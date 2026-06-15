News Brevi – 15.06.2026

L’AERONAUTICA MILITARE NEI CIELI DELLA MACEDONIA DEL NORD – Mercoledì 10 giugno 2026, su invito del Ministero della Difesa macedone, l’Aeronautica Militare ha preso parte alle celebrazioni della giornata istituzionale della Air Wing della Repubblica della Macedonia del Nord. Nel corso della mattinata, in occasione della cerimonia militare che si è tenuta presso la caserma “Strasho Pindjur” di Petrovec, una formazione composta da due F-2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle ha effettuato un sorvolo sull’aeroporto militare di Skopje-Petrovec, nell’ambito di una missione di addestramento finalizzata a consolidare le procedure di Difesa Aerea del Paese, che l’Italia assicura insieme alla Grecia. L’attività è il risultato di un coordinamento interforze e internazionale che ha visto in prima linea il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico, in stretto contatto con l’Air Surveillance and Reporting Battalion macedone, a testimonianza del ruolo guida dell’Italia nella salvaguardia della sicurezza dei cieli europei e si inserisce nel più ampio ambito della forte sinergia e cooperazione tra i due Paesi e gli altri partner regionali, al centro di un importante Expert Meeting trilaterale con una delegazione greca e una della Repubblica della Macedonia del Nord in corso di svolgimento proprio in questi giorni presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC ALL’EVENTO “GRID TO GATE REVOLUTION – SCALING ELECTRIFICATION FOR NET-ZERO AIRPORTS” – L’Enac informa: “Enac ha partecipato, la scorsa settimana, all’evento “Grid to gate Revolution – Scaling electrification for Net-Zero Airports”, organizzato presso l’aeroporto di Milano Malpensa: una giornata di confronto promossa da SEA Milan Airports, durante la quale i diversi stakeholder aeroportuali hanno condiviso esperienze e best practice funzionali ai target di decarbonizzazione ed elettrificazione del settore, in linea con i vigenti Regolamenti comunitari Trans-European Transport Network (TEN-T) e Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Per Enac è intervenuto il Vice Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Ing. Costantino Pandolfi, che ha evidenziato il contributo strategico delle istituzioni nel processo di transizione energetica e di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, richiamando le soluzioni innovative contenute nel nuovo Piano Nazionale Aeroporti. L’Ing. Pandolfi ha inoltre tracciato una panoramica dell’attuale stato di implementazione delle misure messe in campo dai diversi gestori aeroportuali ai fini del raggiungimento dei Net-Zero Goals. Presente all’incontro, per l’Ente, anche l’Ing. Antonella Ragnoli della Direzione Pianificazione Infrastrutture, in qualità di referente per le attività connesse alle Reti TEN-T”.

IL 16-17 GIUGNO CONVEGNO LUISS-ENAC “REGIONAL AIR MOBILITY E VALORIZZAZIONE DEGLI AEROPORTI TERRITORIALI” – L’Enac informa: “Al via domani, 16 giugno, il convegno di due giornate “Regional Air Mobility e valorizzazione degli aeroporti territoriali”, organizzato a Roma, nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, con il contributo di Enac. Le due giornate di lavori, che costituiscono il Leadership Module 3 del Master, rappresenteranno un’occasione di confronto e approfondimento sui temi dell’intermodalità sostenibile e dell’innovazione tecnologica nel settore aeronautico, favorendo il dialogo tra Istituzioni, Università e industria. Tra i molti e autorevoli relatori, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, il Presidente IX Commissione Trasporti alla Camera On. Salvatore Deidda, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio Catricalà e Direttore del Master, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, l’AU Enac Servizi Marco Trombetti e il Dean della Luiss School of Law Prof. Aristide Police”.

MARINA MILITARE NASTRO ROSA TOUR: TARANTO SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA SECONDA TAPPA – Dopo la conclusione della tappa a Vieste, lunedì 15 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 farà una seconda tappa, in Puglia a Taranto (in Corso Due Mari) dove dal 15 al 18 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate. Come per la precedente tappa di Vieste, la tappa di Taranto vede il patrocinio della Regione Puglia, che sostiene Il Giro d’Italia a Vela con l’Assessorato al Turismo e l’Agenzia Puglia Promozione offrendo ospitalità a 65 atlete e atleti nel capoluogo ionico tra il 14 e il 19 giugno, a testimonianza della sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Puglia e i Comuni di Vieste e Taranto. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI; è un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale e unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide. Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui Word Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club). I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

