Edelweiss inaugura il servizio per l’isola greca di Cefalonia

Edelweiss ha inaugurato il suo primo volo per Cefalonia, Grecia, sabato 6 giugno. Il volo WK338 è decollato da Zurigo poco dopo le 17:00 con 149 passeggeri a bordo di un Airbus A320.

Il volo inaugurale è stato ufficialmente inaugurato a Zurich Airport. Céline Vautravers, Manager Network Planning & Development at Edelweiss, e l’equipaggio di Edelweiss hanno tagliato insieme il tradizionale nastro, dando così ufficialmente inizio alla nuova rotta turistica.

Cefalonia è una delle isole più belle del Mar Ionio e una destinazione ideale per chi cerca sole, sabbia e relax lontano dalle folle di turisti. Spiagge pittoresche, cittadine costiere come Argostoli e Sami e l’imponente paesaggio naturale che circonda il Monte Enos caratterizzano l’isola. Grazie alla sua posizione, Cefalonia è perfetta anche per esplorare le isole circostanti. I collegamenti in traghetto consentono di raggiungere facilmente Zante, le altre isole Ionie e la Grecia continentale.

Edelweiss collega Zurigo a Cefalonia stagionalmente fino a metà settembre. La rotta è servita da un massimo di due voli a settimana e va ad arricchire la variegata offerta di voli per la Grecia della compagnia aerea svizzera.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)