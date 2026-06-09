Bombardier raddoppierà i propri servizi a Singapore con una nuova struttura, potenziando l’offerta ai clienti

Bombardier ha annunciato l’intenzione di ampliare il proprio Singapore Service Centre presso il JTC Seletar Aerospace Park, con la costruzione di una nuova struttura nelle vicinanze, di circa 23.000 m2 (250.000 piedi quadrati). A complemento del Service Centre esistente, la nuova struttura rappresenta un investimento totale previsto di circa 100 milioni di dollari di Singapore da parte di uno sviluppatore locale. Questa struttura rafforza la strategia di Bombardier di espandere la propria presenza nel settore dei servizi, migliorando al contempo l’accesso dei clienti a un servizio e un supporto eccezionali in tutta la regione Asia-Pacifico (APAC).

L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per la seconda metà del 2026, con l’avvio delle operazioni nella nuova struttura previsto per la seconda metà del 2028. Una volta operativa, la struttura offrirà una vasta gamma di servizi, tra cui scheduled and unscheduled maintenance, modifications, avionics installations, 24/7 aircraft-on-ground (AOG) support. La struttura supporterà anche le attività di riallestimento degli aeromobili, tra cui verniciatura e finitura degli interni. Sarà inoltre presente un Component Repair and Overhaul (CR&O) workshop, potenziando ulteriormente le capacità CR&O di Bombardier nella regione APAC e rafforzando il suo impegno nell’offrire soluzioni complete e tempi di consegna leader del settore. In aggiunta, la struttura fornirà altri servizi completi, tra cui una lounge per i clienti e un’area di riposo dedicata all’equipaggio, migliorando il comfort, l’assistenza e la comodità per clienti ed equipaggi.

“Il nostro Singapore Service Centre è da tempo un punto di riferimento per l’eccellenza nell’assistenza e nel supporto nella regione Asia-Pacifico, supportando circa 2.000 aeromobili all’anno, in un contesto di continua crescita della domanda regionale”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Aftermarket Services. “Questa espansione ribadisce il nostro impegno a supportare i clienti nelle immediate vicinanze delle loro sedi operative, offrendo un’esperienza di servizio caratterizzata da cura, praticità e reattività, supportata dalla competenza leader del settore di Bombardier. L’area Asia-Pacifico rimane un hub importante per Bombardier e questo investimento rafforzerà ulteriormente la nostra presenza e la nostra capacità di servire i clienti in tutta la regione”.

Inoltre, Bombardier è entrata a far parte dell’A*STAR Advanced Remanufacturing and Technology Centre (A*STAR ARTC) industry consortium come Anchor Member, al fine di rafforzare ulteriormente le proprie capacità MRO. Questa collaborazione accelererà la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e l’automazione, migliorerà l’efficienza operativa e consoliderà la posizione di Singapore come key aerospace maintenance hub.

(Ufficio Stampa Bombardier)