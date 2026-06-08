News Brevi – 08.06.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA SIGONELLA A CIAMPINO CON C-130J – Si è concluso nella tarda serata di ieri, 7 giugno, un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un bambino di appena 7 anni, in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Sigonella a quello di Ciampino. Il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per ricevere cure specialistiche salvavita. Date le condizioni critiche del bambino, si è reso necessario l’impiego di un C-130J, un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente e l’equipe medica di supporto, garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio. La richiesta di intervento, resasi necessaria per garantire la massima tempestività, è stata avanzata dalla Prefettura di Roma. L’equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Sigonella decollando intorno alle ore 23:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Ciampino poco prima dell’una di notte, dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera della Capitale. Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale. Questo genere di missioni rientra tra i compiti d’istituto che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente a favore della collettività. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto della Forza Armata sono pronti a decollare 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi destinati a trapianti, equipe mediche o, come in questo caso, di mezzi di soccorso direttamente operativi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PALAZZO AERONAUTICA: GIORNATA DI CONFRONTO PER I CONSULENTI GIURIDICI DELLA FORZA ARMATA – Si è svolta mercoledì 27 maggio, presso Palazzo Aeronautica, una giornata di confronto tra i Consulenti Giuridici della Forza Armata, promossa dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica – Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici e dedicata al tema “La consulenza giuridica a supporto dell’attività decisionale dei Comandanti”. L’evento ha rappresentato un’occasione di approfondimento sulle principali tematiche di interesse per la consulenza legale in ambito militare, con particolare attenzione all’evoluzione normativa e alle nuove sfide connesse alla sicurezza nazionale. I lavori sono stati aperti dal Colonnello Vincenzo Simonetti, Capo Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici, che nel proprio intervento introduttivo ha sottolineato il ruolo centrale della consulenza giuridica nel supporto ai processi decisionali e all’azione di comando. A seguire, il Capo del Corpo di Commissariato A.M., Generale Ispettore Pasquale Izzo, ha rivolto un indirizzo di saluto ai partecipanti, evidenziando l’importanza dell’aggiornamento professionale e del continuo approfondimento delle materie giuridiche in un contesto operativo e istituzionale sempre più complesso e dinamico. Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi del Dott. Carmine Vizza, Avvocato Generale presso la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, dell’Avv. Antonio Trimboli e dell’Avv. Gaetana Natale, Avvocati presso la V Sezione dell’Avvocatura Generale dello Stato, e del Dott. Antonio Sabino, Procuratore Militare presso il Tribunale Militare di Roma. I relatori hanno affrontato tematiche di particolare rilievo e attualità, tra cui le cause di giustificazione nel diritto penale militare, l’evoluzione normativa dell’abuso d’ufficio, il rapporto tra reati comuni e reati militari e il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella realizzazione di un sistema integrato di Sicurezza Nazionale. Successivamente, l’Avv. Vittorio Cesaroni, Avvocato presso la V Sezione dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha approfondito il tema del rapporto tra procedimento penale e procedimenti amministrativi militari. La giornata è proseguita con ulteriori approfondimenti tematici curati dal Maggiore Elena Saporetti, dal Maggiore Francesco D’Addabbo e dal Tenente Colonnello Irene Palermo. Nel pomeriggio è intervenuto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che ha rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, sottolineando il valore strategico della funzione di consulenza giuridica quale elemento essenziale di supporto all’attività decisionale dei Comandanti e al corretto svolgimento delle attività istituzionali della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA E ABRA GROUP SIGLANO UN MEMORANDUM D’INTESA PER ESPANDERE LA CONNETTIVITA’ TRA CANADA E AMERICA LATINA – Air Canada e Abra Group hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa per lo sviluppo di un’ampia partnership strategica a lungo termine. L’accordo tra la più grande compagnia aerea canadese e la Latin American air transport company, che include i brand Avianca e GOL, consentirà ai partner di espandere la propria portata globale, offrendo a clienti e shippers una maggiore connettività in Nord, Centro e Sud America e oltre. “Air Canada e Abra Group stanno gettando le basi per una partnership rafforzata che consentirà di espandere ulteriormente le opportunità nel continente americano. Considerando che l’America rappresenta una componente