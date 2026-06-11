Emirates nominata ‘Best Overall Airline in the Middle East’ ai 2026 APEX Awards

Emirates è stata nominata ‘Best Overall Airline in the Middle East’ agli APEX Best in Airline Awards 2026, consolidando ulteriormente la sua reputazione come uno dei travel brands leader a livello mondiale. Il riconoscimento è stato annunciato durante una cerimonia a Dublino, Irlanda, dove la compagnia aerea è stata premiata per aver costantemente offerto un’esperienza cliente eccezionale.

“Sulla base del feedback verificato dei passeggeri, Emirates ha ottenuto punteggi eccezionali su cinque pilastri: seat comfort, cabin service, food and beverage, entertainment, connectivity.

Sia che viaggino su un Airbus A380, A350 o Boeing 777, i clienti Emirates apprezzano costantemente l’impegno della compagnia aerea per il comfort. Cabine progettate con cura, ampio spazio personale e sedili ergonomici si combinano per creare un ambiente in cui i passeggeri possono rilassarsi, lavorare o dormire con facilità, anche sulle rotte più lunghe del mondo.

Nell’ambito del programma di ammodernamento della flotta di Emirates, ogni cabina continua a essere migliorata con l’ultima generazione di posti e funzionalità di bordo. Da ottobre in poi, i clienti della Economy Class di Emirates beneficeranno dell’introduzione dei nuovi sedili leggeri Safran Z400, appositamente progettati per il comfort e la praticità, dotati di poggiatesta regolabile in otto direzioni per un migliore supporto del collo e della testa.

L’ospitalità rimane al centro dell’esperienza Emirates. Rappresentando più di 140 nazionalità e parlando più di 70 lingue, il personale di cabina di Emirates trasmette una filosofia di ospitalità costruita attorno a 4 pilastri: eccellenza, attenzione, innovazione e passione. Dietro il servizio c’è un ampio programma di formazione ispirato agli standard di ospitalità di livello mondiale, compresi i principi tratti dalla ristorazione stellata Michelin. I membri dell’equipaggio sono dotati di competenze tecniche, nonché delle capacità necessarie per anticipare le esigenze dei clienti e offrire momenti di assistenza significativi durante tutto il viaggio.

Mangiare rimane uno degli elementi più memorabili dell’esperienza Emirates. In ogni classe di cabina, le influenze culinarie globali si combinano con sapori ispirati alla destinazione. I pasti a più portate preparati al momento sono accompagnati da un’accurata selezione di bevande, tra cui bibite analcoliche, succhi di frutta, tè, caffè e bevande alcoliche.

Per molti viaggiatori, il pluripremiato sistema di intrattenimento ice di Emirates è diventato sinonimo della compagnia aerea stessa. Offrendo oltre 6.500 canali di contenuti, ice offre una scelta senza precedenti tra film, televisione, musica, podcast, sport in diretta e contenuti educativi. Ampiamente riconosciuta come una delle piattaforme di intrattenimento più complete nel settore dell’aviazione, ice offre quasi 3.000 film, 3.000 album musicali, più di 600 canali televisivi e cofanetti, oltre 200 documentari e una vasta selezione di programmi per bambini”, afferma Emirates.

“La connettività è diventata una parte essenziale dell’esperienza di viaggio moderna ed Emirates sta stabilendo un nuovo standard di settore attraverso la sua partnership con Starlink. Il programma di connettività di bordo di prossima generazione offre Internet ultraveloce e a bassa latenza che consente ai passeggeri di trasmettere in streaming, lavorare, navigare e rimanere connessi con la stessa facilità che a terra.

Annunciato nel novembre 2025, l’accordo vedrà Starlink installato sull’intera flotta in servizio di Emirates, con completamento previsto entro la metà del 2027. Il servizio gratuito fornisce ai clienti connettività ad alta velocità nel cielo, rafforzando l’impegno di lunga data della compagnia aerea verso l’innovazione e la comodità del cliente.

Emirates ha accelerato il programma di lancio, con 33 Boeing 777-300ER già equipaggiati con la tecnologia Starlink e i primi 3 Airbus A380 che stanno entrando in servizio con il sistema a bordo. Centinaia di migliaia di clienti hanno già sperimentato voli abilitati Starlink, godendosi streaming, giochi, videochiamate, lavoro a distanza e accesso ai social media senza interruzioni durante il loro viaggio.

APEX sfrutta la sua partnership con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione dei viaggi più utilizzata al mondo. Per gli Awards 2026, oltre un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di più di 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)