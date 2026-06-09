Nuovo accordo di codeshare tra SAS e Aerolíneas Argentinas

SAS e Aerolíneas Argentinas, entrambe membri dell’alleanza SkyTeam, hanno firmato un nuovo accordo di codeshare che amplia le opzioni di viaggio tra la Scandinavia e l’Argentina attraverso le reti combinate delle due compagnie aeree.

In base all’accordo, Aerolíneas Argentinas apporrà il proprio codice AR sui voli operati da SAS tra Madrid e Roma e le capitali scandinave Copenhagen, Stoccolma e Oslo. A sua volta, SAS apporrà il proprio codice SK sui servizi transatlantici di Aerolíneas Argentinas tra Buenos Aires, Madrid e Roma, offrendo ai viaggiatori del Nord Europa un nuovo collegamento con l’Argentina con un solo scalo.

La collaborazione consente inoltre di realizzare itinerari a lungo raggio attraverso la rete SkyTeam, inclusa la possibilità di viaggiare dall’aeroporto commerciale più a sud del mondo, Ushuaia, a quello più a nord, Longyearbyen, con un unico viaggio integrato.

“Questa partnership rappresenta un entusiasmante passo avanti per SAS, che continua a rafforzare la propria presenza globale insieme ai fidati partner di SkyTeam. Aerolíneas Argentinas è un partner ideale per noi e, collegando le nostre reti, apriamo nuove e interessanti opportunità per i clienti che viaggiano tra la Scandinavia e il Sud America. Questa collaborazione non solo rende i viaggi più agevoli e migliora la connettività, ma avvicina anche due regioni con profondi legami culturali ed economici. Siamo entusiasti di offrire ai nostri passeggeri un mondo di destinazioni ancora più ampio e non vediamo l’ora di accogliere a bordo un numero sempre maggiore di viaggiatori sulla nostra rete congiunta”, ha dichiarato Paul Verhagen, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, SAS.

L’accordo consente ai passeggeri di viaggiare con un unico biglietto, effettuare un solo check-in e registrare il bagaglio fino alla destinazione finale, migliorando significativamente l’esperienza di viaggio e ampliando le opzioni di collegamento tra la Scandinavia e l’Argentina.

“Questo accordo ci permette di continuare ad espandere la nostra rete di connettività internazionale e di offrire ai nostri passeggeri nuove alternative di viaggio verso il Nord Europa grazie a un partner strategico come SAS”, ha affermato Fabián Lombardo, Presidente di Aerolíneas Argentinas.

(Ufficio Stampa SAS)