Scuola Marescialli Aeronautica Militare: inaugurato il nuovo hangar per la formazione specialistica del personale manutentore

Presso la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare (SMAM) di Viterbo, si è tenuta giovedì 11 giugno la cerimonia di inaugurazione della nuova area dell’hangar “100 S”, uno spazio interamente rinnovato e dedicato all’addestramento specialistico alla manutenzione.

La cerimonia, presieduta dal Comandante della SMAM, Colonnello Dario Ricci, ha visto la partecipazione di autorità della Forza Armata e dei rappresentanti degli Enti che hanno concorso alla realizzazione della struttura. Presenti all’evento gli allievi manutentori del 27° Corso “Izar II”, del 28° Corso “Laran II” e i frequentatori del 26° corso “Gladius II”.

Il Comandante della SMAM, nel ringraziare il personale e i Reparti che hanno collaborato al raggiungimento di questo importante traguardo, ha sottolineato il valore strategico della struttura: “L’hangar che inauguriamo oggi rappresenta per la SMAM un’incredibile opportunità: quella di addestrare nel modo migliore la futura colonna vertebrale manutentiva della Forza Armata. Qui i nostri frequentatori potranno sviluppare competenze tecniche, capacità operative e mentalità professionale in un contesto speculare alla realtà dei Reparti di volo. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare questa capacità addestrativa secondo standard sempre più elevati, in perfetta linea con i requisiti qualitativi, organizzativi e procedurali previsti dalla normativa AERP 147”.

“Dopo la benedizione impartita dal cappellano militare, Padre Domenico Vendemmiati, il Colonnello Ricci, insieme al Col. Marco Gregori, Comandante dei Corsi, ha scoperto la targa commemorativa, dando ufficialmente il via alla visita della struttura con il tradizionale taglio del nastro.

L’area, profondamente rinnovata, è destinata alla formazione pratica degli Allievi Marescialli Ingegneri e Operatori di Bordo, figure chiave per l’efficienza operativa e la sicurezza del volo della Forza Armata. Il nuovo polo ospita infatti una dotazione di alto profilo per l’addestramento pratico: due aeromobili ad ala rotante (elicotteri); un aeromobile ad ala fissa (aeroplano); ed un moderno laboratorio di armamento, per l’approfondimento tecnico dei sistemi d’arma.

L’inaugurazione giunge al termine di un importante processo di ammodernamento infrastrutturale e potenziamento logistico. Un investimento che garantisce agli allievi la possibilità di operare su macchine e sistemi complessi in un ambiente controllato, assicurando che il passaggio dallo studio teorico ai Reparti operativi avvenga con i più elevati standard di competenza professionale”, afferma l’Aeronautica Militare.

“La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari. Il Reparto è un istituto a carattere universitario che ha il compito di provvedere alla formazione militare, morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)