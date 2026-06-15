SAS cambia il nome di Conscious Traveler in EuroBonus ChangeMakers

SAS ha aggiornato il nome della sua iniziativa per i clienti “Conscious Traveler” in “EuroBonus ChangeMakers”.

“Il nuovo nome rafforza il legame con il programma EuroBonus e chiarisce come i membri possono partecipare alle iniziative SAS già in corso in ambito operativo, customer experience e di trasformazione a lungo termine della compagnia.

Il nuovo quadro riflette inoltre una prospettiva ESG più ampia, garantendo che ChangeMakers sia in linea con l’impegno di SAS in materia di priorità ambientali, sociali e di governance”, afferma SAS.

“EuroBonus ChangeMakers offre ai nostri membri un modo più chiaro e diretto per partecipare alla direzione che stiamo prendendo come compagnia aerea. Collega le azioni quotidiane ai miglioramenti più ampi che stiamo promuovendo in SAS e riconosce coloro che desiderano contribuire a questo progresso. Notiamo un crescente interesse da parte dei nostri membri nel comprendere come le loro scelte possano supportare il lavoro che stiamo svolgendo per il rinnovo della flotta, l’efficienza operativa e il maggiore utilizzo di SAF. ChangeMakers offre loro un modo semplice e significativo per partecipare a questo percorso”, afferma Paul Verhagen, Executive Vice President & Chief Commercial Officer, SAS.

“EuroBonus ChangeMakers offre ai membri l’opportunità di compiere semplici azioni durante i loro viaggi che supportano gli sforzi di miglioramento più ampi di SAS. I membri che completano dieci azioni in un anno solare ricevono un digital ChangeMakers badge, 5.000 Bonus points e 5.000 Level points

L’iniziativa è pensata per facilitare la partecipazione dei viaggiatori ad attività selezionate, connesse al lavoro che SAS sta portando avanti, tra cui iniziative volte a ridurre l’impatto climatico attraverso misure come il maggiore utilizzo di SAF, nonché attività legate alla sostenibilità sociale. Tutte le attività del programma sono collegate ad aree in cui SAS monitora i progressi utilizzando metriche interne definite, mentre l’impatto complessivo delle singole azioni può variare.

Le attività di EuroBonus ChangeMakers hanno un impatto ambientale variabile. Sebbene alcune azioni siano legate ad aree come i SAF o l’efficienza operativa, la riduzione complessiva delle emissioni è principalmente determinata dai cambiamenti operativi e tecnologici di SAS, piuttosto che dalle azioni dei singoli clienti.

Nei prossimi mesi, SAS continuerà a sviluppare nuove azioni e punti di contatto per i membri, garantendo che il programma rimanga strettamente allineato agli impegni a lungo termine della compagnia e alle priorità di EuroBonus”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)