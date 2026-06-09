Il Gulfstream G300 e G400 debuttano in Europa a Farnborough

Gulfstream Aerospace Corp. ha celebrato il debutto europeo del Gulfstream G300 e del Gulfstream G400, presentando due dei più recenti aeromobili di nuova generazione dell’azienda a clienti e leader del settore in occasione dell’esclusivo evento “Discover the Difference” a Farnborough, Inghilterra.

L’evento ha visto la presenza di un full-scale mock-up del G300 accanto a uno dei tre G400 flight test aircraft, offrendo ai clienti un’esperienza immersiva e diretta delle performance avanzate, del comfort e dell’innovazione che caratterizzano la flotta Gulfstream.

“La domanda in Europa per gli aeromobili di nuova generazione di Gulfstream continua ad accelerare”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G300 e il G400 offrono prestazioni, efficienza e innovazione in cabina senza pari, caratteristiche ideali per gli operatori della regione. Siamo entusiasti di portare questi aeromobili in Europa e di mostrare ciò che li distingue davvero”.

Presentato a settembre 2025, il super-midsize G300 è l’ultima aggiunta alla flotta di Gulfstream. L’aeromobile è entrato nel suo rigoroso programma di test di volo a meno di tre mesi dal lancio. Il G300 combina un’autonomia leader nella sua categoria alle massime velocità, all’agilità su piste corte ed eccezionali airfield capability, aprendo nuove rotte e ampliando l’accesso ad aeroporti difficili. L’aereo può percorrere 3.600 miglia nautiche/6.667 chilometri a Mach 0,80 o 3.000 miglia nautiche/5.556 km a Mach 0,84 e vanta un’impressionante efficienza nei consumi grazie alla combinazione dell’ala Gulfstream e dei motori Honeywell HTF7250G. Dotato della cabina più lunga della sua categoria, il G300 può ospitare fino a 10 passeggeri in due zone living.

Grazie alla sua innovativa combinazione di autonomia, velocità ed efficienza, il G400 vola più lontano e più velocemente di qualsiasi altro aereo della sua categoria. Durante il volo da Washington, D.C. a Farnborough, il G400 ha stabilito il suo primo city-pair speed record, percorrendo le 3.250 miglia nautiche/6.019 km in 6 ore e 12 minuti a una velocità media di Mach 0,87, utilizzando SAF. Grazie ai motori avanzati Pratt & Whitney PW812GA e al design aerodinamico di Gulfstream, il G400 offre prestazioni ottimali in volo ed efficienza ambientale, con consumi di carburante, emissioni e rumorosità ridotti. In cabina, i clienti possono scegliere tra tre configurazioni, con posti a sedere per un massimo di nove, undici o dodici passeggeri.

Sia il G300 che il G400 offrono un comfort eccezionale grazie a 100% fresh air, mai ricircolata e purificata da un sistema di ionizzazione al plasma, alla bassa cabin altitude e alla luce naturale proveniente dai 10 finestrini panoramici ovali Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)