Cargolux collabora con Cathay Technologies per introdurre a bordo l’Electronic Flight Folder (EFF)

Con un impegno condiviso per l’innovazione e per operazioni di volo sicure, Cargolux ha stretto una partnership con Cathay Technologies per introdurre la Electronic Flight Folder (EFF) solution in tutte le sue operazioni di volo. L’accordo è stato siglato presso la sede centrale di Cargolux in Lussemburgo, alla presenza del Captain James Toye, Head of Line Operations, Cathay and Chief Product Owner, Cathay Technologies, e di Claude Konsbrück, Vice-President Flight Operations, Cargolux.

“Con la continua digitalizzazione delle operazioni da parte delle compagnie aeree e la gestione della crescente complessità operativa, gli integrated, real-time flight tools stanno diventando essenziali per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità. Questa partnership riflette l’impegno di Cargolux e Cathay Technologies nel fornire un ambiente operativo più connesso e semplificato per i flight crew.

Progettato pensando ai piloti, l’EFF (Electronic Flight Folder) digitalizza e centralizza le critical flight information, inclusi flight plans, load sheets and fuel data, in un’unica piattaforma integrata. Ciò consente flussi di lavoro più intuitivi, supporta un processo decisionale più rapido e informato e migliora l’efficienza operativa complessiva. Una funzionalità chiave introdotta in questa partnership è Ops Chat, un integrated, real-time communication tool incorporato nel flight workflow che consente un coordinamento senza soluzione di continuità tra flight crew and ground teams”, afferma Cargolux.

“Ci siamo prefissati l’obiettivo di selezionare un Electronic Flight Folder che offrisse una vera innovazione e andasse oltre la semplice evoluzione incrementale dei concetti preesistenti. La soluzione di Cathay Technologies combina funzionalità avanzate con un design fortemente incentrato sul pilota, supportando operazioni di volo sicure, efficienti e conformi in un fully paperless environment in Cargolux. Questo nuovo strumento rappresenta un chiaro investimento nella sostenibilità e nell’efficienza delle nostre operazioni, pienamente in linea con il nostro impegno per la sicurezza e l’eccellenza operativa”, afferma Claude Konsbrück, Vice-President Flight Operations, Cargolux.

Navin Chellaram, CEO di Cathay Technologies, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Cargolux per migliorare le sue operazioni di volo attraverso la nostra Electronic Flight Folder solution. Basata sulla nostra airline operational expertise e progettata pensando ai piloti, la nostra soluzione semplifica i flussi di lavoro, migliora l’efficienza e supporta operazioni più sicure e connesse. Combinando la vasta esperienza di Cargolux nelle global cargo operations con le digital platforms collaudate di Cathay Technologies, questa partnership crea una solida base per lo sviluppo di next-generation flight operations”.

“Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nell’avanzamento delle digital flight operations nel cargo aviation sector. Insieme, Cargolux e Cathay Technologies stanno definendo un nuovo standard per operazioni più connesse, efficienti e pronte per il futuro, supportate da un impegno condiviso per la sicurezza, l’innovazione e il miglioramento continuo”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)