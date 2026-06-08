Bombardier ed Elie Saab presentano una collaborazione per il Global 8000 cabin design

Bombardier ed ELIE SAAB svelano un nuovo capitolo nella business aviation: un cabin design su misura per il Global 8000 che ridefinisce l’esperienza di bordo attraverso la lente dell’alta moda.

Questa collaborazione unisce l’ingegneria e le performance all’avanguardia di Bombardier con il design expertise di ELIE SAAB, elevando la cabina del business jet in un ambiente raffinato dove precisione, comfort ed eleganza senza tempo convergono. La presentazione si è svolta presso l’Aviator Lounge di Bombardier, l’esclusiva flagship store dell’azienda a Monaco durante il Gran Premio di Formula 1, collocando il progetto all’incrocio tra prestazioni, design e lusso.

Questa collaborazione riflette una naturale sinergia tra due marchi di fama mondiale, uniti da un impegno condiviso nel servire una clientela globale esigente con standard di qualità, precisione e raffinatezza senza compromessi.

“Quando abbiamo avviato le discussioni con ELIE SAAB, il Global 8000 era già a buon punto nel percorso per diventare un velivolo certificato e operativo. Questo ci ha permesso di andare oltre i semplici concept e di ripensare la cabina come un vero e proprio spazio abitativo, nel pieno rispetto delle prestazioni e delle esigenze operative dell’aeromobile”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier. “Questa collaborazione spinge i confini della business aviation e riflette il nostro impegno costante nel migliorare l’esperienza del cliente”.

Per ELIE SAAB, il cui universo creativo si estende da tempo oltre la moda, abbracciando il mondo del design e dell’arredamento d’interni, il progetto è stato al tempo stesso intuitivo e profondamente personale. La cabina del Global 8000 è stata reinventata come uno spazio sofisticato e armonioso, definito da linee architettoniche pulite, materiali pregiati e una palette di colori calda e senza tempo, che esalta sia l’apertura che la fluidità.

“Con Bombardier, abbiamo affrontato questa collaborazione con una mentalità da haute couture, elevando ogni materiale e dettaglio in un’espressione accuratamente selezionata di lusso, precisione ed eccellenza progettuale. Questo progetto riflette anche il nostro desiderio di accompagnare i nostri clienti nella loro vita quotidiana, ovunque si trovino, estendendo l’universo ELIE SAAB in ogni momento del loro viaggio. È un approccio davvero innovativo alla private aviation, dove il viaggio diventa una naturale prosecuzione di uno stile di vita raffinato”, ha affermato Elie Saab Jr., CEO di ELIE SAAB.

Progettata come un ambiente intimo ma al contempo aperto e altamente personalizzabile, la cabina traduce un raffinato stile di vita nell’esperienza del viaggio privato. Avvolto dalla luce naturale, l’interno rivela un ambiente sereno e spazioso, caratterizzato da linee architettoniche fluide, ampie prospettive e una palette di colori calda e armoniosa. Al centro, una generosa lounge area rappresenta il cuore della cabina, offrendo un ambiente accogliente pensato per favorire il benessere, la convivialità e il comfort.

Dietro l’elegante semplicità della cabina si cela un processo estremamente complesso e frutto di una profonda collaborazione. I team di ingegneri di Bombardier hanno lavorato a stretto contatto con ELIE SAAB per tradurre un design ispirato all’alta moda in un interno per aeromobili completamente certificabile, in grado di soddisfare i rigorosi standard tecnici.

Questa esclusiva cabina per il Global 8000 rappresenta una pietra miliare nella continua evoluzione di Bombardier, non solo come leader nel settore aeronautico, ma anche come marchio che plasma il futuro del settore. Ora disponibile come optional per i clienti del Global 8000, questo distinctive cabin concept riflette una naturale estensione dell’universo di ELIE SAAB in nuove dimensioni di lifestyle e design, rafforzando l’ambizione di accompagnare i clienti ovunque si trovino e di portare la sua filosofia di design distintiva in ogni aspetto della loro vita, anche in volo.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)