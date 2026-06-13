News Brevi – 13.06.2026

ITA AIRWAYS: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, Austrian Airlines e Lufthansa Cargo sospenderanno i propri voli su Tel Aviv fino al 15 giugno. I passeggeri interessati da queste cancellazioni nei prossimi giorni saranno informati e riceveranno una nuova prenotazione. La decisione in merito alla ripresa dei voli da parte di entrambe le compagnie aeree a partire da martedì 16 giugno sarà presa in un secondo momento. Per ragioni operative: ITA Airways riprenderà i voli su Tel Aviv dal 1° luglio; SWISS e Lufthansa stanno attualmente pianificando la ripresa dei voli già a partire da luglio; Eurowings dovrebbe tornare a operare su Tel Aviv entro metà luglio; Brussels Airlines sospende i voli per Tel Aviv fino a nuovo avviso. Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group ITA Airways, Lufthansa e SWISS continueranno a sospendere i voli da e per Dubai per ragioni operative fino al 13 settembre incluso. I passeggeri interessati saranno contattati direttamente dalla rispettiva compagnia aerea e riceveranno opzioni flessibili di riprotezione o il rimborso integrale. Per ulteriori informazioni, i clienti sono invitati a consultare il sito web della compagnia aerea di riferimento o a contattare la propria agenzia di viaggio”. “Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Edelweiss e Lufthansa Cargo hanno già sospeso tutti i voli verso le seguenti destinazioni per ragioni operative: Abu Dhabi fino al 24 ottobre; Amman fino al 24 ottobre; Beirut fino al 24 ottobre; Dammam fino al 24 ottobre; Riyadh fino al 24 ottobre (ITA Airways: fino al 31 luglio); Erbil fino al 24 ottobre; Muscat fino al 24 ottobre; Teheran fino al 24 ottobre. Eurowings ha già sospeso i seguenti voli per ragioni operative: Beirut fino al 19 giugno; Erbil fino al 22 giugno; Tel Aviv fino al 9 luglio; Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre”, conclude ITA Airways.

