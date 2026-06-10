Airbus: gli ordini e gli annunci di oggi a ILA Berlin 2026

Il Ministero degli Affari Interni della Romania ordina sette elicotteri Airbus H160 e cinque H145

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con il Ministero degli Affari Interni della Romania per l’acquisizione di 12 elicotteri multiruolo, di cui sette H160 e cinque H145. Questo importante investimento rientra nelll’iniziativa europea Security Action for Europe (SAFE), volta a rafforzare i le capacità europee di protezione civile, risposta alle emergenze e sicurezza pubblica.

“Siamo profondamente onorati della fiducia che il Ministero degli Affari Interni della Romania ha riposto in Airbus per integrare la propria flotta aeronautica attraverso questo storico ordine multi-piattaforma. La scelta sia dell’H160 che dell’H145 evidenzia la capacità unica della nostra gamma di prodotti di offrire una risposta integrata e altamente efficiente a missioni complesse”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “Con l’impiego di queste piattaforme avanzate nell’ambito del programma SAFE, la Romania rafforza in modo significativo la propria prontezza operativa, riduce i tempi di risposta alle emergenze e si posiziona come un solido contributore ai meccanismi europei integrati di soccorso e sicurezza. Siamo pienamente impegnati a supportare le loro operazioni critiche di salvataggio e sicurezza pubblica”.

La flotta di ultima generazione sarà operata dall’Ispettorato Generale dell’Aviazione del Ministero, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Situazioni di Emergenza (DSU). Gli aeromobili sono destinati a modernizzare le capacità nazionali della Romania nella gestione integrata delle emergenze, nella protezione civile e nel mantenimento dell’ordine pubblico.

La flotta H160 fornirà una capacità multiruolo ad alte prestazioni, con quattro aeromobili dedicati a missioni di protezione civile e soccorso in caso di calamità, mentre tre supporteranno operazioni di ordine pubblico, sorveglianza aerea e sicurezza tattica. La flotta H145 sarà interamente destinata al servizio di soccorso d’emergenza del Paese (SMURD) e alle operazioni di soccorso in montagna, fungendo da risorsa primaria per interventi medici d’emergenza rapidi, evacuazioni mediche specializzate e missioni complesse di ricerca e soccorso (SAR).

Airbus è presente in Romania da oltre vent’anni attraverso le sue tre divisioni: un centro clienti di Airbus Helicopters, realtà di successo sin dalla sua creazione, con circa il 75% del fatturato generato da contratti di esportazione; Airbus Defence and Space, che fornisce servizi chiavi in mano di comunicazioni sicure e ingegneria dei sistemi attraverso il proprio dipartimento di ingegneria; e attività di produzione di componenti distaccati per Airbus Commercial Aircraft.

Airbus si aggiudica il contratto per i Copernicus Sentinel-1 NG radar instruments at ILA Berlin

Airbus ha firmato uno storico contratto da 345 milioni di euro con il prime contractor industriale Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), per conto dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Questo accordo garantisce lo sviluppo e la produzione di due strumenti radar avanzati in banda C per la prossima costellazione Sentinel-1 NG, una pietra angolare del programma Copernicus dell’UE.

Questi radar avanzati in banda C genereranno dati essenziali per la lotta globale contro il cambiamento climatico, fornendo una precisione millimetrica per monitorare l’innalzamento del livello del mare, i movimenti dei ghiacciai e la deformazione del terreno. A differenza dei sensori ottici, la tecnologia SAR funziona in modo efficace anche attraverso la copertura nuvolosa e nell’oscurità totale, garantendo un monitoraggio continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutte le condizioni atmosferiche, sia sulla terraferma che sull’oceano aperto.

“Questo contratto rappresenta un chiaro sostegno all’esperienza di Airbus nella tecnologia radar ad apertura sintetica e, con un primo lancio previsto nel 2034, garantirà la continuità dei dati fino al 2040”, ha affermato Marc Steckling, Head of Earth Observation, Science and Space Exploration, Airbus Defence and Space. “Grazie alle loro prestazioni migliorate, i radar Sentinel-1 NG miglioreranno i servizi e le applicazioni esistenti ma consentiranno anche lo sviluppo di nuovi, come la sorveglianza marittima”.

Questo contratto prosegue la storia di successo di Sentinel-1, facendo seguito al ruolo di Airbus nella costruzione di tutti e quattro gli strumenti radar per i precedenti satelliti Sentinel-1, con Thales Alenia Space come prime contractor, lanciati tra il 2014 e il 2025.

Airbus, Rohde & Schwarz, constellr, Orbint, HPS formano un Sovereign space intelligence team

Airbus Defence and Space ha firmato un memorandum d’intesa con Rohde & Schwarz, constellr, Orbint e High Performance Space Structure Systems (HPS) per collaborare su una satellite-based Earth observation and Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) solution. Guidato da Airbus in qualità di prime contractor and system integrator, il consorzio riunisce cinque specialisti tedeschi complementari per rispondere alla crescente domanda governativa di sovereign, end-to-end space-based surveillance capabilities, indipendenti dalle dipendenze extraeuropee.