strategica e in rapida crescita della presenza globale di Air Canada, i nostri clienti da e per la regione beneficiano da tempo degli accordi di codeshare già in essere con Abra Group. Partendo da una presenza altamente complementare nelle Americhe, questo Memorandum d’Intesa tra le nostre compagnie aeree di livello mondiale crea le premesse per consolidare ulteriormente la nostra partnership, migliorare l’esperienza del cliente e potenziare la connettività globale. Siamo entusiasti di collaborare con Abra Group per offrire un valore significativo ai nostri clienti e partner”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. Angus Clarke, Chief Commercial Officer di Abra, ha commentato: “Questo accordo fondamentale con Air Canada rafforza la nostra ambizione di ridefinire la connettività nelle Americhe e oltre. Noi di Abra Group crediamo nella creazione di reti integrate e senza soluzione di continuità che avvicinino persone, culture ed economie. I nostri punti di forza complementari con Air Canada ampliano le opzioni di viaggio e creano un emisfero più connesso, aprendo nuove opportunità per i nostri clienti, i nostri partner e le regioni in cui operiamo. Questo è un passo significativo verso la creazione di un ecosistema aeronautico più accessibile e dinamico”. Mary-Jane Lorette, Vice President, Revenue Management, Partnerships and International Affairs, Air Canada, ha aggiunto: “Il mercato Canada-Sud America è in rapida crescita e stiamo investendo per sfruttare questo slancio, espandendoci in mercati chiave come Lima, Santiago e Rio de Janeiro, con un’ulteriore crescita prevista a Quito, consolidando al contempo la nostra solida collaborazione con Avianca attraverso Star Alliance e la nostra partnership di lunga data con GOL per plasmare la connettività nelle Americhe e generare maggiore valore per i nostri clienti”. “Nell’ambito della partnership strategica proposta, soggetta alla negoziazione della documentazione finale e all’approvazione normativa, Air Canada e Abra si impegneranno a ampliare la portata globale rafforzando la connettività tra il Canada e i principali mercati dell’America Latina, con un accesso più ampio ai mercati internazionali; approfondire l’integrazione commerciale attraverso vendite e distribuzione coordinate; stabilire un accordo commerciale congiunto su rotte selezionate tra Canada e America Latina, per consentire una maggiore integrazione commerciale; espandere la cooperazione in codeshare in America e oltre, anche per i viaggi tra l’America Latina e altri mercati internazionali tramite scali canadesi”, conclude Air Canada.

70 ANNI DI CONDOR: 70 EUROPE DISCOVERY TICKETS – Condor informa: “Condor celebra il suo 70° anniversario con una speciale campagna promozionale: per festeggiare questo importante traguardo, Condor mette in vendita 70 biglietti “Europe Discovery” esclusivi. Questa edizione limitata per l’anniversario sarà disponibile esclusivamente tramite un’asta olandese che si terrà dall’8 al 12 giugno 2026, durante la quale il prezzo diminuirà di 70 euro ogni ora. Ogni biglietto celebrativo dà diritto a sette viaggi di andata e ritorno in classe Economy sull’intero European city network di Condor. È possibile fare offerte direttamente tramite il Condor online shop alla pagina “70 Years of Condor – Exclusive Anniversary Auction | Condor Shop”. Da 70 anni, Condor è sinonimo di vacanze, voglia di viaggiare ed esperienze di viaggio indimenticabili. Oggi, la compagnia aerea collega i suoi passeggeri con numerose destinazioni turistiche in tutto il mondo e dal 2025 ha ampliato la sua offerta con una rete di rotte europee in continua espansione. Con gli Europe Discovery Tickets, Condor non solo celebra settant’anni di storia, ma punta anche a mostrare la diversità del suo European network. I biglietti sono validi sulle Condor city routes in partenza o via Francoforte e possono essere utilizzati per viaggi tra giugno e dicembre 2026. Tra le destinazioni disponibili figurano Barcellona, Berlino, Budapest, Amburgo, Londra, Milano, Monaco, Parigi, Praga, Roma, Venezia, Vienna e Zurigo, solo per citarne alcune”. “Settant’anni di Condor significano milioni di storie di viaggio”, ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor. “In occasione di questo anniversario, non vogliamo solo guardare al passato, ma vogliamo ispirare i nostri ospiti a creare nuovi ricordi di viaggio. Con gli Europe Discovery Tickets, potranno esplorare sette diverse destinazioni nel 2026. Questo è esattamente ciò che rappresenta Condor: lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e abbracciare la gioia del viaggio”. “I 70 Europe Discovery Tickets saranno offerti nell’ambito di una special anniversary Dutch auction. Il prezzo di partenza è di 7.000 euro e diminuirà automaticamente di 70 euro ogni ora. Ad ogni acquisto andato a buon fine, il numero di biglietti disponibili si riduce. L’asta terminerà una volta venduti tutti i 70 Europe Discovery Tickets. I biglietti sono personalizzati e non trasferibili. Dopo l’acquisto, gli aggiudicatari riceveranno un voucher code individuale in formato digitale, che potrà essere utilizzato su condor.com per prenotare i voli. Ulteriori informazioni e i relativi termini e condizioni sono disponibili nel Condor Shop”, conclude Condor.

