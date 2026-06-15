ITA Airways e Atitech rinnovano e potenziano il rapporto di collaborazione

ITA Airways e Atitech hanno raggiunto un’intesa preliminare sui principali termini di un nuovo accordo relativo alle attività di manutenzione degli aeromobili della Compagnia.

“L’eventuale finalizzazione dell’accordo resta soggetta alle necessarie approvazioni di corporate governance di ITA Airways e di Atitech, secondo le procedure previste.

L’intesa preliminare si inserisce nel percorso di rafforzamento dei processi operativi e industriali della Compagnia, con l’obiettivo di assicurare un presidio sempre più efficace delle attività manutentive a supporto della flotta, introducendo misure di efficientamento tecnico-organizzativo volte a ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione dei servizi manutentivi, rafforzando al tempo stesso il coordinamento tra le rispettive strutture tecniche.

I nuovi termini dell’intesa sono finalizzati a favorire una gestione più flessibile delle attività di manutenzione, attraverso un rinnovato modello di collaborazione maggiormente orientato alle nuove esigenze di ITA Airways con lo scopo di efficientare ulteriormente il servizio e le performance.

In particolare, l’intesa prevede il rafforzamento del presidio dedicato alle attività svolte per ITA Airways, anche attraverso una più ampia disponibilità di risorse certificate dedicate. Le novità previste si inseriscono in un percorso evolutivo volto non solo a migliorare gli aspetti operativi della collaborazione, ma anche a consolidare il rapporto tra ITA Airways e Atitech, orientandolo verso un modello fondato su maggiore integrazione, trasparenza e responsabilità condivisa”, afferma ITA Airways.

“Siamo soddisfatti dell’intesa preliminare raggiunta con Atitech, che rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento delle attività manutentive a supporto della nostra flotta”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “L’obiettivo è costruire un modello di collaborazione ancora più efficace, fondato su qualità, flessibilità, fiducia e responsabilità. Auspichiamo che, una volta completato il previsto iter approvativo, questo nuovo accordo possa aprire una nuova fase nei rapporti tra le parti orientata a soddisfare le crescenti esigenze operative ed alla creazione di valore per la Compagnia e per i nostri clienti”.

Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, ha aggiunto: “Questo accordo potrà rafforzare ed ampliare la sinergia tra due realtà che rappresentano un asset strategico per il sistema industriale del Paese. Atitech conferma il proprio impegno nel supportare la crescita di ITA Airways, mettendo a disposizione del partner una struttura organizzativa solida e competenze tecniche altamente specializzate, maturate in decenni di esperienza nel settore. Il nostro obiettivo è affiancare la Compagnia nel suo percorso di sviluppo, garantendo un servizio tempestivo, puntuale e in linea con le sue crescenti esigenze operative, assicurando quegli standard di eccellenza e affidabilità necessari per sostenere la competitività e l’efficienza della flotta, in una visione di lungo periodo condivisa con il nostro partner strategico e nello spirito di una rinnovata collaborazione nell’interesse delle due aziende”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)