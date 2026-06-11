News Brevi – 11.06.2026

TURKISH AIRLINES COLLEGA L’ITALIA ALLA TURCHIA CON LA CAMPAGNA PROMOZIONALE “EARLY BIRD” – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi di qualsiasi altra, ha annunciato la sua campagna promozionale “Early Bird” offrendo ai viaggiatori l’occasione perfetta per pianificare in anticipo il proprio viaggio e approfittare di tariffe esclusive. Con la campagna “Early Bird”, i viaggiatori in partenza dall’Italia possono approfittare di questa offerta a disponibilità limitata per voli di andata e ritorno verso Istanbul e altre destinazioni in Turchia a partire da 179 EUR. La campagna sarà valida per acquisti completati tra il 9 e il 19 giugno 2026 e per viaggi da effettuare tra il 1° novembre 2026 e il 30 marzo 2027. Le tariffe promozionali includono tasse aeroportuali, spese di servizio e supplementi carburante. Attualmente Turkish Airlines opera da 9 aeroporti italiani, collegando l’Europa eridionale con l’Asia, l’Africa e il resto del mondo. I viaggiatori che desiderano approfittare di questa promozione speciale possono visitare le pagine dedicate alla campagna “Early Bird” di Turkish Airlines. Per informazioni dettagliate sui periodi di viaggio non coperti dalla promozione e su altri dettagli relativi alla stessa, consultare il sito web https://www.turkishairlines.com/it-it/ o rivolgersi agli uffici vendite. Le tariffe promozionali sono pubblicate sul sito ufficiale di Turkish Airlines, ma potrebbero variare presso le agenzie di viaggio e gli uffici di emissione biglietti”.

TECNAM: AEROTEC NOMINA IL NUOVO SALES DIRECTOR FOR BRAZIL – Tecnam informa: “Tecnam e Aerotec annunciano la nomina di Alexandre Silva de Morais come nuovo Aerotec Sales Director for Brazil. Aerotec è l’official Regional Tecnam Distributor for South America e questa nomina strategica rafforza l’impegno del marchio ad espandere la propria presenza in uno dei mercati aeronautici più dinamici al mondo. Alexandre vanta un’esperienza ventennale nel settore aeronautico. La sua esperienza spazia dagli ambiti tecnici, operativi e commerciali, maturata lavorando a lungo con marchi e produttori leader a livello mondiale”. “Il mio percorso professionale si è costruito mettendo in contatto persone, aziende e aeromobili”, ha dichiarato Alexandre S. Morais, Aerotec Sales Director for Brazil. “Ora, il mio obiettivo è mettere tutta questa esperienza al servizio della crescita di Tecnam in Brasile. Credo che Tecnam abbia un posizionamento unico per soddisfare le esigenze del mercato brasiliano, soprattutto in uno scenario di espansione dell’aviazione regionale, crescita dell’agroindustria e modernizzazione delle scuole di volo”. “In qualità di Sales Director, l’obiettivo principale di Alexandre è accelerare la crescita di Tecnam nel Paese, rafforzando in particolare la sua presenza nei segmenti training, private aviation, air taxi, regional mobility e del rinnovo delle flotte”, prosegue Tecnam. “Il Brasile è un pilastro fondamentale della nostra strategia di espansione in America Latina”, ha affermato Jose Cardama, Director of Aerotec. “L’inserimento di un professionista del calibro di Alexandre nel nostro team dirigenziale dimostra il nostro assoluto impegno in questo mercato. La sua profonda conoscenza dell’ecosistema aeronautico brasiliano sarà cruciale per Aerotec, che continua a consolidare la posizione di Tecnam come scelta leader per gli operatori di tutta la regione”. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Alexandre nella grande famiglia Tecnam”, ha dichiarato Giovanni Pascale Langer, Tecnam’s Managing Director. “Il Brasile è un pilastro della nostra strategia globale e richiede una leadership che comprenda appieno le diverse esigenze degli operatori locali, dalle scuole di volo alle compagnie aeree regionali. La straordinaria esperienza di Alexandre e la sua profonda conoscenza dell’intera catena del valore dell’aviazione lo rendono la persona ideale per rafforzare la presenza di Tecnam nella regione, insieme ai nostri fidati partner di Aerotec”.

