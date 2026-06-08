SAS e Garuda Indonesia ampliano la connettività globale grazie a una nuova codeshare partnership

SAS e Garuda Indonesia hanno siglato una nuova codeshare partnership che rafforza la connettività tra la Scandinavia e l’Indonesia attraverso i combined international networks di entrambe le compagnie aeree.

La partnership offrirà opzioni di viaggio senza soluzione di continuità da e per Giacarta (CGK) e Bali (DPS), nonché Copenhagen, Stoccolma e Oslo, con comodi collegamenti via Amsterdam, Tokyo Haneda e, a partire dall’inverno 2026/2027, Bangkok.

L’accordo è stato firmato durante lo IATA Annual General Meeting a Rio de Janeiro dal Garuda Indonesia Director of Transformation, Neil Raymond Mills e dal SAS President and CEO, Anko van der Werff.

“Garuda Indonesia è un partner chiave per collegare la Scandinavia con l’Indonesia e l’intera regione. Insieme, rendiamo i viaggi più semplici e agevoli per le numerose persone, aziende e comunità che hanno legami tra i nostri paesi. Avvicinando le nostre reti, creiamo maggiori opportunità per collegare la Scandinavia con uno dei mercati più dinamici dell’Asia”, ha dichiarato Van der Werff di SAS.

La collaborazione riflette l’ambizione condivisa da entrambe le compagnie aeree, in quanto membri di SkyTeam, di migliorare la connettività globale e offrire un accesso più ampio tra l’Europa e il Sud-Est asiatico. Per i clienti di Garuda Indonesia, la partnership apre l’accesso agli hub scandinavi di SAS, mentre i viaggiatori SAS avranno nuove opportunità per raggiungere le principali destinazioni indonesiane attraverso la rete di Garuda.

Anche i membri dei programmi frequent flyer beneficeranno della cooperazione, con i membri EuroBonus e GarudaMiles che potranno accumulare e riscattare punti sull’intera rete combinata.

A partire dal 9 giugno 2026, i passeggeri potranno acquistare itinerari coperti dall’accordo di codeshare attraverso i canali di vendita di entrambe le compagnie aeree, con la prima data di viaggio prevista per il 15 giugno.

(Ufficio Stampa SAS)