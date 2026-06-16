Al via la terza edizione dei Volotea Travel Photo Awards

Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, apre le candidature per la terza edizione dei Volotea Travel Photo Awards, il concorso internazionale dedicato alla fotografia di viaggio che celebra le persone, le storie e le tradizioni che danno anima alle destinazioni europee.

“Dal 15 giugno al 10 settembre 2026, fotografi professionisti e amatori potranno candidare i propri scatti, realizzati nelle destinazioni servite da Volotea o nei territori situati entro 100 chilometri dagli aeroporti del suo network. Le immagini saranno valutate per la loro capacità di raccontare l’emozione del viaggio e di restituire uno sguardo autentico sui luoghi e sulle comunità che li rendono unici.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno coinvolto migliaia di partecipanti da tutta Europa, Volotea rinnova così il proprio impegno in un progetto che unisce viaggio, fotografia e valorizzazione dei territori, offrendo una vetrina internazionale a chi sa interpretarne l’identità con sensibilità e originalità. In un panorama sempre più dominato da immagini spesso omologate, i Volotea Travel Photo Awards premiano, infatti, fotografie in grado di distinguersi per forza narrativa, autenticità e capacità di lasciare il segno.

Per l’edizione 2026 il concorso si sviluppa attorno al tema “Racconta il lato più umano del viaggio”, un invito a mettere al centro le persone, le storie e i dettagli che rendono unica ogni destinazione. L’obiettivo è premiare immagini capaci di andare oltre la semplice rappresentazione di un luogo, raccontando tradizioni, incontri, gesti quotidiani e momenti autentici che definiscono l’identità di una comunità: l’anima di una destinazione non risiede soltanto nei suoi monumenti o nelle sue bellezze naturali, ma soprattutto nelle persone che la vivono e nelle storie che la rendono speciale. Attraverso questo tema, il concorso invita fotografi professionisti e amatori a osservare le città da una prospettiva più umana, trasformando un istante in un racconto e uno scatto in una testimonianza di umanità”, afferma Volotea.

“Ogni giorno colleghiamo città europee ricche di identità, cultura e tradizioni. Con i Volotea Travel Photo Awards vogliamo invitare fotografi professionisti e amatori a raccontare ciò che rende davvero speciale una destinazione: le persone che la vivono, le storie che custodisce e le emozioni che sa trasmettere. Cerchiamo immagini che sappiano cogliere l’essenza più vera e umana del viaggio, capaci di ispirare nuovi modi di guardare e scoprire l’Europa“, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

“Per dare spazio a sguardi, esperienze e linguaggi fotografici diversi, il concorso prevede due categorie distinte, dedicate rispettivamente ai professionisti e agli amatori di fotografia:

Professionisti: riservata a fotografi con comprovata esperienza. I partecipanti dovranno presentare un portfolio, un sito web professionale o un profilo social che consenta alla giuria di valutarne il percorso e il lavoro fotografico. Per questa categoria, la giuria selezionerà un vincitore e cinque finalisti. Il vincitore riceverà un anno di voli Volotea gratuiti, per un valore fino a 3.000 euro, una fotocamera professionale FUJIFILM, uno zaino e una gift card Tropicfeel. I cinque finalisti riceveranno, invece, un credito voli Volotea del valore di 250 euro e una gift card Tropicfeel.

Amatori: categoria dedicata a fotografi non professionisti, appassionati di viaggi, capaci di raccontare l’essenza di una destinazione attraverso uno sguardo spontaneo, creativo e personale. Anche in questa categoria la giuria selezionerà un vincitore e cinque finalisti. Il vincitore riceverà un anno di voli Volotea gratuiti, per un valore fino a 1.000 euro, una fotocamera digitale FUJIFILM, uno zaino e una gift card Tropicfeel. I cinque finalisti riceveranno invece un credito voli Volotea del valore di 150 euro e una gift card Tropicfeel.

Le fotografie saranno valutate non solo per la qualità tecnica, ma anche per la capacità di raccontare una storia, cogliere momenti spontanei, valorizzare il carattere contemporaneo delle destinazioni e rappresentare il lato più umano del viaggio. La giuria dell’edizione 2026 è composta da professionisti di riferimento nei settori della fotografia, della creatività e della comunicazione: Chiara Goia, fotografa documentarista e collaboratrice di National Geographic; Julien Fabro, fotografo e videomaker specializzato in viaggi avventura; Mònica Figueras, fotografa dallo stile contemporaneo; Roberto Verona, direttore creativo di Saffron Brand Consultants, con una consolidata esperienza internazionale nel branding e nel design”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)