AIR FRANCE-KLM AL PARIS AIR FORUM 2026 – Air France-KLM informa: “Il 12 giugno 2026, Air France-KLM ha partecipato al Paris Air Forum, tenutosi presso la Maison de la Mutualité di Parigi. Giunto alla sua 13ª edizione, il Paris Air Forum è il principale summit europeo dedicato all’aerospazio, allo spazio e alla difesa, e riunisce oltre 2.000 partecipanti e 100 relatori esperti per affrontare le sfide più urgenti del settore. Nell’ambito del programma, i leader di Air France-KLM Group, tra cui il Group CEO Benjamin Smith, l’Air France CEO Anne Rigail e il Transavia France CEO Olivier Mazzuchelli, sono stati invitati a confrontarsi con altri leader del settore e a condividere riflessioni con i partecipanti. Nel corso del suo intervento, Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha delineato la direzione strategica del Gruppo nell’attuale contesto. Ha ribadito l’ambizione del Gruppo di svolgere un ruolo di primo piano nel consolidamento dell’European aviation, concentrandosi sull’acquisizione di una quota di maggioranza in SAS e sulla preparazione di un’offerta vincolante per TAP Air Portugal. Ha sottolineato l’importanza di creare un European global champion, in grado di collegare il continente al resto del mondo. Per quanto riguarda la flotta e l’offerta, ha confermato che la strategia di premiumizzazione del Gruppo procede a gonfie vele. Entro il 2028, la quota di posti premium dovrebbe raggiungere il 24% per Air France e il 21% per KLM. Ha inoltre esortato le istituzioni europee ad affrontare con urgenza le distorsioni competitive create da normative come l’EU Emissions Trading System (ETS) e i Sustainable Aviation Fuel (SAF) mandates, che pongono i vettori europei in una posizione di svantaggio strutturale rispetto ai concorrenti internazionali”. “Anne Rigail, CEO di Air France, ha partecipato a una tavola rotonda insieme a rappresentanti di Thalès, Groupe ADP e dell’Autorità francese per l’aviazione civile (DGAC), sulle sfide poste dall’attuale contesto geopolitico. Ha descritto la rapida risposta di Air France al recente conflitto in Medio Oriente, con la sospensione immediata dei voli per Dubai, Riyadh, Tel Aviv e Beirut e il riposizionamento degli aeromobili per far fronte all’impennata della domanda sulle rotte asiatiche, un livello di agilità che ha attribuito direttamente alle lezioni apprese durante la crisi Covid. Per quanto riguarda il carburante, ha osservato che, sebbene la politica di copertura del Gruppo, che copre il 66% dei consumi nel 2026, abbia fornito un cuscinetto finanziario nel primo trimestre, il pieno impatto dell’aumento dei prezzi del cherosene si farà sentire a partire dal secondo trimestre, con un costo aggiuntivo stimato di 2,4 miliardi di dollari per Air France-KLM Group quest’anno. Ha inoltre affrontato la questione strutturale a lungo termine della competitività europea, auspicando regole di concorrenza eque e un quadro normativo che riconosca la dimensione internazionale del settore aeronautico, confermando al contempo che gli sforzi di decarbonizzazione, tra cui il rinnovo della flotta e gli investimenti nel SAF, rimarranno una priorità per il Gruppo. Olivier Mazzucchelli, CEO di Transavia France, ha parlato del crescente onere normativo e fiscale che grava sulle compagnie aeree francesi ed europee. Durante una tavola rotonda, ha evidenziato l’impatto cumulativo di quadri normativi ambientali sovrapposti, tra cui EU ETS, ReFuelEU SAF mandates e CORSIA. Ha avvertito che una potenziale estensione dell’EU ETS ai voli internazionali potrebbe compromettere seriamente la competitività dei prezzi sulle rotte servite da compagnie aeree extraeuropee non soggette a vincoli equivalenti. Ha auspicato un quadro normativo più solido come percorso più equilibrato verso la decarbonizzazione dell’aviazione internazionale, unitamente a una maggiore riallocazione degli EU ETS revenues al settore aeronautico per sostenere il rinnovamento della flotta e lo sviluppo dei SAF. Nel complesso, la presenza del Gruppo al Paris Air Forum di quest’anno ha rispecchiato sia l’ampiezza delle sfide che il settore aeronautico si trova ad affrontare attualmente, sia la determinazione di Air France-KLM a partecipare in modo costruttivo ai dibattiti che ne plasmeranno il futuro. Dalla resilienza geopolitica alla concorrenza leale, dalla decarbonizzazione alla riforma normativa, i vertici del Gruppo hanno chiarito che, nonostante il contesto attuale sia impegnativo, Air France-KLM rimane fedele alla propria strategia”, conclude Air France-KLM Group.

WESHORT PORTA IL CINEMA NEGLI AEROPORTI DELLA PUGLIA: NASCE IL PRIMO NETWORK INTERNAZIONALE DI STREAMING SHORT-FORM PER I VIAGGIATORI – Aeroporti di Puglia informa: “Il futuro dell’intrattenimento in viaggio parla il linguaggio del cinema breve. Aeroporti di Puglia e WeShort, la piattaforma internazionale dedicata ai cortometraggi premium, annunciano la nascita del primo network aeroportuale al mondo dedicato allo streaming short-form. In virtù dell’accordo, infatti, negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, viene lanciato, al momento in modo sperimentale nei mesi estivi, l’innovativo servizio di intrattenimento. Attraverso la rete Wi-Fi gratuita degli aeroporti pugliesi, i passeggeri potranno accedere gratuitamente, da smartphone, tablet e computer, a WeShort e disporre di una selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, inclusi titoli premiati nei principali festival internazionali, produzioni originali e contenuti esclusivi. Un hub unico ed esclusivo di contenuti multimediali di intrattenimento approvato, sicuro e pensato per una fruizione completa per i viaggiatori, adulti e bambini. L’iniziativa raggiunge un potenziale pubblico di oltre 10 milioni di passeggeri all’anno, creando uno dei più grandi ecosistemi europei dedicati alla distribuzione del cortometraggio e aprendo una nuova fase per l’industria dell’audiovisivo short-form”. “Per la prima volta a livello internazionale, una piattaforma streaming dedicata al cinema breve entra stabilmente nell’esperienza aeroportuale, trasformando i tempi di attesa in un momento di scoperta, cultura e intrattenimento”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. “Nei nostri aeroporti, inoltre, sarà presente una selezione dedicata ai cortometraggi realizzati e prodotti in Puglia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e il talento creativo locale attraverso il linguaggio audiovisivo contemporaneo. Si apre così, per filmmaker, produttori e partner distributivi un nuovo canale di esposizione globale, capace di dare al cinema breve una visibilità senza precedenti. Per questo abbiamo accolto con favore la proposta, perché da sempre Aeroporti di Puglia è vicina alla cultura poiché ritiene gli aeroporti quali straordinari strumenti per veicolare i fermenti culturali della Puglia. Puntiamo a investire in servizi digitali innovativi capaci di migliorare la passenger experience attraverso contenuti culturali e di qualità, contribuendo a ridefinire il ruolo degli scali come luoghi di intrattenimento, scoperta e connessione culturale”. “L’accordo rappresenta anche un’importante evoluzione per il mercato audiovisivo. Storicamente il cortometraggio ha trovato la propria diffusione principalmente attraverso festival, eventi specializzati o circuiti limitati. Grazie a questa iniziativa, il formato entra invece in un contesto ad altissima frequentazione internazionale, raggiungendo milioni di spettatori potenziali ogni anno”, prosegue Aeroporti di Puglia. “Per anni ho vissuto gli aeroporti dall’interno, vedendo migliaia di persone trascorrere il proprio tempo d’attesa senza una vera esperienza da vivere”, ha dichiarato Alex Loprieno, CEO e Founder di WeShort. “Oggi quell’intuizione diventa realtà: portare il cinema breve nei luoghi di passaggio e trasformare il tempo morto in tempo di valore. I cortometraggi hanno una durata perfetta per il contesto aeroportuale e possono offrire intrattenimento intelligente, rapido e coinvolgente. Inoltre, dare spazio ai filmmaker pugliesi significa utilizzare il cinema anche come strumento contemporaneo di promozione territoriale e culturale”.

