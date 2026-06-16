Etihad: aumento del 10% della summer capacity rispetto all’anno precedente

Etihad Airways si appresta ad affrontare la sua stagione estiva più ricca di sempre, operando oltre 300 voli giornalieri, trasportando un numero di passeggeri quasi da record e inaugurando o ripristinando nove destinazioni in pochi giorni, in un contesto di crescente domanda di viaggi da, per e attraverso Abu Dhabi.

“Questo traguardo si inserisce nel rapido percorso di crescita di Etihad, che registra un aumento del 10% della capacità estiva rispetto all’anno precedente, supportato da una flotta cresciuta di 23 aeromobili rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con voli che operano con un load factor vicino al 90%, la compagnia aerea sta riscontrando una forte domanda in tutta la sua rete che si estende tra Europa, Asia, Nord America, Africa e Medio Oriente.

Tra l’11 e il 14 giugno, Etihad ha inaugurato quattro nuove rotte in quattro giorni, collegando Abu Dhabi con Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar. Questa settimana, la compagnia aerea dà inoltre il benvenuto al ritorno di cinque popolari destinazioni stagionali: Mykonos e Malaga dal 15 giugno, Santorini dal 16 giugno, Nizza dal 19 giugno e Al Alamein dal 16 luglio”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer di Etihad Airways, ha dichiarato: “Oggi, Etihad trasporta più passeggeri verso più destinazioni che mai. Operiamo oltre 300 voli al giorno, con un numero di passeggeri quasi da record, e colleghiamo Abu Dhabi con un numero di destinazioni senza precedenti. Solo questa settimana abbiamo inaugurato quattro nuove destinazioni e riattivato cinque rotte stagionali, a dimostrazione sia della forte domanda in tutta la nostra rete, sia del ritmo della nostra crescita. Con l’avvicinarsi del periodo di punta dei viaggi estivi, stiamo realizzando il nostro programma estivo più ambizioso di sempre. Grazie a 23 aeromobili aggiuntivi e alla forte domanda proveniente da tutto il mondo, continuiamo a crescere con fiducia, ampliando la nostra rete, aumentando la capacità e portando più visitatori ad Abu Dhabi”.

“Per supportare la crescente domanda turistica e rendere i viaggi ad Abu Dhabi ancora più agevoli, Etihad e il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi hanno inoltre lanciato un’assicurazione medica di viaggio gratuita per i visitatori internazionali che volano ad Abu Dhabi con voli operati da Etihad. L’iniziativa, valida da luglio a dicembre 2026 e gestita dalla National Insurance Company – Daman, offre ai viaggiatori idonei fino a 15 giorni di copertura medica negli Emirati Arabi Uniti, inclusi i passeggeri che utilizzano il programma Stopover di Etihad, che continua ad attrarre un numero crescente di visitatori ad Abu Dhabi trasformando un semplice transito in una vacanza.

Le quattro nuove rotte inaugurate testimoniano l’ampiezza del network in continua espansione di Etihad. Cracovia offre ai viaggiatori l’accesso a una delle più importanti città culturali d’Europa, mentre Palma di Maiorca crea un collegamento diretto tra Abu Dhabi e le Isole Baleari. Damasco rafforza la connettività nella regione, mentre Zanzibar aggiunge al portfolio della compagnia aerea una delle destinazioni turistiche più ambite dell’Oceano Indiano.

Le nuove rotte di Etihad rientrano nell’ambizione della compagnia aerea di espandere la propria presenza globale, con una crescita allineata alla domanda nei mercati chiave. Le nuove rotte rafforzano la connettività tra Abu Dhabi e destinazioni strategiche in Europa, Medio Oriente e Oceano Indiano, consolidando il ruolo della capitale come dinamico snodo globale”, prosegue Etihad.

“Per offrire ai viaggiatori più modi per scoprire coste iconiche e isole paradisiache, Etihad ripropone anche una serie di destinazioni estive molto apprezzate:

Mykonos – due voli settimanali dal 15 giugno

Malaga – fino a quattro voli settimanali dal 15 giugno

Santorini – due voli settimanali dal 16 giugno

Nizza – due voli settimanali dal 19 giugno

Al Alamein – due voli settimanali dal 16 luglio

Insieme a Cracovia, Palma di Maiorca, Damasco e Zanzibar, queste destinazioni fanno parte del programma estivo più ampio di sempre di Etihad, offrendo agli ospiti una scelta senza precedenti in Europa, nel Mediterraneo, in Medio Oriente e nell’Oceano Indiano”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)