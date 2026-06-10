Boeing svela le capacità avanzate dell’MQ-28 e la sua maggiore portata operativa

Boeing ha svelato le capacità operative avanzate dell’MQ-28 Ghost Bat all’ILA Berlin Air Show in Germania. Le nuove caratteristiche, integrate nella roadmap tecnologica dell’MQ-28, migliorano ulteriormente la flessibilità, la portata e la capacità della piattaforma per i clienti di tutto il mondo.

“I miglioramenti includono un’apertura alare maggiore, che consente all’MQ-28 di trasportare ulteriori 907 kg di carburante, carichi e armamenti. Può inoltre essere equipaggiato per trasportare internamente due missili AMRAAM o quattro bombe a piccolo diametro (SDB)”, afferma Boeing.

“Questa capacità aggiuntiva offre agli operatori la libertà di bilanciare carico utile e autonomia per configurare il velivolo in base alla missione, che si tratti di trasportare carburante extra per operazioni a lungo raggio, aumentare il carico bellico o qualsiasi combinazione di entrambi”, ha affermato Glen Ferguson, MQ-28 global program director. “Queste funzionalità, sviluppate in collaborazione con la Royal Australian Air Force, saranno progressivamente implementate nella flotta attraverso un programma di aggiornamento a spirale e sono disponibili per i paesi alleati interessati”.

“L’inclusione di funzionalità come la capacità BLOS (Beyond Line of Sight) è il risultato diretto delle conoscenze acquisite finora, unitamente al feedback delle Forze Aeree, che stanno approfondendo la comprensione del ruolo e dell’integrazione dei CCA (Combat Control Actions) nelle operazioni congiunte”, ha proseguito Ferguson.

“L’elevato livello di maturità dei sistemi MQ-28 ci consente di adattarci continuamente al mutevole contesto operativo e di minimizzare i rischi durante la transizione alle operazioni”, ha dichiarato Amy List, vice president and managing director of Boeing Defence Australia. “Insieme alle comprovate caratteristiche di bassa osservabilità dell’MQ-28 e agli aggiornamenti in termini di sopravvivenza, questi miglioramenti delle capacità supportano concetti di missione più flessibili e consentono ai clienti della Difesa di distribuire il rischio operativo”.

Principali miglioramenti:

Maximum take-off weigh: aumentato da 10.000 libbre a 12.000 libbre (una tonnellata)

Ala più grande del 25%

Carico utile: >4.500 libbre

Boeing amplia il German MQ-28 Ghost Bat Industry Team

Boeing ha dato il benvenuto a due nuovi partner industriali all’ILA Berlin Air Show per ampliare il suo team industriale tedesco per l’MQ-28 Ghost Bat.

“Si uniscono al partner industriale strategico Rheinmetall, che svolgerà un ruolo di primo piano nel team industriale di Boeing come partner per l’integrazione dei sistemi tecnologici tedeschi per l’MQ-28.

Il programma MQ-28 Ghost Bat, guidato da Boeing Defence Australia, si è ampliato includendo partnership con un team di importanti aziende aerospaziali tedesche: Diehl Defence e Rohde & Schwarz.

Diehl Defence si occuperà di weapons integration and technical support. Ciò include l’integrazione di German weapons nell’MQ-28 secondo le indicazioni del cliente, la fornitura di dati tecnici, supporto al prodotto e formazione, nonché lo sviluppo di elementi software.

Rohde & Schwarz contribuirà all’integrazione dei mission and communications systems con altri Bundeswehr command and weapon systems, garantendo adattamenti su misura per soddisfare i requisiti nazionali tedeschi e fornendo supporto operativo, di manutenzione e logistico per tali sistemi”, afferma Boeing.

Amy List, vice president and managing director, Boeing Defence Australia: “Stiamo unendo il meglio dell’innovazione australiana e tedesca per poter consegnare l’MQ-28 alla Luftwaffe entro il 2029. Dare il benvenuto a Diehl Defence e Rohde & Schwarz nel nostro team rappresenta un passo avanti significativo: insieme, collaboreremo a stretto contatto per lo sviluppo, i test, la consegna e l’assistenza, al fine di garantire la massima flessibilità e la personalizzazione tedesca di questa piattaforma sviluppata in Australia”.

Armin Papperger, CEO di Rheinmetall: “Siamo grati di poter agire come partner strategico di Boeing in questo programma. In qualità di fornitore leader in Germania per le forze armate, ci assumiamo la responsabilità, all’interno del team Ghost Bat Germany, della perfetta integrazione di questo autonomous combat drone nei sistemi della Bundeswehr”.

Helmut Rauch, CEO di Diehl Defence: “Noi di Diehl Defence siamo entusiasti di unirci al Team Ghost Bat Germany, guidato da Boeing Australia, nell’ambito della proposta di offrire il Collaborative Combat Aircraft (CCA) MQ-28 al nostro cliente nazionale. Siamo lieti di contribuire con la nostra esperienza, come parte della soluzione alle sfide e ai requisiti attuali e futuri delle forze armate tedesche”.

Andreas Domann, Vice President Multidomain Directional Communications Systems Business, Rohde & Schwarz: “Rohde & Schwarz si impegna a supportare comunicazioni sicure, resilienti e interoperabili, fornendo accesso a banda larga al combat cloud con l’innovativo Networked Multipoint Array Communications System (NEMACS). Attraverso questo protocollo d’intesa, non vediamo l’ora di esplorare con Boeing come la nostra esperienza nelle comunicazioni, nello scambio di dati e nei sistemi di missione possa contribuire ai futuri requisiti del Collaborative Combat Aircraft, comprese le potenziali opportunità per l’MQ-28 in Germania e in Europa”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)