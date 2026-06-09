Technip Energies, Airbus, Safran e Tereos uniscono le forze per sviluppare un progetto di produzione di SAF in Francia

Technip Energies, Airbus, Safran e Tereos hanno stipulato un accordo per la creazione di Rebound, una joint venture per lo sviluppo di un progetto di produzione su larga scala di sustainable aviation fuel (SAF) presso il porto di Dunkerque, nel nord della Francia.

Il progetto utilizzerà la tecnologia Alcohol-to-Jet (AtJ) per produrre circa 160.000 tonnellate di SAF all’anno, diventando così uno dei più grandi impianti di questo tipo in Europa.

Con questo accordo, i partner si impegnano a finanziare la fase di sviluppo del progetto, inclusi gli studi di ingegneria e le altre attività necessarie per giungere a una Decisione Finale di Investimento (FID).

I carburanti aeronautici sostenibili (SAF) sono ampiamente riconosciuti come la leva principale per la decarbonizzazione del settore aeronautico. In base al regolamento europeo Refuel EU Aviation, gli obblighi di miscelazione dei SAF aumenteranno progressivamente, raggiungendo il 6% entro il 2030 e il 70% entro il 2050, con un conseguente incremento di otto volte della domanda tra il 2030 e il 2050. Tra le vie di produzione disponibili, la conversione dell’etanolo in carburante per aerei (Alcohol-to-Jet) si sta affermando come un’opzione scalabile e competitiva in termini di costi, che converte l’etanolo avanzato, prodotto da residui agricoli e forestali, in carburante per aerei “drop-in” che può essere miscelato con il jet fuel convenzionale e utilizzato nei motori e negli aeromobili esistenti.

In questa fase di sviluppo del progetto, Technip Energies agirà come sviluppatore principale e fornitore di servizi di ingegneria, mettendo a disposizione la propria esperienza nella scalabilità tecnologica e nell’esecuzione di progetti complessi. Airbus e Safran, leader mondiali nel settore aerospaziale, si uniscono come partner industriali, facilitatori di approvvigionamento e potenziali acquirenti di SAF. Tereos, cooperativa agricola francese leader in Europa nella produzione di etanolo, intende fornire e reperire l’etanolo avanzato necessario per il progetto. Insieme, i quattro partner coprono l’intera catena del valore, dalla fornitura di materie prime all’utilizzo finale nel settore aeronautico, nell’ambito di un’unica iniziativa a guida europea.

Un traguardo fondamentale è già stato raggiunto: il Porto di Dunkerque ha assegnato a Technip Energies un sito industriale nel nord della Francia, che offrirà, una volta finalizzata la joint venture, notevoli vantaggi logistici a Rebound per il trasporto di materie prime e prodotti finiti, nonché una procedura di autorizzazione semplificata.

La creazione della joint venture è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni necessarie e si prevede che venga finalizzata nella seconda metà di quest’anno.

Benjamin Lechuga, Chief Strategy and Sustainability Officer, Technip Energies, ha commentato: “Il SAF è una delle leve più importanti per la decarbonizzazione del settore e la conversione dell’alcol in jet fuel offre una strada credibile e scalabile per raggiungere questo obiettivo”.

Julie Kitcher, responsabile della sostenibilità e della comunicazione di Airbus, ha dichiarato: “Il progetto Rebound rappresenta un voto di fiducia nei SAF e nella capacità dell’Europa di essere leader nel percorso di decarbonizzazione del settore aeronautico. In un contesto in cui le energie rinnovabili si trovano ad affrontare difficoltà a livello globale, Airbus collaborerà con i propri partner per aprire in Francia una nuova e abbondante via per la produzione di SAF”.

Nathalie Stubler, responsabile della sostenibilità di Safran, ha commentato: “Lo sviluppo di SAF su larga scala è essenziale per la decarbonizzazione del trasporto aereo. Questo ambizioso progetto riunisce competenze francesi ed europee di alto livello, supportando l’emergere di un’industria SAF competitiva. Unendo le forze con i nostri partner, Safran ribadisce il suo impegno per l’innovazione e la responsabilità ambientale, in piena sintonia con la nostra strategia di riduzione delle emissioni di CO2 e di supporto alla transizione energetica nel settore aeronautico”.

Jérôme Bos, Chief Strategy Officer di Tereos, ha dichiarato: “Siamo lieti di contribuire, attraverso Rebound, alla nascita dell’industria Alcohol-to-Jet in Francia, supportando la decarbonizzazione del settore aeronautico. Questo progetto è pienamente in linea con la missione di Tereos di sviluppare catene del valore industriali a basse emissioni di carbonio, creando valore dalla produzione agricola”.

(Ufficio Stampa Airbus – Safran – Photo Credits: Airbus)