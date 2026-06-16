Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: al via la fase di consultazione pubblica per il procedimento di mitigazione dell’impatto acustico delle operazioni aeroportuali

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. comunica l’avvio della fase di consultazione pubblica in relazione al procedimento finalizzato alla messa a punto ed implementazione da parte del gestore aeroportuale di una proposta multi-misura volta a mitigare l’impatto acustico delle operazioni aeroportuali secondo le vigenti disposizioni normative per scali con più di cinquantamila movimenti annui.

“A partire da oggi è disponibile sul sito web dell’Aeroporto un’apposita pagina tramite la quale è possibile avere accesso alle informazioni in materia e le indicazioni per la partecipazione alla consultazione dei soggetti interessati.

Per un periodo di 120 giorni a partire dalla data odierna, pertanto, cittadini, enti pubblici, imprese, vettori, spedizionieri, handlers, associazioni, operatori economici in genere interessati (in via diretta o indiretta) dalle attività aeroportuali e tutti gli altri soggetti comunque portatori di un interesse qualificato rispetto alle attività di trasporto aereo che coinvolgono lo scalo “Guglielmo Marconi” di Bologna, potranno prendere visione dei documenti informativi inerenti l’impatto acustico delle operazioni aeroportuali e trasmettere osservazioni, contributi e richieste di approfondimento attraverso le modalità indicate nella pagina dedicata”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“L’avvio della consultazione rappresenta una fase centrale del percorso previsto dal regolamento (UE) 598/2014 in materia di approccio equilibrato, che prevede la valutazione integrata delle possibili misure di mitigazione del rumore aeroportuale, tenendo conto sia degli aspetti ambientali sia delle esigenze di connettività, operatività e sostenibilità economica dello scalo, del territorio e di tutte le imprese che direttamente e indirettamente beneficiano dei servizi di trasporto aereo operati attraverso esso dai vettori e spedizionieri.

La documentazione tecnica alla base della consultazione pubblica è stata elaborata a partire dall’analisi dell’evoluzione del traffico aeroportuale e degli impatti acustici associati. Negli ultimi anni, infatti, l’Aeroporto di Bologna ha già introdotto una serie di misure di mitigazione che hanno contribuito a ridurre significativamente l’impatto del traffico aereo sulle aree più densamente abitate.

In esito alla consultazione pubblica il gestore aeroportuale avrà cura di elaborare una proposta recante la descrizione delle misure vigenti e già attuate e di quelle ulteriormente definite per gestire il rumore prodotto dai velivoli nel quadro dell’approccio equilibrato introducendo specifici presìdi e misure per la gestione e mitigazione del rischio ed impatto “rumore”, anche in considerazione del futuro sviluppo sostenibile dello scalo”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Le osservazioni, le proposte e gli elementi informativi in genere che saranno trasmessi alla Società di gestione aeroportuale al fine di consentirle di acquisire ogni ulteriore ed utile elemento istruttorio per la definizione dell’insieme delle misure da proporre alle competenti Autorità, saranno esaminate nell’ambito del procedimento di consultazione e saranno altresì prese in considerazione – laddove significative e rilevanti al riguardo – per la relazione in materia di costo/efficacia da allegare alla proposta complessiva.

Tutta la documentazione e le informazioni relative alla consultazione sono disponibili nella pagina dedicata del sito dell’Aeroporto: blq.it/consultazione.pubblica“, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)