GE AEROSPACE E WOLFSPEED COLLABORANO PER ACCELERARE L’ADOZIONE DELL’HIGH-VOLTAGE SILICON CARBIDE – GE Aerospace e Wolfspeed Inc. hanno annunciato di aver sottoscritto un Memorandum d’Intesa (MOU) per collaborare all’accelerazione dell’adozione di high-voltage silicon carbide negli industrial, aerospace, and defense markets. In base al MOU, le aziende intendono sviluppare standard per high-voltage silicon carbide-based power modules a supporto di solid-state transformers, industrial electrification and next-generation aerospace and defense platforms, rafforzando al contempo la resilienza della supply chain. Questi moduli di potenza ad alta tensione consentiranno la realizzazione di sistemi con un minor numero di dispositivi collegati in serie e una minore complessità, dando vita a soluzioni più compatte, efficienti e affidabili. “Separatamente, le nostre due aziende hanno contribuito a diverse tecnologie innovative per il settore”, ha dichiarato Kris Shepherd, president of Electrical Power for GE Aerospace. “Insieme, siamo pronti a dare forma a una solida catena del valore per l’high-power silicon carbide, basata sulla comune volontà di realizzare high-voltage end systems più piccoli, affidabili ed efficienti”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL SEMINARIO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE – Si è concluso il 4 giugno, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, il Seminario sull’Innovazione Digitale, promosso dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.) quale polo formativo innovativo dell’Aeronautica Militare. L’evento ha visto coinvolti i Generali dell’Arma Azzurra e il personale di Confindustria “Toscana Centro e Costa”, impegnati in due giornate di attività con l’obiettivo di consolidare un ecosistema interdisciplinare di confronto sui temi dell’Intelligenza Artificiale, della trasformazione digitale e dell’innovazione organizzativa. L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo strategico e periodico, avviato nel 2025, e volto a rafforzare la cultura dell’innovazione e a sostenere l’evoluzione dei processi decisionali dell’Alta Dirigenza dell’Aeronautica Militare, in coerenza con i principi del life long learning e con le direttive delle Superiori Autorità che promuovono l’integrazione dell’approccio di open innovation, arricchendo le capacità di analisi multidisciplinare della Forza Armata attraverso la “contaminazione costruttiva” con competenze esterne. L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole 3ª Regione Aerea, è sede di numerose attività didattiche che vedono protagonisti anche gli ufficiali dell’Aeronautica Militare che, nel corso della loro carriera, si recano presso l’Istituto per diversi momenti formativi atti a fornire e potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata. Nell’ISMA è inserito il Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale, che ha il compito di svolgere attività di formazione in presenza e a distanza (e-learning) di cui il Reparto è “focal point”, insieme alla formazione alla Leadership e della relativa ricerca/sviluppo nei settori delle metodologie didattiche e delle competenze manageriali. All’interno dello stesso sedime dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, insiste dal 2006 la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo della Scuola è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANSV: INCONTRO CON L’UFFICIO PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME – l’ANSV informa: “Il 4 giugno, presso la sede dell’ANSV, si è tenuta una riunione con l’Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime del MIT (DIGIFEMA). L’incontro ha avuto uno scopo di aggiornamento reciproco sulle rispettive procedure e capacità investigative, anche al fine di individuare possibili margini di collaborazione e supporto. Hanno partecipato al meeting rappresentanze del personale investigativo di entrambi gli enti. In particolare, per ANSV ha presieduto l’incontro il Direttore inchieste e prevenzione proattiva, ing. Mikael Amura e per la DIGIFEMA sono intervenuti i dirigenti dott. Alessandro Leone e ing. Emanuele Abbasciano”.

