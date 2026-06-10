Air India affida a Lufthansa Technik l’assistenza a lungo termine per le APU dell’A350

Air India e Lufthansa Technik hanno recentemente concluso un contratto pluriennale per la manutenzione, la riparazione e la revisione (MRO) delle Auxiliary Power Units (APU) della flotta di Airbus A350 in continua espansione della compagnia aerea indiana.

“In base all’accordo, verrà fornito un supporto tecnico completo ed esclusivo per 40 APU Honeywell HGT1700, rafforzando la posizione di leadership di Lufthansa Technik nella manutenzione di questo tipo di APU. Tutti i servizi saranno eseguiti presso gli specialized APU workshops di Lufthansa Technik ad Amburgo, in Germania.

In qualità di fornitore ufficiale autorizzato di assistenza e manutenzione in garanzia per le APU Honeywell HGT1700, progettate esclusivamente per l’Airbus A350, Lufthansa Technik offre una vasta esperienza tecnica e competenze certificate per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La collaborazione include un portafoglio completo di servizi MRO, che comprende l’assistenza per le APU di ricambio e i servizi di ingegneria”, afferma Lufthansa Technik.

Jeremy Yew Jin Kit, Senior Vice President, Engineering and Maintenance, Air India, ha dichiarato: “La firma di questo accordo esclusivo a lungo termine rappresenta un’altra importante pietra miliare nella crescente partnership tra Air India e Lufthansa Technik. In qualità di primo operatore indiano di Airbus A350, necessitiamo di un partner per la manutenzione con una vasta esperienza tecnica e una solida competenza nel supporto dei sistemi degli aeromobili di nuova generazione. Le capacità di Lufthansa Technik nella manutenzione delle APU HGT1700 ci offrono la sicurezza e l’affidabilità necessarie per supportare le nostre operazioni in espansione con l’A350. Insieme al nostro programma di supporto dei componenti del Boeing 777, questo accordo rafforza ulteriormente la nostra solida collaborazione”.

Johanna Koch, Vice President Corporate Sales Asia Pacific at Lufthansa Technik, ha commentato: “Desideriamo ringraziare ancora una volta Air India per la fiducia accordataci e per averci affidato i servizi di manutenzione dell’APU. Dopo aver fornito un supporto eccezionale ai componenti della flotta di Boeing 777 di Air India, siamo lieti di ampliare ulteriormente la nostra collaborazione includendo anche la flotta di Airbus A350. Mentre Air India prosegue il suo percorso di trasformazione, siamo orgogliosi di essere un partner di fiducia al suo fianco”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)