AERONAUTICA MILITARE: A VALLADOLID LA 46ª BRIGATA AEREA PER LA LONE PARATROOPER – Dal 24 al 29 maggio, presso la Base Aerea di Valladolid (Spagna), si è svolta l’esercitazione “Lone Paratrooper”, condotta sotto la guida della 6^ Brigata Paracadutisti “Almogàvares” (BRIPAC). L’obiettivo principale dell’attività era l’addestramento ai lanci da alta quota con l’ausilio di sistemi a ossigeno, favorendo al contempo lo scambio di Tecniche, Tattiche e Procedure (TTP) in scenari di crescente complessità. Questo confronto è stato essenziale per garantire la prontezza operativa degli equipaggi in contesti reali e potenzialmente ostili. Le missioni simulate, che hanno incluso lanci HALO (High Altitude Low Opening) e HAHO (High Altitude High Opening) e manovre evasive, sono state fondamentali per preparare il personale a fronteggiare minacce terra-aria e aria-aria, incrementando sensibilmente le capacità di sopravvivenza e l’efficacia d’intervento. Di particolare rilievo è stata l’interazione con il 9° Reggimento, Col Moschin, dell’Esercito Italiano, che ha permesso di affinare e consolidare le procedure di lancio in situazioni critiche. L’impiego del C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa ha testimoniato l’impegno costante dell’Aeronautica Militare italiana in questo sforzo collettivo. Oltre all’Italia, hanno partecipato altre sei nazioni (Spagna, Portogallo, Germania, Polonia, Olanda e USA) con diversi assetti, tra cui l’A400M (Germania, Spagna e Francia) e il C-295 (Spagna). Tale varietà di mezzi sottolinea l’importanza strategica dell’interoperabilità tra i partner internazionali. Questa edizione ha rappresentato un’opportunità unica per testare procedure comuni in un ambiente controllato ma estremamente sfidante, puntando all’eccellenza nelle missioni congiunte in scenari non permissivi. La Base Aerea di Valladolid, grazie alle sue aree ottimizzate per il volo a bassa quota, ha fornito la cornice ideale per eseguire manovre complesse in totale sicurezza. L’evento ha visto il coinvolgimento di un vasto contingente di personale – tra equipaggi, manutentori e addetti al supporto — a dimostrazione del coordinamento logistico necessario per il successo di iniziative addestrative di tale portata. L’esercitazione “Lone Paratrooper” si è confermata un pilastro fondamentale per il rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore delle operazioni speciali aviolanciate. L’integrazione tra le diverse forze armate e l’impiego di assetti all’avanguardia, come il C-130J italiano, hanno permesso di elevare gli standard di sicurezza e precisione nelle infiltrazioni ad alta quota. Questa sinergia non solo consolida il legame tra i partner della NATO, ma garantisce una risposta rapida e coordinata alle sfide globali, riaffermando l’eccellenza tattica dei reparti d’élite in contesti di alta complessità operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES TRASMETTE A BORDO LA FIFA WORLD CUP 26™ VIA SPORT 24 – Emirates informa: “Dalla cerimonia di apertura di oggi in Messico alla finale negli Stati Uniti del 19 luglio, Emirates trasmetterà ogni partita della FIFA World Cup 26™ a bordo dei suoi voli, tramite il suo canale sportivo dedicato in diretta: Sport 24 on Ice.Per garantire ai clienti Emirates di non perdere nemmeno un istante e di godersi uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, Sport 24 on Ice offre il programma completo delle partite a bordo. Riunendo tifosi di ogni nazione e creando momenti che trascendono i confini, i passeggeri possono seguire l’azione in diretta a 12.000 metri di altitudine, assicurandosi di non perdere mai un gol, un’esultanza o un momento decisivo della competizione. Per aiutare i passeggeri a rimanere aggiornati sugli eventi e a pianificare il proprio viaggio, il programma completo delle trasmissioni in diretta della FIFA World Cup 26™ è disponibile nell’edizione di giugno della rivista Ice, consentendo di seguire facilmente ogni partita del torneo. La TV in diretta, inclusi Sport 24 e Sport 24 Extra, è disponibile sulla maggior parte dei voli Emirates. La disponibilità può variare a seconda del tipo di aeromobile e della rotta. Le partite della FIFA World Cup 26™ saranno trasmesse anche, ove possibile, nelle lounge Emirates di Dubai. Dal 4 al 20 giugno, Sport 24 e Sport 24 Extra su ice trasmetteranno anche le finali NBA per gli appassionati di basket. Il Canada Sail Grand Prix sarà trasmesso in diretta dal porto di Halifax, Nuova Scozia, il 20 e 21 giugno, così come il Formula 1® Moët & Chandon Belgian Grand Prix il 19 luglio e il Formula 1® AWS Hungarian Grand Prix il 26 luglio”.

