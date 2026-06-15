Avincis firma un contratto per un massimo di 15 elicotteri Airbus H145

Avincis, il più grande emergency aerial services operator, e Airbus Helicopters hanno firmato un contratto per un massimo di 15 elicotteri H145. I nuovi velivoli saranno impiegati nell’ampio network di Avincis, rafforzando la sua presenza operativa nei Paesi nordici, in Italia e in Spagna per Helicopter Emergency Medical Services e altri segmenti di missione come offshore transportation.

“L’H145 è la piattaforma ideale per le nostre operazioni critiche, offrendo l’affidabilità e le performance necessarie per salvare vite umane e proteggere le comunità negli ambienti più difficili. Ampliando la nostra flotta con un massimo di 15 H145 aggiuntivi, garantiamo ai nostri equipaggi la migliore tecnologia a loro disposizione per continuare a fornire world-class aerial emergency services e specialized offshore transportation nei nostri territori europei. Non vediamo l’ora di proseguire la nostra proficua collaborazione con Airbus mentre modernizziamo la nostra flotta per il futuro”, ha dichiarato John Boag, CEO di Avincis Group.

“Siamo onorati che Avincis si affidi ancora una volta all’H145 per supportare le sue missioni vitali in tutta Europa. Questo accordo sottolinea la versatilità dell’H145 come multi-mission powerhouse, capace di passare senza soluzione di continuità da life-saving EMS duties ai requisiti impegnativi dell’offshore wind and energy transport. Il nostro obiettivo è fornire ad Avincis gli strumenti più affidabili ed efficienti per garantire il successo delle loro missioni, indipendentemente dalla complessità dell’ambiente operativo”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters.

“Avincis è uno dei principali Aerial Emergency Services operators, che fornisce critical aviation services al settore civile per salvare vite umane, proteggere le comunità e salvaguardare l’ambiente. Con una flotta di oltre 220 velivoli, Avincis si avvale di un team di oltre 2.400 professionisti coraggiosi e qualificati, tra cui piloti, equipaggi e tecnici di grande esperienza. Avincis ha basi in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia e Finlandia, oltre a operare in Mozambico e Cile”, afferma Airbus.

“Complessivamente, sono in servizio oltre 1.800 elicotteri della famiglia H145, con più di 8,5 milioni di ore di volo all’attivo. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i concorrenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Copyright Domenico Marchi)