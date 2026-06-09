SWISS offre menu digitali per i suoi clienti prima del volo

I clienti SWISS possono ora godersi un assaggio anticipato della loro prossima esperienza di viaggio aereo.
“Con i suoi nuovi menu digitali, Swiss International Air Lines (SWISS) offre ai suoi passeggeri un’anteprima dei cibi e delle bevande che verranno loro offerti a bordo.
Con l’introduzione dei suoi nuovi menu digitali, SWISS risponde a una richiesta comune dei clienti di aiutarli a pianificare al meglio il loro viaggio e a fare scelte più consapevoli riguardo ai pasti a bordo”, afferma SWISS.
“Molti dei nostri clienti ci dicono di desiderare di sapere in anticipo cosa aspettarsi a bordo, proprio come farebbero con il menu di un ristorante online prima di cenare”, spiega Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS. “Con i nostri menu digitali, offriamo loro maggiore trasparenza e un motivo in più per attendere con entusiasmo la loro prossima esperienza di viaggio con SWISS”.
“I menu digitali di SWISS sono disponibili online almeno sei settimane prima del volo. Possono essere consultati anche senza inserire un codice di prenotazione.
Inserendo il codice di prenotazione, i viaggiatori SWISS avranno accesso, a seconda del volo e della classe di viaggio, a una serie di servizi aggiuntivi, come la possibilità di preselezionare o preordinare il pasto a bordo prima della partenza.
Ai passeggeri SWISS Premium Economy, SWISS Business e SWISS First viene inoltre offerta una selezione più ampia o garantita di pasti a bordo fino a 24 ore prima della partenza del volo. Sulla maggior parte dei voli a corto raggio, i passeggeri SWISS in classe Economy possono preordinare il pasto fino a 36 ore prima della partenza del volo.
Tutti i dettagli dei pasti disponibili a bordo e delle relative opzioni di servizio sono stati comodamente raccolti nella piattaforma “SWISS Culinary Journey”, che consente ai viaggiatori di visualizzare le opzioni di pasto e di effettuare la selezione in un unico passaggio. La piattaforma è accessibile tramite il ‘Meal’ button nell’app SWISS o sul sito swiss.com/menu. I nuovi menu digitali integrano i menu cartacei di SWISS, che continuano a essere offerti a bordo”, conclude SWISS.
(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)