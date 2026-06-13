Etihad Airways inaugura i voli diretti verso Cracovia e Palma di Maiorca

Etihad ha inaugurato i voli per Cracovia (11 giugno) e Palma di Maiorca (12 giugno), entrambi serviti tre volte a settimana dall’Airbus A321LR.

“Etihad Airways ha annunciato l’avvio a giugno di due nuove rotte europee: voli diretti per Cracovia e Palma di Maiorca. Queste nuove destinazioni rappresentano un traguardo significativo nell’espansione del network europeo di Etihad e rafforzano il ruolo di Abu Dhabi come una delle destinazioni più collegate al mondo”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Queste due nuove rotte testimoniano le ambizioni di Etihad in Europa. Cracovia e Palma di Maiorca sono due delle destinazioni più affascinanti del continente e, collegandole direttamente al nostro hub di Abu Dhabi, apriamo nuove possibilità per viaggiatori, aziende e comunità. Stiamo potenziando in modo significativo il nostro network, offrendo ai nostri ospiti ancora più luoghi da visitare ed esperienze di viaggio entusiasmanti. Il nostro schedule rende inoltre più facile visitare o fare scalo ad Abu Dhabi e scoprire la nostra straordinaria e accogliente città”.

“Il lancio del collegamento con Cracovia, avvenuto l’11 giugno, riflette l’impegno a lungo termine di Etihad nel mercato polacco, con Cracovia che diventa la nuova destinazione della compagnia aerea nel Paese, dopo Varsavia, introdotta nel giugno 2025. Il nuovo servizio introduce un collegamento a lungo raggio premium per la Polonia meridionale. Etihad è ora l’unica compagnia aerea a offrire una First cabin tra Cracovia e la regione del Golfo, garantendo lusso e comfort eccezionali, collegando senza soluzione di continuità i viaggiatori al network globale di Etihad.

Il 12 giugno 2026, appena un giorno dopo Cracovia, Etihad ha inaugurato la sua nuova rotta per Palma di Maiorca, la vivace capitale delle Isole Baleari spagnole. Il servizio rappresenta il primo collegamento diretto tra le Baleari e l’Oriente, operato con l’avanzato Airbus A321LR, dotato di private First suites e di esclusivi lie-flat Business seats, tutti rivolti verso il finestrino e con accesso diretto al corridoio.

Per i viaggiatori provenienti da Abu Dhabi e da altre destinazioni, Maiorca, Ibiza e l’intero arcipelago sono ora un angolo di Mediterraneo facilmente raggiungibile con un unico volo.

I passeggeri provenienti da Polonia, Spagna e Baleari possono ora usufruire di un comodo collegamento diretto con Abu Dhabi, un punto di accesso privilegiato per il Medio Oriente, l’Africa, l’Asia, l’India e l’Australia, con la possibilità di prolungare il viaggio con uno scalo nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per godere della sua cultura di livello mondiale”, prosegue Etihad Airways.

“L’Airbus A321LR offre comfort di livello superiore, design raffinato e connettività Wi-Fi ad alta velocità in tutte le cabine.

L’A321LR introduce una vera First experience con due private First suites, dotate di porte scorrevoli per la privacy e un elegante spazio per cenare, lavorare e rilassarsi. Con spazio per un accompagnatore, i First seats si trasformano senza sforzo in fully flat beds, completi di tessuti di lusso. I sedili sono dotati di schermo 4K da 20 pollici, ricarica wireless e connettività Bluetooth, e gli ospiti potranno godere della rinomata First culinary experience di Etihad.

Nella cabina Business, sono presenti 14 lie-flat seats, rivolti verso il finestrino, ciascuno con accesso diretto al corridoio per una maggiore privacy. Servizi di lusso e ristorazione raffinata elevano il livello del servizio. Nella cabina Economy, 144 sedili ergonomici sono dotati di touchscreen 4K con l’ampia gamma di intrattenimento di Etihad, che include una vasta scelta di film e programmi per soddisfare tutti i gusti.

Con Cracovia e Palma di Maiorca ora sulla mappa, Etihad continua ad espandere la sua portata e a ridefinire i viaggi premium. Questi lanci sono solo l’inizio, con più destinazioni, più capacità e viaggi ancora più straordinari”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)