Apertura di successo dell’ILA Berlin: Emirates accoglie il Cancelliere tedesco a bordo del suo A380

Friedrich Merz, Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, ha visitato l’Airbus A380 di Emirates in occasione dell’apertura dell’ILA Berlin 2026. È stato accolto ufficialmente da Sir Tim Clark, President Emirates Airline, Volker Greiner, Emirates Vice President for North & Central Europe, His Excellency Ahmed Alattar, Ambassador of the United Arab Emirates to the Federal Republic of Germany. Emirates ha inoltre accolto a bordo dell’A380 Kai Wegner, Governing Mayor of Berlin e il Dr Dietmar Woidke, Minister-President of Brandenburg, per una visita guidata del velivolo.

Anche quest’anno l’Airbus A380 di Emirates si conferma una delle principali attrazioni e accoglierà numerosi visitatori del settore e commerciali, nonché delegazioni nazionali e internazionali di alto livello, durante la manifestazione.

Emirates sarà presente all’ILA di Berlino dal 10 al 14 giugno con il suo Airbus A380 a quattro classi, a conferma del suo impegno di lunga data nei confronti dell’evento aerospaziale europeo. L’ammiraglia di Emirates è il velivolo più grande e l’unico Airbus A380 esposto a Berlin ExpoCenter Airport.

L’Airbus A380 di Emirates è una presenza fissa all’ILA Berlin dal 2010 e sottolinea il suo impegno di lunga data nei confronti del mercato tedesco ed europeo, che si estende per decenni a livello di connettività, partnership strategiche e vantaggi reciproci. La Germania è uno dei mercati più importanti per Emirates da quasi quarant’anni. La compagnia aerea è presente nelle città e nelle comunità tedesche dal 1987 e continua a impegnarsi per il turismo e l’economia locale in questo mercato.

Oltre ai voli giornalieri già operativi per Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, Emirates ribadisce il suo impegno a lanciare voli di linea giornalieri per Berlino e Stoccarda. Queste rotte offrirebbero a viaggiatori d’affari e di piacere collegamenti con 50 destinazioni con un solo scalo, creando centinaia di posti di lavoro e attirando un turismo di alto livello.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)