EUROSATORY, LEONARDO PRESENTA LA CYBER DEFENCE SUITE – In occasione di Eurosatory 2026, Leonardo presenta la Cyber Defence Suite, una nuova soluzione sviluppata dall’azienda per garantire l’integrità e l’affidabilità dei sistemi mission-critical a fronte della minaccia cibernetica in continua evoluzione. L’attuale scenario della difesa si sviluppa in contesti multi-dominio sempre più complessi, dove piattaforme terrestri, navali, aeree e spaziali sono strettamente interconnesse e si avvalgono di architetture digitali, reti distribuite di sensori e infrastrutture di comando e controllo. Se da un lato la digitalizzazione e la forte interoperabilità amplificano l’efficacia delle operazioni, dall’altro estendono inevitabilmente la superficie di attacco cyber, anche in presenza di fattori quali comunicazioni instabili, presenza di hardware legacy e vulnerabilità fisiche. Le Forze Armate necessitano quindi di capacità cyber evolute per proteggere i propri asset strategici lungo l’intero ciclo di vita di una missione, assicurando la sicurezza informatica nonostante l’evoluzione dei vettori della minaccia cibernetica. Al contempo, devono operare in modo coordinato su più risorse appartenenti a diversi domini, livelli di classifica e condizioni operative. Al fine di soddisfare tale esigenza, la Suite di Leonardo coniuga il livello strategico con le dimensioni tattica e operativa. Questo avviene attraverso un sistema federato che integra la Global Cybersec Platform, la Tactical Cybersec Platform e la Cyber Cell, esposta all’evento. La Global Cybersec Platform opera nel centro di coordinamento strategico remoto delle Forze Armate, dove garantisce attività di cyber-intelligence, awareness sulle minacce globali e aggiornamenti continui. Al contempo, la piattaforma agisce come pannello di controllo centrale, deputato ad aggregare in modalità federata le capacità complessive di difesa informatica. Dislocata nelle basi logistiche, la Tactical Cybersec Platform costituisce un ponte operativo tra il livello strategico e i sistemi distribuiti sul campo. La piattaforma sovraintende la gestione di molteplici Cyber Cell dispiegate nel teatro operativo, garantendo la sincronizzazione con i vertici strategici sia in regime di piena connettività sia in modalità disconnessa. Ogni Cyber Cell a bordo mezzo garantisce la sicurezza cyber in autonomia e indipendentemente dalla connettività. L’unità provvede, inoltre, al trasferimento dei dati operativi verso il livello tattico, alimentando il flusso informativo bidirezionale della Cyber Defence Suite: la base di conoscenza aggiornata si propaga in modalità top-down verso i livelli periferici, mentre la telemetria operativa fluisce in ottica bottom-up. La Cyber Defence Suite di Leonardo – ingegnerizzata per operare sia in modalità sincrona sia asincrona – è destinata alla protezione di veicoli corazzati e sistemi terrestri, alla sicurezza delle piattaforme navali, nonché alla salvaguardia dei sistemi di missione avionici, delle infrastrutture spaziali e dei relativi segmenti di controllo a terra.

AIR FRANCE APRE LE CANDIDATURE PER IL SUO AIR FRANCE CADET PROGRAM – Air France informa: “Air France lancia la sua nuova recruitment campaign per il Cadet Program. Le candidature saranno aperte dal 15 giugno al 31 luglio 2026 per i candidati che desiderano partecipare a questo high-level training program, interamente finanziato dalla compagnia aerea. Unico tra le principali compagnie aeree europee, l’Air France Cadet Program offre un completo training course di 24 mesi, erogato da scuole di volo partner selezionate dalla compagnia aerea. Al termine del programma, i cadetti entrano a far parte di Air France o Transavia come First Officers, pilotando aeromobili Airbus A220 o A320 per Air France, oppure Boeing 737 e A320neo per Transavia. Dal rilancio del programma nel 2018, oltre 300 giovani piloti sono entrati a far parte dei cockpits di Air France e Transavia. Aperto a un’ampia gamma di profili, inclusi neolaureati, studenti di discipline scientifiche e persone che desiderano cambiare carriera, il programma contribuisce anche a rafforzare la diversità e ad aumentare la rappresentanza femminile in cockpit. Nel 2025, il 25% dei cadetti selezionati era di sesso femminile”. “In collaborazione con la French Aeronautical Federation (FFA) e la French Gliding Federation (FFVP), Air France organizzerà anche un webinar dedicato al Cadet Program martedì 23 giugno alle ore 18:00, per presentare il processo di selezione e il training program. Inoltre, Laure-Anne, pilota che ha completato il Cadet Program, insieme a Chafik Kheffafa e Audorerisca Roger-Rollé, entrambi piloti di Air France, condivideranno la loro esperienza con l’Air France Cadet Program. Air France offre anche opportunità di carriera in altri settori, in particolare in aircraft maintenance and IT. Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul recruitment website della compagnia aerea: https://recrutement.airfrance.com/“, conclude Air France.