GIDRO 2026: SUCCESSO PER IL DEBUTTO DEL GIRO D’ITALIA IN IDROVOLANTE – Grande successo per il debutto del Gidro 2026, seconda edizione del Giro d’Italia in Idrovolante. La prima parte di questo originale tour aereo si è svolta nei giorni scorsi con la partecipazione di sette velivoli anfibi ultraleggeri avanzati, provenienti da Cremona, Ferrara, Sondrio, Verona e anche dalla Svizzera. Gli aerei hanno percorso in totale 500 km, partendo dal Lago Maggiore e dal fiume Ticino per raggiungere l’idroscalo storico del Lago di Como, Desenzano sul Garda (Brescia) e l’aeroporto di Gorizia, ammarando infine nel porto di Trieste. Il volo di questi idrovolanti ha visto come team leader Graziano Mazzolari, presidente della Scuola Italiana Volo, e come capo-formazione Sergio Scaramuzzi. In occasione dell’ultima tappa, si sono aggiunti altri due idrovolanti dell’Aero Club di Como, con la presenza anche del presidente onorario Cesare Baj. Il Gidro 2026 è stato accolto ovunque da un pubblico attento e numeroso, che ha anche partecipato a diverse iniziative, tra cui conferenze e mostre a carattere aeronautico, incontri con le scuole e voli promozionali. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici, Associazione Pionieri dell’Aeronautica e della compagnia aerea umanitaria MAF Italia (Mission Aviation Fellowship). In alcune tappe, il tour si è avvalso anche della collaborazione dell’Aeronautica Militare e della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera.Durante le prime tappe, è stata avviata la firma con le autorità locali di ALISEO (Alleanza per gli Idroscali Storici e l’Ecosistema Operativo), il progetto predisposto dall’avv. Paolo Re, responsabile del comitato d’onore dell’Aviazione Marittima Italiana, relativo alla creazione di una piattaforma per la valorizzazione dei tanti idroscali storici italiani e del volo anfibio e l’utilizzo degli idrovolanti per la sorveglianza ambientale territoriale. Inoltre il Politecnico di Torino, che ha realizzato una replica volante in scala ridotta dell’idrovolante S.55 protagonista delle celebri Trasvolate Atlantiche, ha anche illustrato alcuni suoi nuovi studi su materiali compositi, propulsione elettrica e sistemi “fuel cell” a idrogeno con l’obiettivo di realizzare velivoli a basso impatto ambientale, più efficienti e caratterizzati da elevate autonomie operative. Il programma della seconda parte del Gidro 2026 prevede al momento la partecipazione di 14 idrovolanti, provenienti da Italia, Svizzera, Austria, Albania e Montenegro. La partenza è prevista per sabato 5 settembre da Passignano sul Trasimeno (Perugia). Domenica 6 gli aerei saranno sulla Laguna di Orbetello (Grosseto), lunedì 7 sul Lago di Bracciano (Roma) e martedì 8 sul Lago di Cagnano Varano (Foggia). Mercoledì 9 sarà invece la volta del lungomare di Bari, giovedì 10 dell’Idroscalo storico “Orazio Pierozzi” di Brindisi, mentre venerdì 11 dell’Idroscalo storico “Luigi Bologna” di Taranto. Dopo altri 1.000 km di volo, questa seconda parte del tour si concluderà infine sabato 12 e domenica 13 presso l’idrosuperficie dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli (Lecce).

EMIRATES OSPITA BRADD PITT AL ROLAND-GARROS 2026 – Emirates informa: “Durante il weekend delle finali del Roland-Garros, Emirates ha ospitato Brad Pitt, offrendogli la sua inconfondibile ospitalità “fly better” e una vista impareggiabile sull’azione sugli iconici campi in terra battuta. Brad Pitt, accolto dall’Emirates Airline President, Sir Tim Clark, ha potuto godere del signature world-class service e delle raffinate esperienze culinarie della compagnia aerea, come il tè pomeridiano, la degustazione di champagne Dom Pérignon e il raffinato rituale del caviale di Emirates. Durante tutto il torneo, Emirates ha ospitato ospiti illustri provenienti dal suo ampio portfolio di sponsorizzazioni sportive, nei due esclusivi spazi hospitality della compagnia aerea al Roland-Garros: l’Emirates Lounge nell’Hospitality Village e il Salon Philippe-Chatrier, offrendo esperienze premium e una vista eccezionale sull’azione sul campo Philippe-Chatrier”.

