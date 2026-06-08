IATA lancia la “Save a Life, Not a Bag” passenger safety campaign

IATA ha annunciato oggi il lancio di “Save a Life, Not a Bag”, una passenger safety campaign che esorta i viaggiatori a non portare con sé il bagaglio a mano durante un’evacuazione di un aereo.

Sostenuta dagli enti regolatori della sicurezza aerea, tra cui l’EASA e la FAA, la campagna ribadisce cosa devono fare i passeggeri quando viene loro ordinato di evacuare per la propria sicurezza e quella di tutti a bordo: seguire le istruzioni dell’equipaggio, lasciare tutti i bagagli a bordo e dirigersi rapidamente verso l’uscita utilizzabile più vicina.

“Portare con sé i bagagli durante un’evacuazione non è una questione di poco conto. Ogni secondo conta. Anche prendere un solo bagaglio può compromettere la sicurezza dell’evacuazione di tutti i passeggeri a bordo. Le istruzioni dell’equipaggio sono chiare e semplici: lasciate tutto a bordo e muovetevi velocemente. ‘Save a Life, Not a Bag’ è un messaggio che i passeggeri devono comprendere e mettere in pratica”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La campagna risponde al crescente numero di casi in cui i viaggiatori si sono fermati a recuperare i propri bagagli o a scattare foto durante le evacuazioni degli aerei. La prova di ciò è visibile in molti video pubblicati online.

“Un’evacuazione rapida in caso di emergenza salva vite umane. Gli aeromobili sono certificati secondo rigorosi standard di evacuazione e gli equipaggi ricevono una formazione approfondita per le situazioni di emergenza, al fine di garantire a ogni singolo passeggero le migliori possibilità di sopravvivenza in una situazione critica. Affinché ciò funzioni in una vera emergenza, anche tutti i passeggeri devono fare la loro parte. Ed è molto semplice: seguite le istruzioni dell’equipaggio, lasciate tutti i bagagli a bordo e dirigetevi rapidamente verso l’uscita utilizzabile più vicina. Non solo questo vi salverà la vita, ma avrete fatto del vostro meglio per permettere a tutti di mettersi in salvo”, ha dichiarato Florian Guillermet, EASA Executive Director.

Si possono perdere secondi preziosi nel recupero dei bagagli dalle cappelliere. Trasportare borse può causare cadute o danneggiare gli scivoli di evacuazione che tutti i passeggeri devono utilizzare.

“Stiamo assistendo a un numero crescente di passeggeri che non seguono le istruzioni dell’equipaggio durante le emergenze. In quei momenti, la collaborazione è fondamentale. I passeggeri devono agire rapidamente, seguire le istruzioni senza esitazione e lasciare tutti i propri effetti personali a bordo. La sicurezza è una responsabilità condivisa e i passeggeri informati e attenti contribuiscono a garantire un’evacuazione più rapida e sicura per tutti a bordo”, ha dichiarato il FAA Administrator, Bryan Bedford.

“Nell’ambito dello sviluppo della campagna, la IATA ha commissionato un sondaggio a viaggiatori aerei recenti in quattro mercati rappresentativi (Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Singapore), con il supporto di esperti di comportamento.

La ricerca ha evidenziato alcune lacune critiche: sebbene l’80% degli intervistati abbia affermato di sapere cosa fare in caso di evacuazione di emergenza, solo il 61% ha risposto correttamente che è necessario lasciare tutti gli effetti personali e uscire dall’aereo. Il 33% ha dichiarato di aver visto segnalazioni di persone che si sono impossessate dei propri bagagli durante un’evacuazione. Di questi, il 22% ha indicato che probabilmente farebbe lo stesso.

Molti passeggeri sovrastimano il tempo necessario per un’evacuazione. Solo il 18% sa che le procedure di evacuazione degli aerei sono progettate in base a un parametro di sicurezza di 90 secondi, mentre il 38% indica che potrebbero essere tre minuti o più. Un passeggero su dieci ha ammesso che potrebbe comunque portare con sé i bagagli durante un’evacuazione, o seguire altri che lo fanno, anche se gli viene espressamente vietato. Il 60% afferma che sarebbe meno propenso a portare con sé i bagagli se avesse già addosso gli oggetti di piccole dimensioni essenziali”, afferma IATA.

“La maggior parte dei passeggeri sa cosa fare in caso di incidente. Tuttavia, esiste una significativa lacuna di conoscenza tra alcuni viaggiatori che potrebbe portare a conseguenze disastrose. Anche solo uno o due passeggeri che impiegano qualche secondo in più per raccogliere i propri effetti personali possono mettere a repentaglio delle vite. Ecco perché è fondamentale che tutti i viaggiatori acquisiscano buone abitudini, come prestare attenzione alle dimostrazioni di sicurezza ogni volta e tenere con sé gli oggetti essenziali, come passaporto, denaro e farmaci. È anche importante che i passeggeri comprendano le conseguenze del non ascoltare l’equipaggio. “Save a life, not a Bag” vuole essere un promemoria diretto di ciò che è in gioco per tutti nel raro caso di un’evacuazione”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President Operations, Safety, and Security.

“Portare con sé i bagagli durante un’evacuazione può rallentare gli spostamenti in cabina, bloccare corridoi e uscite, impedire ai passeggeri di usare le mani e causare lesioni ad altri. Le borse possono anche forare gli scivoli di evacuazione, oscurare l’illuminazione delle vie di fuga, impigliarsi nei sedili o negli arredi e creare pericoli per l’equipaggio e il personale di soccorso all’esterno dell’aeromobile.

Il video della campagna è stato sviluppato con il contributo di specialisti del comportamento umano per garantire che il messaggio sia chiaro ed efficace per i passeggeri. Utilizza volutamente immagini surreali e scenari esagerati per lasciare un’impressione duratura negli spettatori.

La campagna incoraggia i passeggeri a pensare in anticipo tenendo con sé oggetti essenziali come passaporto, denaro e farmaci prima del decollo e dell’atterraggio. I messaggi chiave della campagna per i passeggeri sono: prestate attenzione all’equipaggio, lasciate tutti i bagagli, non filmate né fotografate, continuate a muovervi, uscite rapidamente.

Le risorse digitali della campagna possono essere utilizzate dalle compagnie aeree e da altri partner del settore per interagire con i passeggeri direttamente o attraverso i loro canali social”, prosegue IATA.

“Le risorse della campagna saranno inoltre disponibili per i media e altri soggetti della filiera aeronautica per contribuire a educare i passeggeri sulle procedure di evacuazione sicura in caso di emergenza”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)