EMIRATES SKYCARGO APRE IL SERVIZIO CARGO PER ALMATY – Emirates informa: “Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, ha annunciato il lancio di voli cargo settimanali dedicati, operati con Boeing 777F, per l’Almaty International Airport, in Kazakistan, a partire dal 16 giugno 2026. Almaty è la prima destinazione di Emirates SkyCargo in Asia centrale e i nuovi voli cargo settimanali da Dubai contribuiranno ad aprire un nuovo corridoio commerciale, integrando la regione nella rete globale della compagnia. Almaty è la città più grande del Kazakistan e un polo commerciale e logistico in crescita, nonché un importante snodo economico e commerciale per l’Asia centrale. Il servizio cargo settimanale di Emirates SkyCargo, attivo il martedì, offrirà una capacità di carico di oltre 100 tonnellate a settimana”. Badr Abbas, Emirates SkyCargo’s Divisional Senior Vice President, ha dichiarato: “Il servizio cargo settimanale di Emirates SkyCargo per Almaty è in linea con il nostro ruolo di facilitatore del commercio globale e rappresenta un passo importante nell’espansione della nostra rete e della connettività con l’Asia centrale, una regione in forte crescita. I nostri voli offriranno nuove opportunità alle aziende di Almaty e della regione circostante per ampliare le proprie attività internazionali, consentendo al contempo ai nostri clienti globali una connettività cargo comoda e rapida con aeromobili a fusoliera larga verso un mercato strategico. L’espansione ad Almaty supporta la nostra strategia di crescita a lungo termine e gli obiettivi della D33 Dubai Economic Agenda, accelerando il commercio estero e rafforzando la posizione di Dubai come hub logistico globale”. “In linea con la crescente domanda globale, Emirates SkyCargo sta espandendo strategicamente la propria flotta cargo e la rete globale. Da marzo 2026, la compagnia aerea ha ricevuto in consegna quattro nuovi Boeing 777 Freighter, con la consegna di altri sei velivoli prevista per la fine dell’anno, portando così la flotta cargo di Emirates a 22 aeromobili entro dicembre 2026. Emirates SkyCargo offre soluzioni di trasporto merci scalabili e flessibili per i suoi clienti in tutto il mondo. Oltre ai dedicated freighter flights, la compagnia offre anche una high frequency bellyhold cargo capacity con gli aerei passeggeri della flotta Emirates, con destinazioni in sei continenti”, conclude Emirates.

DASSAULT AVIATION A ILA BERLIN 2026 – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation presenta un modello in scala del suo Vortex-S spaceplane presso lo stand del suo partner OHB durante l’ILA air show in Berlin. Progettato per affrontare le sfide della nuova economia spaziale, Vortex-S è un programma industriale che riunisce i principali attori del settore spaziale europeo: OHB System e MT Aerospace (Germania), APCO (Svizzera), SENER (Spagna) e Space Cargo Unlimited (Lussemburgo)”.

