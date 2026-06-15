EDGE e Safran siglano un accordo strategico, delineando un futuro condiviso nel settore aerospaziale e della difesa

EDGE Group, UAE-based advanced technology and defense group, e Safran, French aerospace and defense leader, hanno firmato oggi uno Strategic Cooperation Agreement a Eurosatory 2026, stabilendo un quadro strutturato per una cooperazione più profonda e ampliando la portata del lavoro congiunto nei diversi settori di competenza di entrambi i gruppi.

“EDGE e Safran collaborano già su diversi programmi in defense electronics, smart weapons e in altre aree, con oltre trent’anni di presenza di Safran negli Emirati Arabi Uniti. Lo Strategic Cooperation Agreement rafforza ulteriormente questa partnership, estendendone la portata a una gamma più ampia di equipaggiamenti, capacità e know-how che i due gruppi possono affrontare insieme. Risponde al profondo cambiamento in atto, che include il ruolo crescente degli unmanned systems, dell’electronic warfare e la necessità di maggiore resilienza e autonomia delle capacità di difesa”, afferma Safran.

Hamad Al Marar, Managing Director & Chief Executive Officer, EDGE Group, ha dichiarato: “Safran ed EDGE hanno costruito qualcosa di autentico, una partnership fondata su valori condivisi, competenze complementari e la comune convinzione che le migliori soluzioni per la difesa si costruiscano insieme. La firma di questo accordo a Parigi, nella settimana in cui EDGE Europe apre i battenti, riflette i progressi compiuti da questa collaborazione e la nostra intenzione di portarla avanti ulteriormente”.

Olivier Andriès, Chief Executive Officer of Safran, ha affermato: “La presenza di lunga data di Safran negli Emirati Arabi Uniti fornisce una solida base per la nostra partnership con EDGE. Attraverso questo Strategic Cooperation Agreement, ci impegniamo a costruire una visione condivisa incentrata sullo sviluppo di tecnologie avanzate e soluzioni innovative. Unendo i nostri rispettivi punti di forza e competenze, Safran ed EDGE mirano ad accelerare l’emergere di capacità di alto valore per affrontare le sfide attuali e future negli aerospace and defense sectors”.

Safran supporta un Paese europeo nel rafforzamento della protezione contro le minacce dei droni

Safran Electronics & Defense ha firmato un contratto con un Paese europeo per la fornitura della sua Skyjacker Advanced counter-drone solution, rafforzando le capacità del Paese di proteggere infrastrutture critiche, siti strategici e risorse militari dalle minacce in continua evoluzione dei droni.

“Progettato con un’architettura modulare e scalabile, Skyjacker Advanced combina un command-and-control system con la capacità di integrare un’ampia gamma di sensori e attuatori di rilevamento e identificazione. Questa architettura aperta consente una perfetta integrazione nelle reti di difesa esistenti e su diverse piattaforme, fornendo una capacità anti-drone flessibile e adattabile.

Sfruttando l’avanzata GNSS spoofing technology, Skyjacker è in particolare in grado di neutralizzare sciami di droni ostili modificandone la traiettoria attraverso la simulazione dei segnali di navigazione”, afferma Safran.

“Siamo orgogliosi di contribuire alla sovranità tecnologica e della difesa fornendo una soluzione che offre efficacia operativa, scalabilità, resilienza e architettura aperta. Questo contratto conferma il nostro ruolo di fornitore leader di critical counter-drone equipment, rafforzando le capacità di difesa dell’Europa”, ha dichiarato Alexandre Ziegler, Head of Defense Global Business Unit at Safran Electronics & Defense.

(Ufficio Stampa Safran)