Iberia lancia il collegamento diretto Madrid-Toronto con un loaf factor superiore al 95% sul volo inaugurale

Iberia ha celebrato il suo primo volo tra Madrid e Toronto, segnando l’avvio del collegamento diretto tra Spagna e Canada. Con un load factor superiore al 95%, il volo evidenzia la forte domanda di mercato per questo nuovo collegamento.

“Il volo IB0367 è partito da Madrid alle 12:00 di sabato scorso ed è atterrato al Toronto Pearson International Airport alle 14:30 ora locale. Iberia opererà cinque voli settimanali tra le due città – lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica – offrendo oltre 37.000 posti durante la stagione estiva.

L’arrivo del volo inaugurale è stato celebrato con un evento speciale presso Toronto Pearson International Airport, alla presenza di Juan Cierco, Corporate Director at Iberia; Luis Martín Izquierdo, Vice-Minister for Culture, Tourism and Sport of the Madrid Regional Government; Almudena Maíllo, Councillor for Tourism at Madrid City Council; Kurush Minocher, Chief Commercial Officer, Toronto Pearson.

In un contesto particolarmente difficile per il settore dell’aviazione, caratterizzato dalla volatilità dei prezzi del carburante e dalle tensioni geopolitiche, Iberia continua a portare avanti il suo Flight Plan 2030, la roadmap strategica della compagnia aerea per i prossimi anni. In questo contesto, l’avvio della rotta Madrid-Toronto rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale di Iberia. Il piano prevede un investimento di 6 miliardi di euro per il rinnovo e l’ampliamento della flotta, la digitalizzazione dei servizi, il miglioramento dell’esperienza del cliente e l’apertura di nuove destinazioni”, afferma Iberia.

“Oggi non stiamo semplicemente inaugurando una nuova rotta. Stiamo avvicinando persone, imprese e culture su entrambe le sponde dell’Atlantico. Toronto fa ora parte di questo obiettivo: dalla Spagna, generiamo prosperità collegando le persone con il mondo. Operata con l’Airbus A321XLR, questa rotta dimostra anche come l’innovazione possa contribuire ad avvicinare nuovi mercati e a creare nuove opportunità sia per i viaggiatori che per le imprese”, ha dichiarato Juan Cierco, Corporate Director at Iberia.

Luis Martín Izquierdo, Vice-Minister for Culture, Tourism and Sport of the Regional Government of Madrid, ha affermato: “L’inaugurazione di questo collegamento diretto contribuirà a mantenere e rafforzare il crescente flusso di visitatori canadesi verso Madrid, consolidando al contempo i legami economici e commerciali tra i nostri due mercati. Nei soli primi quattro mesi del 2026, la domanda è aumentata del 42,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Almudena Maíllo, Councillor for Tourism at Madrid City Council, ha sottolineato: “L’inaugurazione di questa nuova rotta è un’ottima notizia per il settore turistico di Madrid, rafforzando ulteriormente i collegamenti della città con il Nord America. Il mercato canadese è tra i dieci source markets con la più rapida crescita per Madrid quest’anno, con un aumento del numero di visitatori del 9,5%”.

“La nuova rotta per Toronto è operata dall’Airbus A321XLR, l’aeromobile più efficiente della flotta Iberia per i voli transatlantici. Questo modello è diventato uno dei più efficienti sul mercato, offrendo un risparmio di carburante fino al 40% rispetto agli aeromobili a fusoliera larga. Consente a Iberia di operare rotte transatlantiche in modo più efficiente, mantenendo al contempo gli standard di comfort della sua flotta a lungo raggio.

L’A321XLR è dotato della nuova Airspace cabin, che offre cappelliere più ampie, illuminazione a LED e una maggiore sensazione di spazio, migliorando l’esperienza di bordo. Dispone di due classi – Business ed Economy – con un totale di 182 posti.

Nel novembre 2024 Iberia è diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare commercialmente l’Airbus A321XLR, segnando un nuovo capitolo nella connettività transatlantica”, prosegue Iberia.

“Attraverso Madrid, i passeggeri in partenza da Toronto potranno raggiungere 46 destinazioni in Spagna e oltre 60 destinazioni in Europa, rendendo Madrid un punto di accesso ideale sia per viaggi di piacere che di lavoro.

I clienti che viaggiano con Iberia possono anche usufruire del programma Stopover Hola Madrid della compagnia aerea, che consente ai viaggiatori in transito a Madrid di soggiornare nella capitale spagnola fino a nove notti senza costi aggiuntivi sul biglietto aereo”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)