ROBINSON HELICOPTER COMPANY NOMINATA TRA I NEWSWEEK’S?AMERICA’S GREATEST WORKPLACES IN MANUFACTURING 2026 – Robinson Helicopter Company (RHC) è stata riconosciuta come uno dei migliori luoghi di lavoro nel settore manifatturiero americano per il 2026 da Newsweek e Plant-A Insights Group. Questo riconoscimento colloca Robinson tra i migliori datori di lavoro del settore manifatturiero negli Stati Uniti, sulla base di uno dei più ampi studi indipendenti sui dipendenti a livello nazionale. “Questo riconoscimento testimonia l’impegno delle persone che ogni giorno si presentano al nostro stabilimento di Torrance e si dedicano con passione alla costruzione degli elicotteri più affidabili e performanti al mondo”, ha dichiarato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “In Robinson non costruiamo solo velivoli, costruiamo carriere, e questo premio riflette il duro lavoro e il rispetto reciproco che contraddistinguono questa azienda da oltre 50 anni”. Uno degli aspetti più significativi della cultura aziendale di Robinson è la straordinaria fedeltà dei suoi dipendenti. Molti membri del team lavorano in azienda da 20, 30 e persino 40 anni, una rarità nel panorama manifatturiero odierno. Questa longevità la dice lunga sull’ambiente creato da Robinson: un ambiente che offre non solo un lavoro, ma anche crescita a lungo termine, soddisfazione professionale e un autentico senso di scopo. Con sede presso l’aeroporto di Torrance, in California, Robinson Helicopter Company gestisce uno stabilimento verticalmente integrato, eseguendo internamente tutte le fasi della produzione di elicotteri, dall’ingegneria, progettazione e lavorazione meccanica all’assemblaggio, verniciatura, ispezione e collaudo in volo. L’azienda produce l’85% dei propri componenti in loco, creando un livello di autosufficienza che consente a Robinson di controllare sia i costi che la qualità in ogni fase della produzione. Con oltre 1.200 dipendenti, Robinson ha consegnato quasi 15.000 elicotteri in tutto il mondo e mantiene una rete globale di oltre 300 centri di assistenza e 100 concessionari in 50 paesi.

ANA HOLDINGS INVESTE IN TRIFA – ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), tramite il suo corporate venture capital fund, ANA Future Frontier Fund L.P., ha annunciato oggi un investimento in trifa Inc., gestore dell’app trifa eSIM per i viaggiatori internazionali. Il servizio consente ai viaggiatori di accedere ai dati mobili tramite un’unica piattaforma digitale, eliminando la necessità di noleggiare router Wi-Fi o acquistare schede SIM fisiche. L’app trifa offre un facile accesso a Internet in oltre 200 paesi e regioni. Offrendo maggiore praticità rispetto al Wi-Fi mobile e ad altre soluzioni, l’app ha superato i due milioni di download totali ad aprile 2026. Inoltre, le vendite internazionali rappresentano ora circa il 10% del fatturato totale. ANA HD ha effettuato l’investimento a seguito della continua crescita di trifa in Giappone e della sua crescente presenza internazionale. Le due società hanno anche collaborato attraverso iniziative quali il riscatto delle miglia ANA e l’utilizzo del servizio da parte dei dipendenti ANA per i viaggi d’affari internazionali. trifa prevede di utilizzare i fondi per accelerare la propria espansione globale, in particolare nell’Asia orientale, e sviluppare ulteriori servizi legati ai viaggi, tra cui funzionalità di pagamento e prenotazione dei trasporti.

JETBLUE PROSEGUE LA SUA PARTNERSHIP CON I FLORIDA PANTHERS – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi un nuovo prolungamento pluriennale della sua partnership con i Florida Panthers, rafforzando la posizione della compagnia aerea come vettore leader nel Sud della Florida, mentre continua a crescere presso l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood (FLL). A partire dalla stagione NHL 2026-2027, JetBlue continuerà a essere la compagnia aerea ufficiale dei Florida Panthers, diventando al contempo il presenting partner del rinnovato Champions Club presso l’Amerant Bank Arena e inaugurando JetBlue Landing, una nuova destinazione per i tifosi progettata per creare esperienze memorabili per i tifosi dei Panthers e i clienti JetBlue durante tutta la stagione”.