BOEING: STATEMENT SULL’U.S. NAVY UNDERGRADUATE JET TRAINING PROGRAM – Boeing informa: “Boeing è concentrata sul rispetto dei nostri impegni e ci candidiamo per programmi in cui crediamo di poter fornire la giusta soluzione su misura per le esigenze e i requisiti dei nostri clienti. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo stabilito che il T-7A non soddisfa gli U.S. Navy Undergraduate Jet Training System requirements. Abbiamo quindi informato la Marina che non faremo offerte per l’attuale RFP. Rimaniamo impegnati a fornire il T-7A come modern, growth-oriented training solution per 4th, 5th and 6th generation pilots, man mano che i requisiti evolvono. Non vediamo l’ora di fornire e sostenere le capacità attuali e future della Marina”.

L’H160M SI PREPARA ALLA PROSSIMA CAMPAGNA DI TEST – Airbus Helicopters si prepara a condurre una prima firing campaign con l’H160M. “Si tratta di un evento importante per un aeromobile militare, che presenta un altissimo livello di integrazione del suo armamento con i suoi sensori, l’avionica, il suo sistema di missione e persino l’autopilota”, sottolinea Vincent Chenot, head of the H160M programme. “Questa integrazione si traduce nel tracciamento automatico del bersaglio, con l’autopilota responsabile in ultima analisi di pilotare la traiettoria dell’aeromobile in imbardata e beccheggio per garantire la precisione del tiro. L’H160M sarà inoltre equipaggiato con il casco TopOwl, identico a quello del Tiger, con modalità e funzioni identiche, e utilizzerà la stessa electronic warfare suite dell’elicottero da combattimento”, afferma Airbus. “Con i suoi touchscreen di grande formato, la nuova avionica FlytX installata sull’H160M facilita ulteriormente la gestione della missione”, osserva Charles Lanzalavi, technical manager of the programme. “L’H160M trasporta a questo scopo un mission assistant, sviluppato con Airbus Defence and Space. Questa avionica altamente integrata e automatizzata offrirà agli utenti la possibilità di condurre missioni complesse con un equipaggio di sole due persone. Per la marina, ciò comporterà che i piloti utilizzino un radar tattico di ultima generazione dotato di numerose modalità, senza dover coinvolgere un terzo membro dell’equipaggio. L’aeromobile sarà inoltre dotato nativamente di capacità di collaborazione con i droni. Gli H160M weapon pylons e i relativi rinforzi della struttura gli conferiscono un significativo potenziale di crescita per nuovi sviluppi, come l’integrazione di nuovi tipi di air launched effects, missiles, ma anche remotely operated munitions (drones). La French Defence Procurement Agency (DGA) ha dato il via libera agli studi sull’integrazione del missile Akeron LP di MBDA. L’H160M può essere dotato di due serbatoi ausiliari interni da 250 litri, ampliando ulteriormente il suo range. Entro il 2030, al termine del lavoro di sviluppo e qualificazione, tutte queste caratteristiche garantiranno all’H160M potenza e resistenza”, prosegue Airbus. “Ma non tutti gli utenti avranno necessariamente bisogno di un tale livello di prestazioni”, sottolinea Chenot. “Sfruttando gli sviluppi già realizzati per Gendarmerie and French Navy, siamo già in grado di offrire oggi una versione dell’H160 che è perfettamente in grado di svolgere una gamma molto ampia di missioni militari”. “La French Navy utilizza i suoi aeromobili dal 2022 e la Gendarmerie ha ricevuto il suo primo aeromobile nel 2025. Questi aeromobili sono equipaggiati in particolare con una Safran EOS410 electro-optical turret, searchlight, hoist and fast ropes, optional armour. L’interoperabilità con i droni costituisce un forte asse di sviluppo, con prevista una dimostrazione di volo”, conclude Airbus. “L’H160 offre già oggi una vasta gamma di capacità; queste saranno rafforzate nei prossimi anni quando l’H160M si spingerà nella fascia più alta dello spettro operativo”, conclude Vincent Chenot.