AIR CANADA E IAMAW RAGGIUNGONO UN ACCORDO PRELIMINARE SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO – Air Canada annuncia: “Air Canada ha annunciato di aver raggiunto un accordo collettivo preliminare con l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), che rappresenta oltre 11.000 dipendenti di Air Canada in Maintenance, Cabin Services, Airport Airside Operations, Cargo, Finance and Clerical. L’accordo riconosce il contributo e le competenze dei dipendenti operativi e amministrativi di Air Canada. I termini del nuovo accordo rimangono riservati in attesa della ratifica da parte degli iscritti al sindacato, prevista nelle prossime settimane, e dell’approvazione da parte del Board of Directors di Air Canada”.

DELTA RIPORTA A CASA I NEW YORK KNICKS DOPO LA VITTORIA – Delta informa: “I New York Knicks sono campioni. Delta Air Lines ha dato il bentornato alla squadra a New York con un water cannon salute all’atterraggio, a conclusione della stagione 2026. La squadra è atterrata nelle prime ore di domenica mattina, dopo l’epica vittoria negli ultimi minuti di Gara 5 a San Antonio, Texas. Dal 2009, Delta è la compagnia aerea partner ufficiale dei New York Knicks. In qualità di compagnia aerea numero 1 a New York, l’impegno di Delta nei confronti dei Knicks va oltre la squadra, offrendo voli per i tifosi dei Knicks tutto l’anno dai due hub di New York, LGA e JFK”. “New York è da tempo una parte importante della storia di Delta ed è un onore festeggiare insieme ai Knicks, al Madison Square Garden e ai nostri clienti questa entusiasmante vittoria”, ha dichiarato Emmakate Young, Managing Director – Sponsorships, Delta Air Lines. “Il lavoro di squadra e la perseveranza dei Knicks sono stati evidenti durante tutta la loro epica corsa ai playoff. Noi di Delta condividiamo gli stessi valori e siamo orgogliosi di supportare la squadra sia in casa che in trasferta”.

ANA HD LANCIA IL “MoVA WHEELCHAIR AND STROLLER RENTAL SERVICE AD HANEDA AIRPORT – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD) ha avviato un proof-of-concept trial per short-distance rentals of wheelchairs and strollers presso Haneda Airport, nell’ambito del suo servizio di mobilità di nuova generazione “MoVA”, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio senza stress a tutti i clienti. Il servizio, ideato dagli assistenti di volo di ANA, consente ai clienti di noleggiare short-distance mobility devices, come wheelchairs and strollers, direttamente in aeroporto e di utilizzarli senza interruzioni dal terminal fino alla destinazione finale. L’introduzione di MoVA ad Haneda Airport segue il successo dell’integrazione del programma negli aeroporti di Kansai e Narita. Inoltre, è in fase di sperimentazione un nuovo “one-way drop-off” program tra i tre aeroporti per migliorare la comodità e l’esperienza dei clienti ANA”.

ROLLS-ROYCE SMR E’ STATA SELEZIONATA PER REALIZZARE TRE SMR IN SVEZIA – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce accoglie con favore l’annuncio della selezione di Rolls-Royce SMR da parte di Videberg Kraft come partner per la realizzazione di tre Small Modular Reactors (SMR) sulla costa occidentale della Svezia. Il successo nel rigoroso processo di selezione svedese, iniziato nel 2022, è un’ulteriore prova dello slancio generato da Rolls-Royce SMR e testimonia la sua capacità di fornire una nuclear solution scalabile e replicabile. Questo riconoscimento segue la firma di un contratto con Great British Energy – Nuclear (GBE-N) che apre la strada alla progettazione e alla realizzazione dei primi SMR nel Regno Unito, e di un contratto con CEZ Group che consente di procedere con i lavori per i primi SMR nella Repubblica Ceca”. Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Rolls-Royce SMR si è aggiudicata con successo tutte le gare d’appalto per la fornitura di SMR in Europa ed è ora in una posizione ideale per diventare leader di mercato a livello globale. Il successo in Svezia dimostra il reale slancio che Rolls-Royce SMR sta acquisendo, consolidando il suo cruciale vantaggio di pioniere in un mercato in crescita e che attrae un notevole interesse internazionale. La selezione da parte di Videberg Kraft rafforza la posizione di Rolls-Royce SMR come unica azienda con molteplici impegni contrattuali per la fornitura di SMR units in Europa. È una conferma della nostra tecnologia e delle nostre capacità tecniche per fornire una soluzione nucleare scalabile e replicabile. Questa selezione è inoltre un’ulteriore prova che le scelte strategiche che abbiamo compiuto nella trasformazione di Rolls-Royce stanno dando i loro frutti. Stiamo sbloccando significative opportunità di crescita futura grazie alle nostre esclusive competenze nel settore nucleare e siamo ben posizionati per beneficiare della rinascita del nucleare in corso”.