WIZZ AIR PORTA LA MUSICA TRA LE NUVOLE – Wizz Air informa: “Per i passeggeri del volo Wizz Air partito venerdì mattina alle ore 12:50 da Milano Malpensa in direzione Olbia, l’estate è decollata ad alta quota grazie a una sorpresa decisamente fuori programma. A bordo del volo, infatti, LDA e AKA 7even, due tra i volti più amati della nuova scena pop italiana, hanno regalato ai viaggiatori un’esibizione live esclusiva e inaspettata, trasformando la cabina dell’aereo in un vero e proprio palcoscenico tra le nuvole. Sorrisi e applausi increduli hanno accompagnato la performance dei due artisti, che hanno scelto proprio questo scenario insolito per presentare ai passeggeri “Santa”, il loro nuovo singolo. Dopo aver condiviso il palco dell’ultimo Festival di Sanremo con “Poesie Clandestine”, AKA 7even e LDA tornano a collaborare con un brano dalle atmosfere estive, capace di mescolare energia, nostalgia e sonorità contemporanee. Un incontro artistico che continua a conquistare il pubblico più giovane e che, per un giorno, ha trovato una cornice davvero speciale: diecimila metri d’altitudine. L’iniziativa porta la firma di Wizz Air, oggi la seconda compagnia in Italia per quota di mercato, ed è il risultato della consolidata partnership con IDA Agency. Per l’attivazione speciale a bordo, IDA ha collaborato con DOOM ENTERTAINMENT, che ha contribuito allo sviluppo del progetto e al coinvolgimento degli artisti LDA e AKA 7even, protagonisti della sorpresa riservata ai passeggeri”.

MEDSKY AIRWAYS POTENZIA I COLLEGAMENTI TRA ROMA E TRIPOLI – MEDSKY Airways, compagnia aerea specializzata nei collegamenti tra Italia e Libia e rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, potenzia la propria offerta tra Roma Fiumicino e Tripoli Mitiga. Dal 25 giugno 2026, la compagnia opererà quattro voli settimanali tra le due città grazie all’introduzione di una nuova frequenza ogni giovedì, che si aggiunge ai collegamenti già operativi il lunedì, mercoledì e sabato. L’incremento delle frequenze testimonia l’impegno di MEDSKY Airways nel consolidare la propria presenza sul mercato e nel rispondere all’evoluzione della domanda tra Italia e Libia. Oltre ai collegamenti tra Roma e Tripoli, la compagnia opera anche due voli settimanali tra Roma e Bengasi e due frequenze settimanali tra Milano Malpensa e Tripoli Mitiga, consolidando la propria offerta sul mercato italiano. “L’introduzione della quarta frequenza tra Roma e Tripoli rappresenta un importante passo nel percorso di crescita di MEDSKY Airways sul mercato italiano. La compagnia continua a investire nello sviluppo dei collegamenti tra Italia e Libia, ampliando progressivamente la propria offerta e rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Questo incremento conferma la volontà di rafforzare ulteriormente la presenza della compagnia in Italia e di supportarne lo sviluppo nel lungo periodo”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Commercial & Partnership Director di Distal GSA Italia.

EASYJET LANCIA 24/7 WORLD CUP HUB PER I VACANZIERI DEL REGNO UNITO – easyJet informa: “Mentre i tifosi di calcio di tutto il Regno Unito si preparano per un’estate con partite ad alta tensione, una nuova ricerca di easyJet Holidays rivela che la tradizionale vacanza sta lasciando il posto alla “fan-cation”, con i britannici che fanno di tutto per non perdersi nemmeno un minuto delle partite dei Mondiali. Uno studio sui vacanzieri britannici rivela una netta divisione tra relax e fedeltà alla squadra. I viaggiatori cercano attivamente destinazioni che si immergano nell’atmosfera del torneo e un’atmosfera di comunità: il 70% dichiara di considerare le strutture per la proiezione e l’atmosfera di un hotel come priorità assolute, e oltre la metà (59%) ammette di essere disposta a pagare un sovrapprezzo fino a 100 sterline a persona per un resort che garantisca un centro dedicato al torneo. Per soddisfare questa esigenza, easyJet Holidays ha individuato i migliori resort in Europa e Nord Africa, pronti ad accogliere i tifosi durante le partite, dove è garantito il sole e la proiezione delle partite”.

