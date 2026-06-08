IATA: annunciati i vincitori dell’ottava edizione degli IATA Diversity & Inclusion Awards

IATA ha annunciato i vincitori degli annuali IATA Diversity & Inclusion Awards:

Inspirational Role Model: Rania Alturki, Executive Vice President, Human Resources, Saudia Group.

High Flyer: Fiona Omondi, Chief Strategy Officer, Tradewinds Aviation Services and Co-Founder, Women in Aviation International, Kenya.

Diversity & Inclusion Team: LATAM Airlines Group.

“La diversità e l’inclusione offrono opportunità a un’ampia gamma di talenti per costruire carriere sostenibili a lungo termine. Inoltre, avvicinano ulteriormente le compagnie aeree alle diverse comunità che collegano alle reti globali. Congratulazioni ai vincitori di quest’anno. Essi dimostrano i numerosi modi in cui il settore dell’aviazione si sta rafforzando promuovendo le migliori pratiche in materia di diversità e inclusione”, ha dichiarato Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World and Chair of the judging panel.

“Il settore aeronautico è in competizione per i talenti. In questo contesto, gli IATA Diversity & Inclusion Awards sono fonte di ispirazione per l’intero settore, offrendo ottimi esempi delle numerose iniziative in corso. Rappresentano un segnale forte per chiunque stia pensando di lavorare nel nostro straordinario settore, dimostrando che esistono opportunità illimitate per tutti coloro che desiderano costruire una carriera appagante nell’aviazione. È particolarmente incoraggiante constatare il crescente numero di donne in ruoli di pilotaggio, a terra nei settori della manutenzione e dell’ingegneria e persino ai vertici aziendali. C’è ancora molta strada da fare, ma è importante fermarsi un attimo e riconoscere i cambiamenti in atto e coloro che sono in prima linea. Congratulazioni a tutti i candidati e, naturalmente, ai vincitori”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General..

“Gli IATA Diversity & Inclusion Awards sono generosamente sponsorizzati da Qatar Airways. Grazie al loro supporto, ogni vincitore riceve un premio di 25.000 dollari, che può essere devoluto a sé stesso o all’ente benefico prescelto.

I 2026 IATA Diversity & Inclusion Awards sono stati assegnati durante il World Air Transport Summit (WATS), che ha fatto seguito all’82nd IATA Annual General Meeting in Rio de Janeiro”, afferma IATA.

“Inspirational Role Model: Rania Alturki, Executive Vice President, Human Resources, Saudia Group.

Rania è entrata a far parte di Saudia Group come prima dirigente donna della compagnia aerea con un obiettivo chiaro: creare opportunità per le donne pilota e assistenti di volo, nonché integrare le donne nei ruoli ingegneristici e tecnici in un ambiente che per anni è rimasto precluso alle donne. Sotto la guida di Rania, il gruppo ha intrapreso un notevole percorso di trasformazione, con le donne che ora rappresentano circa il 25% della forza lavoro di Saudia Group, svolgendo un ruolo chiave nel supportare la crescita, l’innovazione e la trasformazione del Gruppo. Inoltre, il 56% degli assistenti di volo è ora costituito da donne e il 34% di tutte le nuove assunzioni nel 2025 riguardava donne, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. È importante sottolineare che oltre 36 donne ricoprono ora diverse posizioni di leadership all’interno del Gruppo.

High Flyer: Fiona Omondi, Chief Strategy Officer, Tradewinds Aviation Services and Co-Founder, Women in Aviation International, Kenya

Fiona è una pioniera del settore aeronautico in Africa e ha co-fondato Women in Aviation International Kenya con l’obiettivo di sensibilizzare sulle opportunità di carriera nel settore aeronautico e di supportare le aspiranti professioniste attraverso programmi di mentoring e iniziative di sensibilizzazione. Fiona ha anche svolto un ruolo fondamentale nella creazione della Tradewinds Training Academy, che offre accesso a una formazione aeronautica riconosciuta a livello globale e si concentra sul supporto agli studenti nello sviluppo delle competenze necessarie per entrare nel settore.

Diversity & Inclusion Team: LATAM Airlines Group

Gli sforzi di LATAM Airlines Group e delle sue affiliate si sono concentrati sull’aumento del numero di donne tecnico-manutentrici, che in soli quattro anni è passato da 111 nel 2021 a 539 entro dicembre 2025 e ha continuato a crescere in tutto il gruppo. Grazie a uno sforzo congiunto, LATAM Airlines Group ha creato un bacino di talenti regionale attraverso programmi di borse di studio, una scuola interna per tecnici di manutenzione aeronautica e alleanze con istituti di formazione”, conclude IATA.

L’offerta dello IATA PaxInsight Survey si rafforza nel mercato transatlantico con l’inclusione di Virgin Atlantic

IATA ha annunciato il potenziamento del suo IATA PaxInsight passenger satisfaction benchmarking program con l’aggiunta delle rotte transatlantiche di Virgin Atlantic al sondaggio.

“Dalla prenotazione al check-in, dal comfort del volo all’esperienza di arrivo, PaxInsight misura la soddisfazione su oltre 60 attributi di viaggio lungo tutto il percorso del passeggero. Le compagnie aeree che partecipano al programma possono confrontare i livelli di soddisfazione dei propri clienti con le medie del settore e con quelli dei concorrenti sulle stesse rotte.

