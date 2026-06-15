I capolavori olandesi prendono il volo con KLM sulla flotta A350

Il primo Airbus A350 di KLM si chiamerà ‘The Night Watch’, come il celebre dipinto di Rembrandt. Con questo aereo, KLM introduce un nuovo naming theme per la flotta Airbus A350, ispirato a famose opere d’arte olandesi. KLM prevede di ricevere il suo primo Airbus A350 alla fine di agosto.

“Da oltre un secolo, KLM collega i Paesi Bassi con il resto del mondo. Per la Airbus A350 fleet, KLM ha scelto di dare ai suoi aerei i nomi di iconiche opere d’arte olandesi. ‘The Night Watch’ di Rembrandt van Rijn è uno dei dipinti più celebri dei Paesi Bassi ed è probabilmente l’opera d’arte più conosciuta del paese. Visitatori da tutto il mondo si recano al Rijksmuseum per ammirarlo. Il primo aereo porta quindi un nome profondamente radicato nella cultura olandese e immediatamente riconoscibile in tutto il mondo.

L’Airbus A350 fa parte del programma di rinnovamento della flotta di KLM. L’aeromobile è più silenzioso e più efficiente nei consumi rispetto alla precedente generazione di velivoli che andrà a sostituire. L’aereo è in costruzione a Tolosa ed è stato completamente verniciato con la livrea distintiva di KLM. Nei prossimi mesi sarà sottoposto agli ultimi preparativi prima della consegna a KLM alla fine dell’estate. Il primo volo passeggeri è previsto per settembre, con Toronto come destinazione inaugurale”, afferma KLM.

“L’Airbus A350 dispone di un totale di 331 posti: 34 in World Business Class (WBC), 26 in Premium Comfort e 271 in Economy Class. A causa di una revisione dell’interpretazione dei regulatory requirements da parte delle autorità aeronautiche, la certificazione dei World Business Class seats non è ancora stata completata. Di conseguenza, questi sedili non saranno purtroppo disponibili quando i primi due aeromobili entreranno in servizio. Il produttore dei sedili sta lavorando intensamente per completare il processo di certificazione il più rapidamente possibile e rendere questa classe di cabina disponibile ai clienti al più presto. La Premium Comfort, che offre maggiore spazio per le gambe, comfort superiore e un’esperienza di ristorazione a bordo dedicata, sarà disponibile fin dal primo giorno.

Nei prossimi anni KLM investirà 7 miliardi di euro nel rinnovamento della flotta. Oltre all’introduzione degli Airbus A350 e Airbus A350F, questo investimento comprende i nuovi Embraer 195-E2 per KLM Cityhopper, gli Airbus A321neo di ultima generazione per le rotte europee, di cui KLM ne opera attualmente sedici, e i nuovi Boeing 787 per i servizi intercontinentali”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)