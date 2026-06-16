Norwegian acquisirà Nordic Leisure Travel Group

Norwegian ha stipulato un accordo per l’acquisizione di Nordic Leisure Travel Group (NLTG), azienda leader nei paesi nordici per quanto riguarda hotel e viaggi di piacere.

“L’operazione riunisce marchi rinomati e pluripremiati come Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter e Sunclass Airlines con Norwegian e Widerøe, creando un operatore turistico nordico completo, più forte e unico nel suo genere. L’acquisizione combina l’esperienza di NLTG nei pacchetti turistici e nella gestione alberghiera con la rete esistente di Norwegian e Widerøe, che conta 27 milioni di passeggeri. Insieme, la società risultante dalla fusione creerà un fornitore leader di viaggi di piacere e d’affari nei paesi nordici. Per i viaggiatori, questo si traduce in una più ampia scelta di destinazioni, prenotazioni più semplici e viaggi senza intoppi.

L’accordo unirà Norwegian, Widerøe e NLTG sotto un’unica struttura proprietaria, creando un gruppo turistico verticalmente integrato nei segmenti del turismo leisure e business. L’aggiunta di una nuova attività nel settore alberghiero e del tempo libero con marchi propri consentirà a Norwegian, Widerøe e NLTG di sviluppare distinti fattori di valore, beneficiando al contempo di un forte coordinamento di gruppo per sbloccare sinergie, ottimizzare le prestazioni e offrire un valore aggiunto ai clienti. Il gruppo sarà in grado di offrire una gamma completa di servizi, dai singoli voli attraverso l’ampia rete di rotte di Norwegian e Widerøe a pacchetti vacanza completi con Ving (Norvegia e Svezia), Spies (Danimarca), Tjäreborg (Finlandia) e Globetrotter. Questo gruppo turistico nordico leader e integrato comprenderà quasi 160 aeromobili, un’ampia rete di tour e hotel, servendo complessivamente circa 30 milioni di clienti all’anno. L’acquisizione include anche i redditizi hotel a marchio proprio di NLTG in Spagna, Grecia, Cipro, Thailandia e Turchia, che ora beneficeranno di un flusso costante di clienti grazie all’ampliamento della rete del gruppo. Si prevede che l’operazione aumenterà il fatturato annuo del gruppo di quasi il 50%”, afferma Norwegian.

“Questo rappresenta una pietra miliare nella storia dei viaggi nei Paesi nordici. Norwegian e Widerøe continueranno a impegnarsi per offrire ai propri clienti voli competitivi. Integrando la posizione di leadership di NLTG nel settore dei viaggi leisure nella rete di rotte di Norwegian Group, stiamo creando un’offerta migliore e più flessibile per i nostri clienti. Vediamo un’importante opportunità di incrementare le vendite di hotel e pacchetti vacanza presso la nostra attuale base clienti, trasformando ogni volo in una potenziale porta d’accesso a un’esperienza di vacanza completa e generando un significativo aumento dei ricavi per passeggero. Inoltre, creiamo una piattaforma più solida per la crescita in tutta la Scandinavia, in particolare in Svezia e Danimarca, e grazie a diversi concept di viaggio possiamo aumentare la visibilità del tasso di occupazione e delle prenotazioni nelle prime fasi del periodo di prenotazione. Questa transazione garantirà la proprietà nordica di NLTG e offrirà un prodotto più completo a tutti i clienti, attuali e futuri, di Norwegian, Widerøe e NLTG”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Sunclass Airlines, la compagnia aerea sussidiaria di NLTG, opera con una flotta di 12 aeromobili Airbus a medio e lungo raggio. Le reti di Sunclass, Norwegian e Widerøe presentano una sovrapposizione limitata. Le quasi 390 rotte di Norwegian sono concentrate sullo scheduled traffic verso destinazioni chiave nei Paesi nordici, in Europa e nei paesi limitrofi, mentre Sunclass opera verso circa 25 destinazioni focalizzate sul leisure charter, consentendo un migliore utilizzo e una maggiore copertura quando le rotte vengono coordinate all’interno del gruppo combinato. NLTG gestisce anche la propria piattaforma di travel retail, Airshoppen, la cui strategia di ulteriore crescita e sviluppo sarà rafforzata all’interno del gruppo ampliato”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)