CANAVIA Aviation Academy ordina quattro velivoli Tecnam “Next Generation”

Tecnam annuncia che CANAVIA Aviation Academy, una delle principali Approved Training Organizations (ATO) in Spagna, sta ampliando significativamente le proprie capacità formative con un importante ammodernamento della flotta.

“L’accademia ha effettuato un nuovo ordine per un bimotore P2006T NG (MEP) e un monomotore P2008JC NG (SEP), con consegna prevista nel 2027. Questi si aggiungono ad altri due nuovi P2008JC NG già programmati per la consegna entro la fine del 2026.

Con l’arrivo di questi quattro nuovi velivoli di nuova generazione nei prossimi 18 mesi, la flotta di CANAVIA raggiungerà ufficialmente i 16 aeromobili, segnando un’altra importante pietra miliare nei suoi 17 anni di storia di crescita continua.

Attualmente, CANAVIA sta addestrando circa 100 studenti per la licenza ATPL (Airline Transport Pilot License) e si dedica alla formazione di aviatori pronti per la carriera. L’integrazione della flotta “Next Generation” di Tecnam, dotata di fully integrated, state-of-the-art glass cockpits, è una parte cruciale di questa missione”, afferma Tecnam.

“Non ci limitiamo a fornire la formazione ATPL per ottenere le licenze e le abilitazioni, ma prepariamo i nostri studenti a diventare futuri piloti di linea, sviluppando competenze tecniche di altissimo livello”, ha dichiarato Mario Pons, CEO di CANAVIA Aviation Academy. “I nuovi Tecnam, con fully integrated glass cockpits, saranno fondamentali per soddisfare questo requisito. Con questi nuovi velivoli, CANAVIA raggiungerà una flotta di 16 aerei, supportando la nostra continua crescita di attività sin dall’inizio, 17 anni fa”.

“Con sede nelle Isole Canarie, CANAVIA opera da un aeroporto privato che vanta alcune delle migliori condizioni meteorologiche al mondo per il volo. Questo vantaggio geografico, unito all’affidabilità operativa di Tecnam, consente all’accademia di raggiungere un tasso di utilizzo straordinario: oltre 1.000 ore di volo all’anno per ogni aeromobile. Questo ritmo operativo ininterrotto è ulteriormente supportato dal CANAVIA Approved Maintenance Service Center, che mantiene la flotta Tecnam in condizioni ottimali”, prosegue Tecnam.

“CANAVIA è un esempio perfetto di accademia di volo di grande successo e ad alto volume”, ha aggiunto Walter Da Costa, Tecnam’s Chief Sales Officer. “Volare su un aereo per oltre 1.000 ore all’anno richiede una robustezza e un’affidabilità incredibili. Siamo onorati che Mario e il suo team continuino a riporre la loro fiducia nella Tecnam Next Generation fleet, in particolare nella transizione senza soluzione di continuità tra il P2008JC NG e il P2006T NG, per addestrare i loro 100 studenti ATPL in continua crescita”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)