Avendo guidato LATAM Airlines Group attraverso sfide significative, portandola a raggiungere profitti record, possiede l’esperienza necessaria per aiutare IATA a soddisfare le esigenze dei suoi membri in questi tempi difficili. Abbiamo già avuto un esempio del suo sostegno al lavoro di IATA ospitando e presiedendo con successo l’AGM a Rio de Janeiro”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Xiamen Airlines ospiterà l’83rd IATA AGM

IATA ha annunciato che Xiamen Airlines ospiterà l’83rd IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (WATS) in Xiamen, Cina, dal 30 maggio al 1° giugno 2027.

“Siamo entusiasti di portare l’83rd IATA AGM in Cina, ospitato da Xiamen Airlines. La Cina è un attore di primo piano nel settore dell’aviazione. Le compagnie aeree cinesi sono tra le più importanti al mondo per traffico passeggeri. Il Paese è all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione per migliorare l’efficienza. Ospitare l’AGM in Cina permetterà ai leader della global aviation industry di constatare in prima persona l’impressionante sviluppo del mercato cinese”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Xiamen Airlines è orgogliosa di ospitare lo IATA AGM e di dare il benvenuto ai nostri colleghi del settore nella nostra base di Xiamen. La Cina è un paese vasto e culturalmente diversificato, con molte città e regioni dinamiche al di là dei suoi porti più noti. Situata sulla costa sud-orientale della Cina, Xiamen è un porto storico e un crocevia per il commercio tra la Cina e il resto del mondo”, ha dichiarato Zhao Dong, Chairman of Xiamen Airlines.

“L’apertura dello Xiang’an International Airport entro la fine dell’anno dimostra come Xiamen stia acquisendo sempre maggiore importanza come transportation and business hub. Gli ospiti dell’AGM potranno scoprire la ricca cultura, la calorosa ospitalità, la bellezza della costa e lo stile di vita rilassato che creano lo spirito distintivo e la vitalità di Xiamen”, ha affermatoXie Bing, CEO & President of Xiamen Airlines.

La decisione di ospitare l’83rd IATA AGM in Cina è stata presa durante l’82nd IATA AGM in Rio de Janeiro. Questa è la terza volta che la Cina ospita l’incontro globale dei massimi leader dell’aviazione, la prima volta che si tiene a Xiamen. L’AGM si è tenuto in precedenza a Shanghai (2002) e a Pechino (2012).

(Ufficio Stampa IATA)