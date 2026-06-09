easyJet celebra il traguardo dei 100 aeromobili NEO e rafforza l’efficienza della flotta

easyJet ha preso in consegna ad Amburgo il suo 100° aeromobile della A320neo Family, sottolineando il continuo impegno della compagnia nel modernizzare la propria flotta e nel migliorarne l’efficienza operativa.

L’aeromobile, prodotto da Airbus, entra a far parte della flotta easyJet, composta interamente da velivoli Airbus, che raggiunge così un totale di 359 aerei. Questo traguardo riflette la progressiva transizione della compagnia verso tecnologie di ultima generazione e più efficienti in termini di consumo di carburante, come parte integrante della sua più ampia strategia di decarbonizzazione.

Tutti i nuovi aeromobili NEO di easyJet saranno dotati della più recente cabina “Airspace” firmata Airbus. Gli interni presenteranno un’illuminazione studiata nei minimi dettagli e una palette cromatica più elegante per gli arredi, inclusi i pannelli laterali e le toilette, valorizzando ulteriormente il design contemporaneo della cabina e creando un ambiente rilassante e accogliente per i passeggeri. Anche l’accessibilità è stata migliorata grazie a nuovi indicatori in braille delle file, per aiutare i passeggeri ipovedenti a trovare il loro posto.

Tra le altre novità di rilievo: maggiore spazio all’altezza delle spalle, un design e un’illuminazione della cabina riprogettati, toilette rinnovate con funzionalità touchless per una migliore igiene e una maggiore attenzione all’impiego di materiali riparabili e riciclati. L’equipaggio beneficerà inoltre di galley (cucine di bordo) anteriori e posteriori ridisegnate con spazi di stivaggio ottimizzati e, per la prima volta sia sugli A320 sia sugli A321 NEO, doppi forni a bordo nella parte anteriore e posteriore dell’aeromobile.

Tutti i futuri aeromobili saranno inoltre equipaggiati con nuove luci di pista multifunzione a LED, di tipo fisso e non retrattile. Questa soluzione consente di eliminare il precedente sistema di illuminazione dal carrello anteriore, riducendo resistenza aerodinamica e peso e garantendo al tempo stesso migliori prestazioni ottiche e una maggiore affidabilità.

In aggiunta, gli aerei, alimentati dai motori CFM LEAP-1A, sono già oggi in grado di operare fino al 50% con carburante per l’aviazione sostenibile (SAF), con l’obiettivo di arrivare al 100% entro il 2030, in linea con la roadmap di easyJet verso le emissioni nette zero (net-zero). I sistemi digitali supportati da Skywise favoriranno ulteriormente operazioni più efficienti e basate sull’utilizzo dei dati.

La Famiglia A320neo garantisce fino al 20% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto a sedere rispetto agli aerei della generazione precedente, nonché una riduzione stimata del 50% dell’impronta acustica. Questi progressi in termini di efficienza si traducono in minori costi operativi e in un ridotto impatto ambientale. La transizione verso gli aeromobili più efficienti disponibili sul mercato resta un pilastro della strategia di breve termine di easyJet per abbattere l’intensità delle emissioni di anidride carbonica, migliorando al contempo l’esperienza di viaggio dei passeggeri e le prestazioni operative.

David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha dichiarato: “L’arrivo del nostro 100° aeromobile della Famiglia A320neo rappresenta un traguardo significativo per easyJet. Questi aerei sono al centro della nostra strategia volta a gestire una flotta più efficiente e a ridurre il nostro impatto ambientale, continuando al tempo stesso a migliorare l’esperienza di viaggio sia per i nostri passeggeri che per i nostri equipaggi”.

Johan Pelissier, Presidente della regione Europa e Head of Commercial Europe per la divisione Commercial Aircraft di Airbus, ha dichiarato: “La consegna del 100° A320neo è l’espressione concreta del DNA innovativo che Airbus ed easyJet condividono. Integrare l’aereo a corridoio singolo più efficiente al mondo su questa scala significa andare ben oltre il semplice ampliamento di una partnership: significa ridefinire attivamente il futuro dell’aviazione sostenibile. Siamo orgogliosi di offrire le ali alla crescita di easyJet e di essere al suo fianco nell’impegno comune per guidare la decarbonizzazione dei nostri cieli”.

