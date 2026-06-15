Il Portogallo ai Mondiali 2026 con TAP Air Portugal

La nazionale portoghese è volata con TAP Air Portugal verso i Mondiali 2026, che si tengono negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

“La delegazione della nazionale, guidata dal capitano Cristiano Ronaldo e dal commissario tecnico Roberto Martínez, è partita venerdì scorso a bordo dell’A330 CS-TUM, intitolato a Nuno Álvares Pereira e personalizzato con lo slogan “It’s Portugal Time”, alla volta di West Palm Beach, dove l’arrivo era previsto alle 22:30 ora locale.

TAP è la compagnia aerea ufficiale della nazionale portoghese, grazie all’accordo siglato con la Federazione Portoghese di Calcio (FPF) in vigore fino al 2030, anno in cui il Portogallo ospiterà i Mondiali insieme a Spagna e Marocco.

La partnership strategica tra TAP e la Federazione Portoghese di Calcio nasce da una visione condivisa: promuovere il Portogallo a livello internazionale, valorizzando calcio, turismo e trasporto aereo come leve di visibilità globale per il Paese. TAP accompagnerà la nazionale nei suoi viaggi internazionali, garantendo un’esperienza di viaggio conforme ai più elevati standard di qualità, sicurezza e comfort.

La collaborazione tra due dei principali simboli dell’identità portoghese rafforza la strategia di internazionalizzazione della FPF e consolida il ruolo di TAP come partner attivo nella promozione dello sport, del turismo e dell’immagine di un Portogallo moderno e competitivo a livello globale”, afferma TAP.

“È con grande orgoglio che accompagniamo la nazionale ai Mondiali 2026 e portiamo avanti questa partnership con la FPF: due brand vincenti che rappresentano il Portogallo nel mondo, uniscono il popolo portoghese e affrontano ogni sfida con spirito vincente. In TAP, ci auguriamo che la nazionale e i tifosi possano vivere un Mondiale ricco di successi e di gioia”, dichiara Luís Rodrigues, CEO di TAP Air Portugal.

“La squadra e l’intera delegazione hanno viaggiato a bordo del volo TP9035, su un collegamento organizzato nei minimi dettagli dalla Federazione Portoghese di Calcio e da TAP Air Portugal, per consentire ai giocatori di raggiungere la destinazione finale nelle migliori condizioni in vista della competizione. Dai pasti alle cuffie di business class, fino ai cuscini personalizzati, ogni dettaglio è stato pensato per offrire alla squadra il massimo comfort a bordo.

La nazionale ha inoltre inaugurato i nuovi kit da viaggio di TAP, che saranno disponibili su tutti i voli della compagnia durante l’estate. Realizzati con materiali più sostenibili, i nuovi kit includono una selezione ampliata di prodotti firmati da aziende portoghesi, tra cui Pé de Meia e 8950 Cosmética, rafforzando l’impegno della compagnia nella valorizzazione dell’identità e dell’ospitalità portoghese. Disponibili in due collezioni, The Blaze e Mini Vigor, i kit riprendono i colori nazionali.

TAP Air Portugal augura alla nazionale portoghese il massimo successo, ricordando che è arrivato il momento del Portogallo: “It’s Portugal Time”“, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)