Nell’ultimo anno, PaxInsight ha raccolto il feedback di oltre 57.000 passeggeri delle compagnie aeree partecipanti. La soluzione utilizza una metodologia di sondaggio affidabile con un campione rappresentativo per classe di viaggio e coppia di città, basato sui dati di orario mensili. Poiché le risposte al sondaggio sono visibili alle compagnie aeree entro cinque minuti dal completamento, queste possono reagire rapidamente a opportunità, sfide o cambiamenti nel comportamento dei passeggeri”, afferma IATA.

“Ascoltiamo costantemente i nostri clienti attraverso una serie di sondaggi di soddisfazione e feedback in tempo reale, che ci aiutano a dare priorità agli investimenti e a mantenere la nostra pluripremiata esperienza premium. PaxInsight ci consentirà ora di ottenere informazioni ancora più approfondite sull’esperienza dei clienti su questo importantissimo mercato transatlantico, offrendo benchmark accurati e dati tempestivi e comparabili, a supporto del nostro percorso per diventare la compagnia di viaggi più amata”, ha dichiarato Juha Jaervinen, Chief Customer Officer, Virgin Atlantic.

Dati e informazioni sono fondamentali per qualsiasi compagnia aerea al fine di comprendere meglio la propria attività e rispondere ai cambiamenti del mercato. Ciò è particolarmente vero quando si tratta della persona al centro di ogni operazione aerea: il passeggero. Sebbene le compagnie aeree possano facilmente condurre sondaggi tra i propri passeggeri, PaxInsight offre informazioni preziose consentendo il benchmarking con la concorrenza. E con ogni compagnia aerea che aderisce al programma, questo valore aumenta a vantaggio delle compagnie aeree e dei passeggeri che servono”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President, Products & Services.

IATA: l’opportunità del Brasile di diventare un polo di riferimento per i SAF

IATA ha sottolineato l’opportunità per il Brasile di diventare un polo di riferimento per i SAF in occasione del suo 82nd Annual General Meeting, tenutosi a Rio de Janeiro. Ciò renderebbe il Brasile un attore chiave nella decarbonizzazione del trasporto aereo, rafforzerebbe la sicurezza energetica e favorirebbe la crescita dell’economia brasiliana.

Attualmente, il Brasile ha circa 15 SAF projects in corso. Se tutti venissero completati, si otterrebbero circa 2 milioni di tonnellate di SAF disponibili sul mercato.

“Il Brasile possiede tutti gli ingredienti per diventare una potenza globale nel settore dei SAF. Vanta uno dei mix energetici più puliti al mondo, oltre a un’abbondanza di materie prime. Inoltre, in quanto secondo produttore mondiale di liquid biofuels, il Paese beneficia di una profonda esperienza e di infrastrutture sviluppate. Il Brasile ha una reale opportunità di diventare leader globale nella decarbonizzazione del settore aeronautico. Cogliere questa opportunità creerà posti di lavoro, ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili esteri, svilupperà nuove industrie energetiche e agricole e farà crescere l’economia. Con le giuste politiche, implementate nel giusto ordine, il Brasile è pronto a dare impulso al mercato”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Oltre alla disponibilità di materie prime, l’esperienza del Brasile nella produzione di etanolo, così come la sua consolidata base di raffinazione, conferiscono al Paese diversi vantaggi competitivi. Tutto ciò crea una solida base per l’espansione della produzione di HEFA e di altri processi avanzati per la produzione di SAF, in particolare la conversione dell’etanolo in jet fuel, e potrebbe consentire al Brasile di diventare un esportatore netto di SAF. I benefici economici potrebbero essere rivoluzionari. Emergerebbero nuove industrie e mercati lungo una catena del valore che abbraccerebbe l’agricoltura e lo sviluppo delle materie prime, la logistica, le infrastrutture, la raffinazione, la produzione di carburanti avanzati e nuovi prodotti per l’esportazione. Ciò favorirebbe l’occupazione, la sicurezza e l’indipendenza energetica, il miglioramento dei suoli, la valorizzazione del capitale naturale e il rafforzamento delle comunità locali.

La produzione di SAF in Brasile è ancora in una fase iniziale. Il raggiungimento di una scala produttiva richiederà infrastrutture, incentivi politici e un Book-and-Claim Approach”, afferma IATA.

“Il Brasile vanta numerosi vantaggi, sia in termini di risorse naturali che di vasta esperienza, che dovrebbero consentirgli di assumere un ruolo di leadership mondiale nei SAF markets. L’entità del potenziale brasiliano è tale che i benefici economici potrebbero essere rivoluzionari. Applicare politiche collaudate nella giusta sequenza è necessario per raggiungere la scalabilità e le conseguenti riduzioni di prezzo, ma saltare la fase di costruzione delle supply chain e passare direttamente all’imposizione di obblighi non sarà sufficiente. Allineare le politiche agli standard e ai programmi globali come CORSIA permetterà al Brasile di sfruttare al meglio il suo grande potenziale”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

(Ufficio Stampa IATA)