“L’Europa ha il talento, la tecnologia e la base industriale per costruire la propria infrastruttura di intelligence spaziale e l’imperativo strategico per farlo”, ha affermato Mike Schöllhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “Questo consorzio riunisce cinque aziende tedesche le cui capacità sono realmente complementari. Insieme possiamo fornire una soluzione sovrana ed end-to-end che nessuna singola azienda potrebbe offrire da sola”.

“Questa partnership dimostra il valore di combinare la comprovata esperienza di attori affermati con innovazione e capacità emergenti altamente specializzate in valore operativo per i nostri clienti”, ha affermato Thomas Bohne, Vice President SIGINT / EW, Rohde & Schwarz.

“Questa è una missione prima che un contratto. Ci uniamo a questo consorzio perché la ricognizione termica a infrarossi è proprio dove il divario di capacità ISR è maggiore. Siamo orgogliosi di contribuire insieme ad Airbus e di portare una sovereign German thermal ISR capability già operativa in un programma di questa importanza strategica”, ha affermato Max Gulde, CEO e co-fondatore di constellr.

“È un segnale molto positivo che i prime contractor tedeschi come Airbus Defence and Space stiano già incorporando fin dall’inizio PMI tedesche come HPS nei loro concetti di sistema. Siamo tecnicamente in grado di fornire, estremamente agili quando si tratta di scalabilità e, soprattutto, orientati al lungo termine”, ha affermato Ernst K. Pfeiffer, CEO, HPS GmbH.

“L’ambiente operativo sta cambiando più velocemente che mai, con una crescente complessità sia nel campo dello spazio che in quello della sicurezza”, ha affermato Alexander Schmidt, co-CEO di Orbint. “Siamo orgogliosi di contribuire con il nostro DNA NewSpace e UniBw M mentre i nostri partner del consorzio forniscono prestazioni industriali, scalabilità e affidabilità. Riunire prime e start-up come veri partner è esattamente ciò che è necessario per rafforzare le capacità sovrane tedesche ed europee”.

Airbus e Quantum Systems coopereranno sull’integrazione degli intercettori anti-UAS sugli elicotteri militari

Airbus Helicopters e Quantum Systems hanno firmato un accordo di cooperazione all’ILA Berlin 2026 per esplorare congiuntamente l’integrazione di advanced counter-UAS (C-UAS) interceptors di Quantum Systems sugli elicotteri militari di Airbus, a cominciare dal multiruolo H145M. Questa partnership strategica si basa su un impegno condiviso volto a migliorare l’ecosistema di difesa europeo.

“In Airbus Helicopters, esploriamo costantemente nuove frontiere nelle capacità di missione per portare un valore reale e decisivo ai nostri clienti. Questo accordo con Quantum Systems segna un passo avanti cruciale nell’espansione ulteriore dello spettro operativo dei nostri elicotteri militari, garantendo che gli equipaggi possano controllare efficacemente lo spazio aereo contro le minacce senza equipaggio. L’H145M, con la sua avanzata architettura a sistema aperto e l’eccezionale potenziale di crescita, funge da trampolino di lancio ideale per questa iniziativa congiunta”, ha affermato Stefan Thomé, Executive Vice President Programmes at Airbus Helicopters.

“Questa cooperazione dimostra come l’industria della difesa europea possa unire punti di forza complementari per affrontare le sfide operative emergenti. Insieme, Airbus e Quantum Systems stanno portando avanti l’integrazione delle capacità per costruire un ecosistema di difesa più resiliente ed efficace”, ha affermato Martin Karkour, Chief Revenue Office at Quantum Systems.

Airbus Helicopters ha presentato all’ILA Berlin una versione senza equipaggio della famiglia di elicotteri H145, l’U145. Sul display statico di Airbus, il mockup dell’U145 presenta già la soluzione avanzata C-UAS di Quantum Systems.

Airbus e Diehl Defense firmano un accordo per intensificare la loro cooperazione nella difesa aerea integrata

Airbus Defence and Space e Diehl Defence hanno firmato un accordo con l’obiettivo di intensificare la loro cooperazione nel campo dell’integrated air and missile defence (IAMD), sulla base delle capacità tecniche complementari di entrambe le società. L’accordo è stato firmato in occasione dell’ILA Berlin Air Show 2026 in corso.

Sia Airbus Defense and Space che Diehl Defense hanno una lunga esperienza di successo nell’unire le forze per i ground-based air defence (GBAD) systems, IRIS-T SLM: questo sistema a medio raggio protegge edifici, infrastrutture civili e obiettivi di alto valore dalle minacce aeree. Mentre Airbus Defense and Space contribuisce con le sue Command and Control (C2) solutions, Diehl Defense è responsabile dell’intero sistema GBAD che include effettori e lanciatori.

Sulla base di tale esperienza, Diehl Defense e Airbus Defence and Space intendono identificare le potenzialità di miglioramento dei prodotti, fornendo ai clienti migliori capacità e maggiore agilità dei loro prodotti congiunti.

Sviluppato in stretta collaborazione con le forze armate tedesche, IBMS sfrutta decenni di esperienza nel comando e controllo e nel networking, rendendolo una scelta affidabile per i clienti europei.

“Airbus continua a plasmare il futuro dell’IAMD, combinando il nostro Command and Control (C2) system con la Diehl Defence IRIS-T SLS/SLM family”, afferma Michael Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)