GABRIELE MARIA PAGNINI IN MOSTRA A PHOTOSQUARE MALPENSA – SEA informa: “Un omaggio a un artista che ha segnato l’immaginario visivo dagli anni Settanta fino agli inizi del nuovo millennio. Lo spazio PhotoSquare di Malpensa, luogo dedicato alla valorizzazione della fotografia e della cultura dell’immagine, ospita una straordinaria mostra dedicata a Gabriele Maria Pagnini, maestro del ritratto e autore di alcune delle immagini più iconiche della scena culturale internazionale. Giovedì 11 giugno si terrà il finissage dell’esposizione di oltre cento ritratti di grandi protagonisti della cultura, dell’arte, della musica, del cinema e dello spettacolo: Federico Fellini, Andy Warhol, Italo Calvino, Wim Wenders, Roberto Benigni, Dario Fo, David Hockney, Riccardo Muti, Allen Ginsberg, Catherine Deneuve, Luciano Pavarotti, Isabella Rossellini, Jeanne Moreau, solo per citarne alcuni. Molte delle opere esposte sono state pubblicate sulle più prestigiose riviste internazionali, tra cui Vogue (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), L’Uomo Vogue, Harper’s Bazaar e Ritz Newspaper, il celebre periodico diretto da David Bailey, figura iconica della fotografia britannica. Le immagini restituiscono un panorama unico della ritrattistica editoriale del secondo Novecento, raccontando un’epoca attraverso i volti dei suoi protagonisti. Allestita negli spazi di PhotoSquare Malpensa, la mostra è accessibile non solo ai passeggeri in transito nell’aeroporto, ma anche a tutti i visitatori che desiderano vivere un’esperienza culturale di grande valore. Un’occasione unica per ammirare da vicino il lavoro di uno dei più raffinati fotografi italiani, capace di trasformare il ritratto in un racconto umano profondo e senza tempo. Una mostra di straordinaria bellezza che celebra il talento di un grande fotografo e restituisce al pubblico una galleria irripetibile di volti che hanno scritto la storia della cultura contemporanea”.

“0” ZERO POINT INTERCONTINENTAL SUSTAINABILITY & UPCYCLING EXHIBITION, LA SERIE READY-RE MADE DI DENIZ SAGDIC ALL’AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – SEA informa: “Inaugurata oggi “0” ZERO POINT – Intercontinental Sustainability & Upcycling Exhibition, la mostra dell’artista turca Deniz Sagdic, alla presenza di Armando Brunini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA Aeroporti di Milano, Mehmet Ozoktem, Console Generale della Repubblica di Turchia a Milano, Deniz Sagdic, artista. La mostra presenta una selezione di opere appartenenti alla celebre serie READY-RE MADE, progetto artistico che traduce in linguaggio visivo i principi della sostenibilità, del recupero creativo e dell’economia circolare attraverso la trasformazione di materiali di scarto in opere d’arte di grande impatto estetico. Il progetto internazionale “0” Zero Point nasce con l’obiettivo di raccontare e promuovere l’impegno della Turchia sui temi della sostenibilità e della strategia “Zero Waste”, attraverso un percorso espositivo che attraversa aeroporti selezionati nei diversi continenti. La mostra invita il pubblico a riflettere sulle proprie abitudini di consumo, sul valore del riutilizzo delle risorse e sull’importanza della raccolta differenziata, proponendo una visione positiva e creativa della sostenibilità. Attraverso oggetti di uso quotidiano destinati allo scarto, Deniz Sagdic realizza ritratti e composizioni che trasformano il rifiuto in materia artistica, dimostrando come ogni elemento possa acquisire una nuova vita e un nuovo significato. L’arrivo delle opere a Milano Malpensa è stato reso possibile grazie al supporto di Turkish Airlines, che ha coordinato il trasporto internazionale delle opere dall’Argentina, tappa precedente del percorso espositivo, contribuendo alla realizzazione di un progetto che unisce idealmente continenti, culture e sensibilità diverse attraverso il linguaggio universale dell’arte. Con questa iniziativa, SEA Milan Airports rinnova il proprio impegno nella promozione di progetti culturali di respiro internazionale, offrendo ai passeggeri e ai visitatori un’esperienza artistica capace di stimolare riflessioni sui temi più urgenti del nostro tempo. La mostra visitabile gratuitamente si trova nell’area Rent a Car al piano della Porta di Milano ed è accessibile sia ai passeggeri in transito sia al pubblico esterno”.