ROLLS-ROYCE, UKNNL E JAEA COLLABORANO PER ADVANCED NUCLEAR TECHNOLOGIES – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce annuncia la firma di due Memorandum di Cooperazione trilaterali con l’United Kingdom National Nuclear Laboratory (UKNNL) e la Japan Atomic Energy Agency (JAEA) per accelerare l’introduzione di tecnologie nucleari avanzate nel Regno Unito. Le tre parti collaboreranno per promuovere la High-Temperature Gas-Cooled Advanced Modular Reactor (AMR) technology e il next generation Coated Particle Fuel (CPF) che li alimenta. Questi accordi si basano sulle relazioni già esistenti tra Rolls-Royce e UKNNL, e tra UKNNL e JAEA. La Nuclear Regulatory Task Force (NRTF), l’organismo indipendente britannico per la regolamentazione nucleare, ha recentemente identificato la tecnologia nucleare come vitale per la crescita economica, la sicurezza energetica e la difesa nazionale del Regno Unito. Questa nuova relazione trilaterale rafforzerà la consolidata tradizione britannica in materia di capacità tecnologica nucleare e dimostra l’impegno a consolidare la cooperazione tra Regno Unito e Giappone nel settore delle energie pulite e delle tecnologie nucleari. Gli AMR possono garantire resilienza energetica e consentire la decarbonizzazione in applicazioni civili, militari e industriali. Rappresentano una compact and rapidly deployable nuclear energy solution per i clienti non collegati alla rete elettrica che necessitano di calore ed energia flessibili, sicure, affidabili e protette. Il Coated Particle Fuel è un componente chiave della sicurezza intrinseca degli AMR. All’interno del suo nucleo, ogni particella di uranio è circondata da strati protettivi che le consentono di resistere anche alle condizioni più estreme”. Chris Cholerton, Group President, Rolls-Royce, ha dichiarato: “I nostri due accordi con UKNNL e JAEA rappresentano un momento fondamentale per il settore nucleare del Regno Unito. Rafforzando le relazioni esistenti tra le nostre nazioni e combinando le nostre ampie capacità nucleari, ci consentiranno di affrontare congiuntamente le sfide tecniche e accelerare lo sviluppo degli Advanced Modular Reactors e del loro advanced coated particle fuel, per garantire crescita industriale, posti di lavoro qualificati e sicurezza energetica per le nostre nazioni”.

ROLLS-ROYCE PRESENTA L’MTU POWERPACK XELERATE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Power Systems presenterà per la prima volta il suo mtu PowerPack Xelerate parallel hybrid system a Eurosatory 2026. Ciò dà vita al sistema, annunciato a marzo: il motore, la trasmissione e l’electrical power system formano un sistema completo altamente integrato. Il powerpack ibrido combina l’mtu 10V 199 engine con lo ZF eLSG 5000 electrified manual gearbox e raggiunge un system output di oltre 1.400 kW. La combinazione di un motore diesel ad alte prestazioni, una trasmissione elettrificata e un’architettura di sistema altamente integrata costituisce la base per una nuova generazione di propulsori potenti ed efficienti dal punto di vista energetico per veicoli cingolati militari. Ciò rafforza la posizione di Rolls-Royce Power Systems come fornitore di integrated system solutions e stimola la creazione di valore industriale europeo nel campo della mobilità militare”. Andreas Görtz, President of the Mobile & Sustainable Business Unit at Rolls-Royce Power Systems, ha dichiarato, in occasione del lancio avvenuto lunedì 15 giugno all’Eurosatory di Parigi: “Con l’mtu PowerPack Xelerate stiamo lanciando un integrated propulsion system che combina efficacemente le crescenti richieste di energia, potenza ed efficienza. Incarna un chiaro approccio basato sui sistemi, caratterizzato da ibridazione intelligente, elevata densità di potenza e comprovata robustezza”.