SAFRAN INVESTE IN MONTLUCON PER ACCELERARE LA PRODUZIONE DEI SUOI HGR GYROSCOPES – Safran informa: “Safran Electronics & Defense ha annunciato un importante investimento di 120 milioni di euro per ampliare e modernizzare il suo stabilimento di Montluçon. Questo progetto mira a triplicare la capacità produttiva dell’hemispherical resonator gyroscope (HRG). Riconosciuto come il sensore inerziale più avanzato al mondo, questo dispositivo di alta precisione vedrà la sua produzione aumentare dalle attuali 10.000 unità annue a 30.000 unità entro il 2032. Per supportare questo incremento produttivo, il sito industriale si arricchirà di ulteriori 10.500 metri quadrati, di cui 3.000 metri quadrati di nuove camere bianche dotate di macchinari industriali di ultima generazione. Per far fronte alla rapida crescita della domanda, l’ampliamento sarà realizzato in due fasi: un’estensione iniziale di 2.500 metri quadrati prevista per il 2027, seguita da un’ulteriore espansione di 8.000 metri quadrati entro il 2030. Già leader nel settore industriale nella regione dell’Allier con oltre 1.640 dipendenti, Safran Electronics & Defense sta rafforzando la sua presenza locale con la creazione di 500 nuovi posti di lavoro entro il 2030 per supportare questa crescita. Interamente sviluppato e industrializzato a Montluçon, questo giroscopio è il cuore dei Safran Electronics & Defense inertial navigation systems. Progettato fin dall’inizio per la produzione di massa con un numero estremamente limitato di componenti, l’HRG è concepito per l’integrazione in architetture modulari. Oggi, soddisfa un’ampia gamma di esigenze, tra cui aerei ed elicotteri militari, nonché navi, sottomarini, satelliti e lanciatori spaziali. Il suo principale vantaggio risiede nella capacità di fornire una navigazione assoluta e “resiliente”, rimanendo operativa anche negli ambienti più critici privi di segnale GPS”. “A Montluçon, incarniamo un livello unico di eccellenza tecnologica e industriale nel campo dei sistemi inerziali di alta precisione”, ha dichiarato Franck Saudo, Presidente di Safran Electronics & Defense. “L’HRG, che è il cuore delle nostre Position, Navigation, and Timing (PNT) solutions, ha ridefinito il mercato grazie al suo design su larga scala e orientato all’industria. Questo investimento ci consentirà di consolidare ulteriormente la nostra posizione unica nel settore della navigazione”.

DELTA: CELEBRAZIONI DELL’82° ANNIVERSARIO DEL D-DAY IN NORMANDIA – Delta informa: “Il 6 giugno si è celebrato l’82° anniversario dello sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Verso le 6:30 del mattino, l’ora della prima ondata, i membri del Delta Team, gli studenti della Regione Normandia e gli studenti del Freedom Prize si sono riuniti per una cerimonia. Alle 11:00, i veterani sono stati commemorati durante una cerimonia presso il Cimitero Americano di Normandia. La cerimonia ha visto gli interventi di leader statunitensi e francesi. Dopo la commemorazione, veterani e studenti si sono recati nella città di Carentan, obiettivo chiave nei giorni successivi al D-Day, per una parata e una commemorazione con cittadini e visitatori. La giornata si è conclusa con un rinnovato senso di gratitudine e riflessione, in onore del coraggio, del sacrificio e dell’eredità duratura di coloro che hanno contribuito a garantire la libertà in Normandia. Circondati da reperti delle battaglie che un tempo combatterono, i veterani della Seconda Guerra Mondiale hanno trascorso parte della giornata del 5 giugno all’Overlord Museum in Normandia, visitando le mostre che danno vita alla storia dello Sbarco in Normandia e alla liberazione dell’Europa. In seguito, il gruppo di centenari ha fatto un emozionante giro nella campagna normanna a bordo di jeep restaurate dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale”.