LOCKHEED MARTIN CELEBRA L’ARRIVO DEL PRIMO F-35A IN POLONIA– Lockheed Martin informa: “La Republic of Poland ha celebrato l’arrivo in Polonia dei suoi primi tre F-35A Husarz aircraft, un traguardo importante nella modernizzazione della Polish Air Force. La cerimonia ha riunito alti funzionari del governo e delle forze armate polacche, rappresentanti degli Stati Uniti e degli alleati, partner industriali, per celebrare questo importante traguardo e il ruolo crescente della Polonia nella cooperazione in materia di difesa”. “L’arrivo del primo F-35 in Polonia rappresenta un’importante pietra miliare per la difesa nazionale e per la sicurezza regionale in tutta Europa”, ha dichiarato OJ Sanchez, President, Lockheed Martin Aeronautics. “La Polonia continua a dimostrare una forte leadership attraverso il suo impegno per la modernizzazione e l’interoperabilità con le forze alleate. Questo traguardo rafforza la nostra duratura partnership e restiamo impegnati a sostenere le forze polacche nell’espansione e nella piena operatività delle capacità di quinta generazione dell’F-35”. “La F-35 Husarz fleet migliorerà la capacità della Polonia di operare senza soluzione di continuità con le forze alleate. Grazie all’avanzata fusione dei sensori, il velivolo consente operazioni integrate in tutti i domini. La Polonia si unisce a un gruppo crescente di alleati europei che utilizzano l’F-35 dal proprio territorio, ampliando ulteriormente la presenza del velivolo nel continente, nell’ambito di una più ampia transizione verso una integrated allied airpower. Oltre al suo impatto operativo, il programma continua a sostenere la cooperazione industriale e la produzione di alta tecnologia in tutta Europa, inclusa la consolidata collaborazione con l’industria e i fornitori polacchi. L’F-35 è il fighter di riferimento per 20 nazioni alleate, con una flotta globale di oltre 1.330 velivoli. Circa il 25% della produzione dell’F-35, in termini di valore, proviene da fornitori europei, a sostegno di posti di lavoro altamente qualificati e rafforzando la base industriale della difesa della regione. Con la continua espansione delle operazioni globali dell’F-35, il velivolo rimane il ‘most advanced, survivable, and connected fighter in the world'”, conclude Lockheed Martin.

