Al via in Puglia i lavori dell’ICAO EUR/NAT DGCA Meeting 2026

Ha preso il via oggi in Puglia la due giorni di lavori del Meeting ICAO EUR/NAT DGCA 2026, il più importante appuntamento istituzionale dell’aviazione civile dell’area Europa e Nord Atlantico, che riunisce i Direttori Generali dell’Aviazione Civile e i rappresentanti delle principali autorità aeronautiche di circa 60 Paesi.

“Per la prima volta il meeting, promosso dall’ICAO si tiene in Italia e in Puglia. La scelta della nostra regione e non di Parigi, sede dell’Host Country dell’Organizzazione, rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo crescente del nostro Paese e della Puglia nei processi di sviluppo e innovazione del trasporto aereo internazionale. L’evento è ospitato dall’ENAC ed è straordinaria occasione di dialogo tra istituzioni, operatori e stakeholder del settore chiamati a definire le strategie che guideranno l’evoluzione del trasporto aereo nei prossimi anni.

Nel corso delle due giornate di lavori saranno affrontati temi strategici per il futuro del settore, tra cui la sostenibilità ambientale e la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), lo sviluppo delle competenze professionali, la parità di genere nel comparto aeronautico, la gestione delle crisi, l’integrazione dei nuovi sistemi di mobilità aerea avanzata e il rafforzamento della cooperazione internazionale”, afferma ilcomunicato.

“Accogliere in Puglia il Meeting ICAO EUR/NAT DGCA 2026 è motivo di grande orgoglio per noi e per l’intero territorio regionale. La presenza dei massimi rappresentanti dell’aviazione civile europea e nordatlantica conferma il valore strategico della rete aeroportuale pugliese e la capacità della nostra regione di ospitare eventi internazionali di assoluto rilievo. Questo appuntamento è un’importante occasione per far vedere da vicino i risultati raggiunti dalla Puglia, come riconosciuto dai partecipanti al Meeting a inizio lavori, in termini di infrastrutture, innovazione, sostenibilità e sviluppo della mobilità aerea del futuro. Un riconoscimento al prestigio internazionale che la rete aeroportuale pugliese ha saputo, meritatamente, conquistarsi in questi anni grazie a un impegno costante che non solo le ha permesso di scalare le classifiche del traffico, segnalandosi tra i primi scali europei per incremento del numero dei passeggeri, ma distinguendosi, anche, per un processo virtuoso e irreversibile di potenziamento e qualificazione delle proprie infrastrutture aeroportuali che ne fanno oggi un esempio, anche a livello internazionale, in termini di efficienza, sostenibilità e innovazione. Siamo convinti che il confronto avviato in questi giorni contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo del nostro territorio nel panorama aeronautico internazionale”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia – Photo Credits: Aeroporti di Puglia)