Turkish Airlines vince il premio APEX 2026 “Best Food & Beverage in Europe” per la quinta volta

Turkish Airlines ha ricevuto il premio “Best Food & Beverage in Europe” nell’ambito dei 2026 APEX (Airline Passenger Experience Association) Best Airline Awards.

“Con questo riconoscimento ottenuto per la quinta volta, la compagnia di bandiera ha nuovamente dimostrato il proprio impegno verso un’eccellente esperienza gastronomica a bordo e la sua attenzione alla soddisfazione dei passeggeri. Il premio è stato consegnato durante la cerimonia degli APEX Awards tenutasi il 10 giugno a Dublino, in Irlanda, nell’ambito dell’evento Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing.

Gli APEX Awards 2026 sono stati assegnati sulla base di feedback dei passeggeri imparziali, anonimi e verificati, raccolti in collaborazione con TripIt® by Concur®, applicazione di pianificazione viaggi tra le più utilizzate al mondo. Nell’ambito del processo di valutazione 2026, i passeggeri hanno recensito oltre un milione di voli operati da oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo utilizzando un sistema di votazione con punteggi da una a cinque stelle. I viaggiatori hanno condiviso le proprie valutazioni in cinque categorie: comfort delle poltrone, servizio di cabina, cibo e bevande, intrattenimento a bordo e Wi-Fi”, afferma Turkish Airlines.

Commentando il premio, Ahmet Olmustur, Chief Executive Officer di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Siamo molto felici di essere stati riconosciuti da APEX come la compagnia aerea con il miglior cibo e bevande in Europa per la quinta volta. Questo premio testimonia la passione e la maestria che i nostri team mettono in ogni pasto servito a bordo, dalla progettazione del menù fino al momento in cui è proposto ai nostri ospiti. I nostri più sentiti ringraziamenti vanno ai passeggeri per la fiducia continua che ripongono in noi e a ogni componente della famiglia Turkish Airlines che rende possibile questa esperienza”.

Dr Joe Leader, Group CEO di APEX ha aggiunto: “Il conferimento a Turkish Airlines del premio APEX 2026 per il miglior food & beverage in Europa riflette molto più dell’eccellenza servita a bordo. Celebra una compagnia aerea che ha trasformato la ristorazione in volo in una vera espressione di cultura, ospitalità, artigianalità e orgoglio nazionale. In qualità di compagnia aerea APEX World Class, Turkish Airlines continua a dimostrare che dimensione globale e anima dell’aviazione possono crescere insieme. Dal rinomato programma gastronomico alla qualità del servizio, Turkish Airlines porta la ricchezza della Turchia nel mondo con ogni portata, ogni presentazione e ogni interazione con i passeggeri. La sua esperienza food & beverage non si limita a soddisfare i passeggeri, ma racconta una storia di territorio, cura, generosità e leadership nel settore dell’aviazione”.

“Turkish Airlines continua a elevare la propria esperienza di ristorazione a bordo combinando il calore dell’ospitalità turca con qualità, varietà e autenticità. Attraverso il programma Flying Chef, un’offerta di menù diversificata e concept di catering in continua evoluzione, la compagnia di bandiera offre un’esperienza gastronomica distintiva ai propri ospiti in tutta la sua rete globale che si estende su oltre 130 Paesi e sei continenti”, conclue Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)