Gaël Méheust, Presidente e CEO di CFM International, fornitore dei motori della flotta easyJet, ha affermato: “A nome di tutto il team globale di CFM, porgo le nostre più sentite congratulazioni a easyJet per la consegna del suo 100° aeromobile della Famiglia Airbus A320neo motorizzato LEAP-1A. Questo traguardo riflette oltre 25 anni di partnership e di reciproca fiducia. La nostra promessa per i prossimi 25 anni e oltre è di continuare a fornire il livello di qualità e di supporto che easyJet si aspetta da CFM”.

Il rinnovo della flotta rimane una componente cruciale della strategia di easyJet a breve e medio termine: la progressiva sostituzione degli aeromobili più datati con i più efficienti modelli della Famiglia A320neo supporta l’obiettivo della compagnia di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio del 35% entro il 2035.

L’espansione della flotta NEO rientra in un’ampia serie di iniziative che easyJet sta mettendo in atto per massimizzare l’efficienza, trasformando molti piccoli vantaggi in una più vasta riduzione delle emissioni. Queste iniziative includono, tra le altre:

Nuovi sedili: Dal 2028, easyJet introdurrà i nuovi sedili ultraleggeri Kestrel sulle future consegne di A320neo e A321neo. I sedili sono oltre il 20% più leggeri rispetto alla generazione attuale, riducendo il peso dell’aeromobile e contribuendo a risparmiare più di 40.000 tonnellate di CO2 all’anno, offrendo al contempo ai passeggeri circa 5 cm di spazio in più per le gambe e un maggiore comfort.

Aggiornamenti “Sharklet”: Entro l’estate del 2026, easyJet rinnoverà la sua flotta di A320ceo con avanzati “sharklet”, una soluzione cruciale a medio termine sviluppata in partnership con Airbus. Gli sharklet sono estensioni aerodinamiche installate alle estremità delle ali che riducono significativamente la resistenza indebolendo i vortici d’estremità, portando a un risparmio annuo di circa 308 tonnellate di carburante e 970 tonnellate di CO2 per aeromobile, garantendo riduzioni immediate e misurabili su tutta la flotta.

Ottimizzazione della gestione del rullaggio (Taxi Management): Combina il rullaggio con un solo motore (Single-Engine Taxiing), che riduce l’uso di carburante e le emissioni durante i movimenti a terra, con il calcolo dei tempi di rullaggio basato sui dati. In questo modo si garantisce il carico del solo carburante necessario per la manovra, riducendo peso, costi ed emissioni superflue.

Vernici più leggere: Nel 2025 easyJet ha annunciato l’adozione di un nuovo sistema di verniciatura più leggero, che si stima permetterà un risparmio di 1.296 tonnellate di carburante e una riduzione di 4.095 tonnellate di CO2 una volta implementato su tutta la flotta entro il 2030. easyJet è la prima compagnia aerea a testare questa soluzione sviluppata da Mankiewicz Aviation Coatings.

Riduzione dell’uso dell’APU: Abbiamo equipaggiato tutte le 16 piazzole di sosta al gate dell’Aeroporto di Milano Malpensa con unità di aria pre-condizionata. Queste unità permettono ai piloti di spegnere l’APU per la maggior parte del tempo di transito a terra, indipendentemente dalle temperature esterne, consentendo una media di 2 kg di carburante e 6 kg di CO2 risparmiati al minuto.

FANS-C: Abbiamo investito nel software di navigazione FANS-C sviluppato da Airbus per la nostra flotta A320neo e A321neo, consentendo agli aerei e al controllo del traffico aereo di condividere dati accurati e in tempo reale sulle traiettorie di volo. Questo migliora la pianificazione delle rotte e le comunicazioni, contribuendo a ridurre la congestione, il consumo di carburante, le emissioni e i ritardi, supportando al tempo stesso operazioni più puntuali in uno spazio aereo europeo sempre più trafficato.

Aggiornamenti SpaceFlex: A partire dal 2026, easyJet ottimizzerà parte della propria flotta di aeromobili A320ceo da 180 posti introducendo la configurazione “SpaceFlex” per le toilette e i galley posteriori, un sistema sviluppato da Airbus che consente un utilizzo più efficiente dello spazio. SpaceFlex permette di aggiungere una fila extra di sedili per ciascun aeromobile, contribuendo a ridurre ulteriormente l’intensità di carbonio per passeggero, senza alcun impatto sul comfort dei viaggiatori.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet – Airbus)