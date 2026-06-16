Bombardier consegna il primo Global 8000 in Africa

Bombardier ha annunciato la consegna del primo Global 8000 in Africa a BUA Group, una multinazionale con sede in Nigeria e interessi nei settori cement, food, oil and gas, energy, infrastructure, ports and terminals, real estate. L’aereo supporterà le esigenze di viaggio a lungo raggio di BUA Group, consentendo collegamenti diretti e senza interruzioni da Lagos verso le principali destinazioni commerciali in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, Perth e Tokyo.

“Il Global 8000 offre l’autonomia, la velocità, il comfort e l’affidabilità necessari per supportare le nostre attività commerciali internazionali”, ha dichiarato Abdul Samad Rabiu, Founder and Chairman of BUA Group. “Per un gruppo con operazioni e impegni internazionali, la possibilità di raggiungere più destinazioni senza scalo, mantenendo comfort e produttività a bordo, rappresenta un vantaggio importante”.

“La consegna del primo Global 8000 in Africa a BUA Group è una pietra miliare significativa per entrambe le organizzazioni e un momento di orgoglio nella solida relazione che abbiamo costruito nel corso degli anni”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier. “Siamo onorati della continua fiducia che BUA Group ripone in Bombardier e lieti di supportare le sue esigenze di viaggio internazionali con il nostro aereo di punta, il Global 8000”.

“IlBombardier Global 8000 è progettato per i clienti che cercano velocità, autonomia, comfort in cabina e produttività eccezionali per le impegnative missioni intercontinentali. Con una industry-leading top speed di Mach 0,95, un’autonomia di 8.000 miglia nautiche e la più bassa cabin altitude nella business aviation production, pari a soli 2.691 piedi, il Global 8000 consente ai passeggeri di arrivare più velocemente e più riposati. L’aereo offre quattro true living spaces e una dedicated crew rest area”, afferma Bombardier.

“Siamo orgogliosi di vedere il Global 8000 entrare in servizio in Africa con BUA Group, un cliente Bombardier di lunga data e di grande valore”, ha dichiarato Hani Haddadin, Regional Vice President, Bombardier Aviation. “Il Global 8000 rappresenta il terzo nuovo aeromobile Bombardier consegnato a BUA Group, a conferma della continua fiducia del Gruppo nei prodotti, nel personale e nel global support network di Bombardier”.

“La consegna rappresenta un’altra importante pietra miliare nel programma Global 8000, mentre l’aereo continua ad entrare in servizio presso clienti in tutto il mondo”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)