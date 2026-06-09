Piaggio Aerospace informa: “Il Board of Directors of Piaggio Aerospace annuncia che Giovanni Tomassini si è dimesso dalla carica di Chief Executive Officer, con effetto dal 15 maggio 2026. Dalla sua nomina nel luglio 2025, Tomassini ha svolto un ruolo chiave nel supportare il risanamento dell’azienda a seguito dell’acquisizione da parte di Baykar e nel guidarne il ritorno alla crescita”.

Il Piaggio Aerospace Chairman and Baykar CEO Haluk Bayraktar, ringrazia Giovanni Tomassini per il suo contributo e la sua professionalità durante il suo mandato: “Dall’acquisizione dell’azienda da parte di Baykar, Mr. Tomassini ha contribuito con professionalità e dedizione durante un periodo significativo di transizione e trasformazione per l’organizzazione. Desidero esprimere il nostro sincero apprezzamento per il suo prezioso contributo all’azienda”.

“Il Board ha inoltre annunciato che il signor Tomassini sarà sostituito da Francesco Cristian Toninelli, già Aircraft General Manager in Piaggio Aerospace, che assumerà la guida dell’azienda nella sua prossima fase di crescita. Toninelli si concentrerà sull’espansione delle attività e sul supporto all’aumento della produzione in vista del lancio dell’Avanti NX. Sotto la sua guida, l’azienda punta a rafforzare le proprie capacità produttive e ad incrementare progressivamente la produzione, consolidando la propria posizione nel global business aviation market sia attraverso la sua gamma di aeromobili che attraverso i suoi motori.

Piaggio Aerospace ringrazia sentitamente Giovanni Tomassini per la sua leadership durante il suo mandato come CEO, nonché per la dedizione e il contributo apportato all’azienda nel corso degli anni. Gli auguriamo ogni successo per il futuro”, conclude Piaggio Aerospace.

Piaggio Aerospace annuncia il nuovo CEO per guidare la prossima fase di crescita e l’incremento della produzione

Piaggio Aerospace annuncia la nomina di Francesco Cristian Toninelli come Chief Executive Officer. Il Board ha affidato a Mr. Toninelli il compito di guidare l’azienda nella prossima fase di crescita e di incremento della produzione, mentre Piaggio Aerospace continua a rafforzare la propria posizione nel mercato aerospaziale globale.

“Mr. Toninelli porta con sé una vasta esperienza operativa, una solida competenza tecnica e una profonda conoscenza delle attività industriali dell’azienda”, ha dichiarato Haluk Bayraktar, Chairman of the Board of Piaggio Aerospace and CEO of Baykar. “Siamo certi che la sua leadership sosterrà il continuo sviluppo e il successo a lungo termine di Piaggio Aerospace”.

“La vasta esperienza di Cristian Toninelli e il suo precedente incarico in Piaggio Aerospace hanno spinto l’azienda a richiamarlo dopo l’acquisizione da parte di Baykar nel 2025. Nel suo ruolo più recente di Aircraft General Manager, è stato responsabile della aircraft business leadership complessiva, inclusa l’esecuzione dei programmi e la consegna ai clienti in un complesso contesto produttivo internazionale. La sua nomina riflette la fiducia del Board nella sua capacità di guidare Piaggio nella prossima fase di crescita e di espansione della produzione.

Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Milano, è entrato in Piaggio Aerospace nel 2012. Ha ricoperto il ruolo di Aircraft Production Business Unit Manager e successivamente di Program Manager per il drone P.1HH Hammerhead e il velivolo da pattugliamento P.180, dove ha guidato le attività di sviluppo e certificazione. Prima della sua nomina a Aircraft GM in Piaggio, ha trascorso oltre sette anni in OMA ricoprendo ruoli dirigenziali di alto livello, tra cui Head of Sales, Marketing and Programs. In precedenza, nel corso della sua carriera, ha ricoperto procurement and contracts leadership positions in Alenia Aermacchi, gestendo complesse reti di fornitori e contratti industriali su larga scala nell’ambito di programmi aerospaziali internazionali.

Piaggio Aerospace si appresta ad affrontare un nuovo capitolo con fiducia e una chiara visione di crescita. L’azienda si impegna a rafforzare le relazioni con i clienti, ad accelerare la produzione del suo aereo di punta P.180 Avanti, a potenziare le proprie capacità nel settore dei motori e a consolidare la propria posizione di punto di riferimento globale per qualità e innovazione nel settore aerospaziale”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)