PROSEGUONO I TEST PER L’INTEGRAZIONE DEL LRASM SULL’F-35 – Lockheed Martin informa: “Con oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di cruise missiles, Lockheed Martin sta combinando le capacità uniche del Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) con l’F-35 Lightning II. Lockheed Martin ha supportato il completamento con successo della prima fase dell’U.S. Navy F-35C LRASM Flight Sciences Test Program, dopo una serie di integration flight tests da settembre 2024 ad aprile 2026. Il programma di test prosegue il piano di integrazione completa dell’LRASM sull’F-35C, potenziando le capacità del velivolo”. “Integrando LRASM sull’F-35, forniamo una potente capacità che aumenta la flessibilità delle missioni”, ha dichiarato Jon Hill, vice president and general manager, Lockheed Martin Air Dominance and Strike Weapons. “La futura integrazione dell’LRASM nella flotta di F-35 aumenterà le capacità dell’F-35, ampliando la gamma di missioni multiruolo dell’aereo; le stesse capacità che già offre sul B-1B e sull’F/A-18E/F”, conclude Lockheed Martin.

DELTA: I VETERANI SALUTANO LA NORMANDIA – Delta informa: “Nell’ultimo giorno intero, i veterani sono tornati al Cimitero Americano di Normandia per la cerimonia dell’alzabandiera delle 8:45, prima dell’apertura al pubblico. In seguito, il gruppo si è recato a Omaha Beach per pranzo, dove Ed Sandy ha messo piede sulla sabbia per la prima volta dal D-Day, 82 anni prima. Al loro ritorno in hotel, i Delta Airport Customer Service team members hanno trasformato lo spazio in un’area check-in in stile aeroportuale, completa di deposito bagagli e stampa delle carte d’imbarco, facilitando le procedure in vista del volo charter speciale in partenza da Deauville. La mattina seguente, i veterani hanno gustato un’ultima colazione con studenti e membri del team di Delta, Best Defense Foundation e Michelin, molti dei quali hanno firmato autografi su libretti e souvenir. Prima che i veterani si imbarcassero sull’aereo dall’aeroporto di Deauville, alcuni scolari francesi hanno cantato “Amazing Grace” e “We’ll Meet Again” di Vera Lynn. Sebbene il programma di quest’anno si sia concluso, Delta continuerà a promuovere i legami tra i veterani e le generazioni future attraverso iniziative come il WWII Ambassador Program, in cui i dipendenti vengono affiancati ai veterani grazie alla collaborazione con la tablet company GrandPad. Al loro arrivo negli Stati Uniti, oltre 50 dipendenti Delta del Veterans Business Resource Group e del Servizio di In-Flight, in collaborazione con il team Delta Sky Club, hanno offerto il loro tempo come volontari per assistere veterani, accompagnatori, volontari e personale medico durante i trasferimenti verso le loro destinazioni finali”.

LEONARDO TRANSITION PLAN 2026: COSTRUIRE RESILIENZA ATTRAVERSO LA TRANSIZIONE – Leonardo informa: “Separare la crescita del business dal consumo di risorse e dall’impatto ambientale, promuovendo al contempo l’economia circolare: è l’obiettivo della strategia del Transition Plan di Leonardo, orientata a costruire resilienza attraverso la transizione. Il piano è articolato in tre capitoli integrati: Our Ambition, Our Actions e Our Accountability. Al loro interno sono affrontati temi chiave quali la strategia climatica, gli investimenti, le risorse naturali e la circolarità, nonché la Just Transition, dedicata allo sviluppo delle competenze, all’inclusione e alle persone. La transizione digitale agisce come fattore abilitante trasversale a tutti questi ambiti. I risultati ottenuti dal 2020 dimostrano l’efficacia di questo percorso. A fronte di una crescita dei ricavi del 41%, il Gruppo ha ridotto del 44% le emissioni dirette (Scope 1 e Scope 2), del 32% gli acquisti di energia elettrica dalla rete esterna (baseline 2019), del 23% i prelievi idrici (baseline 2019) e del 22% i rifiuti prodotti (baseline 2019). Nell’ambito del Piano Industriale 2026-2030, Leonardo ha destinato circa 1,2 miliardi di euro a investimenti direttamente collegati agli obiettivi della transizione climatica. Inoltre, il 79% delle fonti di finanziamento del Gruppo è collegato a parametri ESG attraverso specifici strumenti finanziari. Le persone si confermano centrali nella transizione: il 64% della forza lavoro possiede qualifiche STEM e oltre 37.000 dipendenti hanno partecipato a programmi di formazione sulla sostenibilità nell’ultimo anno. Il Transition Plan 2026 include inoltre un rafforzamento dell’analisi dei rischi climatici lungo la catena di fornitura e nuove iniziative dedicate alle materie prime critiche, tra cui il progetto CRM4Defence. Queste attività rafforzano ulteriormente la capacità del Gruppo di anticipare e gestire vulnerabilità emergenti, contribuendo alla sicurezza operativa nel lungo periodo”.

