Emirates pronta a investire in voli giornalieri per Berlino e Stoccarda

Emirates ha confermato di essere pronta a lanciare voli giornalieri per Berlino e Stoccarda, impegnandosi a investire oltre 100 milioni di euro all’anno, previa approvazione del Ministero federale dei Trasporti tedesco.

“Berlino è il cuore politico della più grande economia europea. Città di 3,9 milioni di abitanti, ospita un fiorente ecosistema di start-up, una consolidata comunità diplomatica e una scena culturale che attrae milioni di visitatori ogni anno. Tuttavia, la sua connettività a lungo raggio non è stata all’altezza della forte reputazione globale della città. Infatti, secondo gli OAG schedule data, oltre l’85% dei collegamenti internazionali a Berlin Brandenburg Airport è concentrato all’interno dell’Europa.

Stoccarda si trova ad affrontare una carenza analoga nei servizi a lungo raggio. Il motore economico del Baden-Württemberg, uno degli stati tedeschi più orientati all’esportazione, rimane carente in termini di collegamenti aerei a lungo raggio, proprio il tipo di connettività da cui dipendono produttori, fornitori e partner commerciali”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è pronta a offrire collegamenti giornalieri con aerei a fusoliera larga a Berlino e Stoccarda, integrandoli nella nostra vasta rete, supportata da ingenti investimenti. Si tratta di due dei centri economici più importanti della Germania, eppure entrambi risultano carenti in termini di collegamenti a lungo raggio. Le imprese tedesche ci hanno espresso la necessità di questi collegamenti, la Camera di Commercio di Berlino li ha richiesti, i nostri dati confermano la domanda e le previsioni indicano voli pieni. Emirates collega già la Germania a 50 destinazioni in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Australasia, non servite da nessuna compagnia aerea tedesca. Si tratta di destinazioni importanti per gli esportatori tedeschi, gli operatori turistici e i milioni di viaggiatori alla ricerca di maggiore scelta e migliori collegamenti. Tutto ciò che chiediamo è l’opportunità di servire queste città e le loro comunità, e restiamo impegnati a collaborare in modo costruttivo con le autorità tedesche per rendere tutto ciò una realtà e offrire vantaggi concreti che si ripercuoterebbero su entrambe le aree metropolitane fin dal primo giorno delle nostre operazioni.”

“Le nuove rotte Emirates verso entrambe le città genererebbero centinaia di nuovi posti di lavoro.

Oltre a una maggiore scelta per i passeggeri, anche la connettività cargo del Baden-Württemberg, di Berlino e del Brandeburgo beneficerebbe di un impulso. Un servizio giornaliero di Emirates con un Boeing 777-300ER a fusoliera larga fornirebbe oltre 280 tonnellate di belly-hold cargo capacity a settimana, creando un nuovo canale vitale per importazioni ed esportazioni urgenti.

Dei 2,36 milioni di passeggeri trasportati sui voli Emirates da e per la Germania nel 2025, il 40% ha volato tra Dubai e la Germania, mentre il 60% erano passeggeri in coincidenza, a sottolineare il duplice ruolo di Dubai come destinazione di prestigio, mercato di origine in crescita e hub di transito globale. Se fossero consentiti i voli giornalieri tra Berlino e Stoccarda, Emirates offrirebbe comodi collegamenti con un solo scalo per i viaggiatori e le aziende tedesche in queste città e regioni.

Un collegamento con un solo scalo operato da Emirates, via Dubai, offrirebbe un viaggio più agevole con un prodotto di bordo uniforme in una configurazione a quattro classi.

La comunità imprenditoriale berlinese ha già espresso chiaramente la necessità di questo servizio. Nel 2023, la Camera di Commercio e Industria di Berlino ha pubblicato un sondaggio in cui il 75% degli intervistati ha descritto l’offerta di voli a lungo raggio da Berlino come carente o insufficiente. Dubai è stata indicata come priorità assoluta per i collegamenti che necessitano urgentemente di essere potenziati, sia come destinazione che come hub di transito.

Nel 2024, la Germania ha registrato quasi 1,2 milioni di pernottamenti da parte di visitatori provenienti dal GCC, un segmento turistico prezioso che soggiorna più a lungo, spende di più e ha un impatto diretto e positivo sulle entrate del settore turistico. I visitatori dei Paesi del GCC hanno contribuito all’economia tedesca con circa 2,3 miliardi di euro solo nel 2024. L’Ente Nazionale Tedesco per il Turismo prevede che il numero di visitatori provenienti dai Paesi del GCC raggiungerà i 3 milioni all’anno entro la fine del decennio.

I voli diretti di Emirates posizionerebbero Berlino e Stoccarda saldamente sulla mappa dei visitatori dei Paesi del GCC, aprendo un segmento turistico con un enorme potenziale di crescita”, prosegue Emirates.

“I voli giornalieri di Emirates per Berlino e Stoccarda creerebbero centinaia di posti di lavoro, rafforzerebbero i legami commerciali, aprirebbero destinazioni finora poco servite e attrarrebbero un turismo di alto valore.

Emirates ritiene che questi servizi andrebbero a completare l’attuale ecosistema del trasporto aereo tedesco, offrendo a viaggiatori e imprese maggiore scelta e concorrenza sulle rotte in cui ce n’è più bisogno.

La compagnia aerea rimane impegnata in un dialogo costruttivo con il governo federale tedesco e attende con interesse l’opportunità di portare i vantaggi della connettività a lungo raggio a Berlino e Stoccarda“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)