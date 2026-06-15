Leonardo: ordine per 15 elicotteri effettuato da Avincis

Avincis, player leader nella fornitura di servizi aerei d’emergenza, ha annunciato ordini per 15 elicotteri di Leonardo. Gli ordini comprendono 10 AW169 e 5 AW139, con consegne attese nel periodo 2028-2031, a sostegno sia di clienti esistenti sia dell’ingresso in nuovi mercati in Europa. La commessa si inserisce nell’ambito del programma di Avincis di ammodernamento e potenziamento della propria flotta elicotteristica e in linea con la sua strategia di crescita di lungo periodo nel campo del soccorso e del trasporto offshore a supporto dell’industria energetica.

“Tre dei dieci AW169 saranno rischierati in Svezia in configurazione eliambulanza, per operare nelle regioni di Uppsala e Västra Götalandsregionen nell’ambito di un contratto decennale assegnato ad Avincis dalle Autorità locali. Il programma conferma la fiducia espressa dal mercato verso le straordinarie capacità operative di questo modello di elicottero, in grado di svolgere con grande affidabilità missioni fondamentali a tutela della vita e in condizioni complesse con elevata capacità di risposta, beneficiando di tecnologie e sistemi di navigazione e di missioni avanzati, elevate prestazioni e una cabina versatile.

I nuovi ordini dimostrano inoltre la continua crescita del successo degli elicotteri di Leonardo per l’intero spettro di compiti che richiedono una pronta risposta elle emergenze: soccorso sanitario, ricerca e soccorso su terra e in mare. Sono oltre 800 gli elicotteri di Leonardo che oggi svolgono tali missioni nel mondo, in particolare i modelli AW139 e AW169. Con un mercato dell’elisoccorso in crescita e sempre più orientato verso aeromobili più grandi e con maggiori capacità di carico, l’AW169 e l’AW139 si dimostrano un punto di riferimento per operatori in cerca di maggiori prestazioni, più spazio in cabina e maggior flessibilità operativa”, afferma Leonardo.

“Con ordini complessivi prossimi alle 400 unità per ogni tipo di missione, la presenza dell’AW169 continua a crescere grazia alla sua versatilità e a caratteristiche uniche, tra le quali la presenza di un sistema di alimentazione di tipo APU (Auxiliary Power Unit) Mode che consente di fornire energia al sistema di climatizzazione, agli elettromedicali e alle radio quando l’elicottero è a terra con i rotori fermi: tale capacità assicura un’ottimizzazione dell’uso del tempo a disposizione oltre a maggior sicurezza e sostenibilità.

L’AW139 resta leader assoluto a livello mondiale nella sua categoria di peso/dimensione, e uno dei programmi elicotteristici di maggior successo per l’intera industria di settore, con oltre 1.500 unità vendute a pià di 300 operatori in circa 90 paesi e per molteplici ruoli operativi. La trasmissione dell’elicottero è in grado di continuare a funzionare anche in assenza di olio per oltre 60 minuti, caratteristica unica che offre maggior affidabilità e sicurezza, in particolare in missioni a medio e lungo raggio”, prosegue Leonardo.

“Avincis, maggior fornitore di servizi aerei di emergenza in Europa, e con operazioni in Africa e Sud America, opera nel campo del soccorso sanitario, della ricerca e soccorso, dell’antincendio e nel trasporto offshore a supporto dell’industria energetica. Con più di 190 basi distribuite tra Cile, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Mozambico, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia, l’azienda coordina le proprie attività dalla sede centrale di Lisbona. Con una flotta di circa 210 aeromobili (dei quali circa 170 sono elicotteri e i restanti velivoli), Avincis può contare su un team di oltre 2.500 professionisti, comprendenti piloti, membri di equipaggio, tecnici e squadre di supporto. Con più di 60 anni di esperienza nel settore, Avincis ha avuto un ruolo cruciale nel salvataggio di vite e nella protezione di comunità in alcuni dei contesti ambientali più sfidanti sul pianeta.

La flotta di Avincis comprende anche 70 elicotteri di Leonardo, caratteristica che fa dell’operatore uno dei maggiori a livello europeo in campo civile. Questa flotta è perlopiù composta da AW139 impiegati come eliambulanze, elicotteri da ricerca e soccorso e per trasporto offshore. A questi si aggiungono gli AW169 e gli AW109. Avincis è stato uno dei primi operatori ad introdurre l’AW169 nella sua flotta. Alla fine del 2025, Avincis è anche diventato il primo operatore al mondo a superare le 5.000 ore di volo con un suo AW169, presso una base in Svezia”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)