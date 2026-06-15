Jazeera Airways nomina AVIAREPS GSA in Europa per rafforzare la connettività e supportare la crescita del network

AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza per i settori aviazione, turismo e hospitality, con 77 uffici in 71 Paesi in tutto il mondo, è stata nominata General Sales Agent (GSA) di Jazeera Airways in Germania, Regno Unito, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. La nomina rappresenta un passo significativo per rafforzare la presenza commerciale della compagnia aerea in Europa e sostenere la continua crescita del suo network internazionale.

“Attraverso questa partnership, AVIAREPS fornirà servizi completi di supporto alle vendite, al marketing e alle prenotazioni nei principali mercati europei, con l’obiettivo di incrementare le vendite dei biglietti Jazeera e ampliarne la portata sia tra i viaggiatori leisure sia tra quelli business. I team locali di AVIAREPS lavoreranno a stretto contatto con agenzie di viaggio, tour operator, partner corporate e stakeholder del settore per aumentare la brand awareness, stimolare la domanda e supportare la continua crescita della compagnia in Europa.

L’accordo arriva in un momento in cui Jazeera Airways continua a rafforzare la connettività tra il Kuwait e l’Europa, con destinazioni quali Milano Bergamo, Londra Luton e Budapest“, afferma AVIAREPS.

Martijn Strijker, Executive Vice President Europe AVIAREPS, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jazeera Airways nel nostro portfolio di compagnie aeree in crescita. La compagnia si è costruita una solida reputazione offrendo viaggi affidabili e convenienti e continuando al tempo stesso a espandere il proprio network nei principali mercati internazionali. Grazie ai nostri esperti team locali e alla nostra ampia rete nel travel trade, non vediamo l’ora di supportare la crescita commerciale di Jazeera Airways e di rafforzarne la presenza in Germania, Italia, Regno Unito, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca”.

Barathan Pasupathi, Chief Executive Officer Jazeera Airways, ha dichiarato: “L’Europa rappresenta un importante mercato di crescita per Jazeera Airways, mentre continuiamo a espandere il nostro network e a rafforzare la connettività del Kuwait con le principali destinazioni internazionali. La partnership con AVIAREPS ci consente di consolidare la nostra presenza in mercati strategici, rafforzare le relazioni con il travel trade e sostenere le nostre ambizioni di crescita commerciale a lungo termine. Questa collaborazione contribuirà inoltre a posizionare ulteriormente il Kuwait come hub chiave per viaggi, turismo e connettività business”.

“Operativa dal 2005, Jazeera Airways serve attualmente oltre 60 destinazioni dal proprio Jazeera Terminal 5 (T5) presso il Kuwait International Airport e continua a investire nella crescita della flotta, nell’innovazione digitale, nella customer experience e nell’espansione del network, per rispondere alla crescente domanda di viaggi convenienti e accessibili”, conclude AVIAREPS.

(Ufficio Stampa AVIAREPS)