GE AEROSPACE: NUOVA NOMINA NEL BOARD – GE Aerospace ha annunciato oggi che Judson Althoff, CEO of Microsoft’s Commercial Business, entrerà a far parte del suo Board of Directors. H. Lawrence Culp, Jr., Presidente e CEO di GE Aerospace, ha dichiarato: “Judson vanta una profonda esperienza nell’aiutare le grandi organizzazioni a combinare l’ingegno umano con i progressi tecnologici. Le sue intuizioni saranno preziose per accelerare FLIGHT DECK ed espandere l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale al fine di offrire maggiore valore ai nostri clienti e azionisti”.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS A EUROSATORY – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems sarà ancora una volta tra i maggiori espositori di sistemi di propulsione militare a Eurosatory di Parigi, la principale fiera europea della difesa, nel 2026. Dal 15 al 19 giugno, l’azienda presenterà la sua piattaforma scalabile per veicoli terrestri militari. In anteprima assoluta: un nuovo sistema di propulsione ibrido, ultima aggiunta alla serie mtu 199. Rolls-Royce Power Systems continua così a sviluppare la sua piattaforma, dalla famiglia di motori ai sistemi di propulsione integrati. In futuro, l’azienda coprirà tutte le classi di veicoli con un’architettura coerente e dimostrerà come la mobilità militare si stia evolvendo per soddisfare le esigenze future”. Andreas Görtz, Presidente della Business Unit Mobile & Sustainable di Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato: “Le forze terrestri moderne necessitano di propulsori in grado di fare molto di più che semplicemente muovere i veicoli. Sono fondamentali sistemi scalabili con elevata densità di potenza, una potenza elettrica in costante aumento e, ove possibile, una logistica standardizzata per tutte le classi di veicoli. È proprio per questo che abbiamo sviluppato la serie mtu 199 e porteremo questa piattaforma a un livello tecnologico superiore in occasione di Eurosatory 2026”.

AMERICAN: PREMIUM EXPERIENCES NELLE FLAGSHIP AND ADMIRALS CLUB LOUNGES – American informa: “Mentre American Airlines celebra il suo centenario, la compagnia aerea è orgogliosa di essere l’Official North American Airline Supplier of FIFA World Cup 26™, in collaborazione con Qatar Airways, nonché l’Official Airline of U.S. Soccer, con l’impegno di aiutare i clienti di tutto il mondo a godersi il gioco più bello del mondo. FIFA World Cup 26™ è uno degli eventi più attesi al mondo, con milioni di fan che pianificano viaggi estivi per partite e festeggiamenti in tutta la città del Nord America. Quest’estate, mentre il più grande torneo di calcio del mondo cattura l’attenzione globale, American accoglie i fan con un’esperienza eccezionale nelle sue Flagship® and Admirals Club® lounges negli aeroporti di tutto il paese. Continuando a investire nei viaggi premium, American si impegna a migliorare l’esperienza dei clienti e dei fan offrendo momenti speciali in tutte le lounge, con spuntini preparati personalmente e menu ispirati ai paesi in competizione in ciascuna città ospitante. Gli spazi lounge offrono un ambiente confortevole con un design accurato e servizi premium per i viaggiatori. L’esperienza a tempo limitato è disponibile nelle lounge Flagship® e Admirals Club® selezionate”.