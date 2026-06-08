Airbus presenta l’uncrewed version dell’H145, l’U145

Airbus Helicopters presenterà la uncrewed version del suo collaudato H145, l’U145, durante l’ILA Berlin airshow, dove l’azienda espone un modello in scala reale del nuovo elicottero.

L’U145 va ad arricchire l’helicopter and uncrewed aerial systems (UAS) offering di Airbus. Il primo volo con un safety pilot a bordo è previsto per la fine del 2026, con l’entrata in servizio all’inizio del prossimo decennio.

“Con l’U145 offriamo ai nostri clienti una autonomous, uncrewed version del nostro elicottero H145, combinando il comprovato airframe, la potenza e l’useful load dell’H145 con l’autonomia di un UAS”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “Per sviluppare l’U145 e le sue capacità come UAS multi-missione, collaboreremo con partner leader nel settore delle missioni autonome per espandere ulteriormente l’ecosistema UAS in Europa”.

“L’H145 è il secondo crewed helicopter che Airbus sta convertendo in una uncrewed version, dopo il VSR700, derivato dal Cabri G2. L’U145 sarà dotato di una suite di sensori specializzata e di intelligenza artificiale per la piena autonomia. Rispetto a un elicottero H145 con equipaggio, l’U145 non avrà un cockpit fisico e includerà importanti adattamenti per il cargo, come un integrated nose door con un foldable loading table e dedicated cargo floor.

Con un Maximum Take-Off Weight (MTOW) di 3.800 kg, l’U145 è in fase di sviluppo come soluzione per missioni civili e militari, principalmente per high-volume cargo supply. Il suo design modulare ne facilita l’espansione in ruoli quali disaster management, firefighting, armed scouting, surveillance, drone mothership functionality for air launched effects, ambito in cui Airbus collabora con MBDA, nonché crewed-uncrewed teaming”, afferma Airbus.

“Negli Stati Uniti, Airbus U.S. Space & Defense, insieme ai suoi partner Shield AI, L3 Harris e Parry Lab, offre all’U.S. Marine Corps un elicottero sviluppato specificamente per gli Stati Uniti, l’MQ-72C, una fully autonomous variant del collaudato Lakota UH-72B, adattata alle loro esigenze specifiche”, prosegue Airbus.

“In totale, sono oltre 1.800 gli elicotteri della famiglia H145 in servizio per missioni militari, parapubbliche e civili, con un totale di oltre 8,5 milioni di ore di volo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC). La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i concorrenti. Airbus offre una gamma completa di uncrewed aerial systems attraverso le sue Helicopters and Defence and Space divisions. L’intera gamma è stata rinominata per allinearsi agli helicopter and fixed wing products”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)