DELTA HA ONORATO GLI EROI IN NORMANDIA – Delta informa: “Dal 2 al 10 giugno Delta ha celebrato un importante traguardo nelle commemorazioni di America 250, riportando ancora una volta i veterani della Seconda Guerra Mondiale in Normandia, Francia, e facendo rivivere la storia proprio sulle spiagge dove si è svolta. Nell’ambito del suo annuale “Normandy Legacy Flight”, Delta ha trasportato oltre venti veterani della Seconda Guerra Mondiale da Atlanta a Deauville, Francia, per partecipare alle cerimonie commemorative del D-Day, in onore dell’82° anniversario dello sbarco degli Alleati. Accompagnati da assistenti, dipendenti Delta e studenti provenienti da tutto il mondo, i veterani hanno preso parte a una settimana di eventi commemorativi in riconoscimento del loro servizio e del loro sacrificio. Provenienti da diverse parti degli Stati Uniti, Delta ha offerto a questi veterani un viaggio aereo completo, dal loro luogo di origine a Deauville. Il viaggio sottolinea la continua collaborazione di Delta con la Best Defense Foundation e il suo impegno a preservare le storie. Durante la visita, i veterani hanno interagito con la nuova generazione di studenti, assicurandosi che le loro esperienze – e gli insegnamenti che portano con sé – continuino a essere condivisi negli anni a venire. In vista del 250° anniversario degli Stati Uniti, la missione di quest’anno in Normandia assume un significato ancora più profondo, collegando gli ideali fondanti della nazione al coraggio e al servizio di coloro che li hanno difesi in uno dei momenti più decisivi della storia”.

DELTA SUPPORTA IL TEAM USA VERSO LOS ANGELES 2028 – Delta informa: “Lo slancio di quest’estate riflette anche il ruolo di Delta sulla scena globale come Official Airline of Team USA e inaugural founding partner of the LA28 Olympic and Paralympic Games. Attraverso una partnership pluriennale che abbraccia Pechino 2022, Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028, Delta svolge un ruolo fondamentale come “team behind the team” per il Team USA, collegando atleti, allenatori e staff di supporto al palcoscenico più importante del mondo, celebrando al contempo la comune ricerca dell’eccellenza, della resilienza e dell’unità. Questa partnership è visibile oggi nei cieli con la flotta Delta, dove gli aerei con la livrea personalizzata del Team USA fungono da simboli volanti di questo percorso. Questi velivoli, caratterizzati da audaci livree rosse, bianche e blu e dalla scritta “Team USA” ben visibile, celebrano lo spirito dei Giochi e rendono omaggio agli atleti che rappresentano gli Stati Uniti sulla scena mondiale. Le Delta Team USA Beijing, Paris and LA28-inspired liveries sono già in volo in tutto il mondo, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nel coinvolgere clienti e tifosi nell’emozione dei Giochi e nelle storie che li accompagnano”.

DELTA INTRODUCE LA DECAL ‘AMERICA 250’ – Delta informa: “Per celebrare America 250, Delta ha introdotto uno special America 250 aircraft decal, proseguendo la tradizione di commemorare i momenti storici attraverso brand-forward aircraft markings che rimangono impressi ben oltre l’evento. A partire dal Memorial Day, l’America 250 branded plane, uno dei nostri Boeing 757-200 per voli domestici (numero di serie 5653, costruito a Renton, Washington), effettua voli giornalieri tra i principali hub statunitensi e le città con un elevato volume di traffico”. “Per Delta, celebrare il 250° anniversario dell’America non significa solo festeggiare, ma anche onorare i valori di servizio, resilienza e connessione che definiscono sia il Paese che la compagnia aerea stessa. Mentre la nazione guarda al suo prossimo capitolo, Delta rimane impegnata a unire persone, comunità e storie, continuando la sua missione di connettere il mondo e onorando il percorso che ci ha portato fin qui”, conclude Delta.

AIR CANADA ACCOGLIE IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO CON I CUSTOMER SERVICE EMPLOYEES – Air Canada informa: “Air Canada accogli con favore la ratifica di un nuovo contratto collettivo con Unifor, che rappresenta circa 6.000 contact centre, customer relations, concierge, airport in-terminal and customer journey management employees di Air Canada. Il contratto collettivo, della durata di quattro anni, sarà in vigore fino al 28 febbraio 2030”. “A nome di Air Canada, ringrazio i membri del team negoziale di Unifor per il loro impegno e la loro diligenza nel raggiungere questo accordo. Era importante per noi riconoscere il contributo e la professionalità dei nostri frontline customer service employees, stabilendo al contempo un quadro di riferimento per la crescita futura della compagnia aerea. Ringrazio inoltre i membri del team negoziale di Air Canada per il loro impegno nel raggiungere questo accordo”, ha dichiarato Mike Abbott, Vice-President, Labour Relations at Air Canada. “Questo è il terzo contratto collettivo ratificato da Air Canada quest’anno, dopo le precedenti ratifiche da parte dei Flight Operations Crew Schedulers and In-Flight Crew Schedulers”.