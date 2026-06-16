IATA: la EU261 reform non centra l’obiettivo su ritardi e competitività

L’International Air Transport Association (IATA) ha espresso critiche per il fatto che le revisioni all’EU261 (Europe’s passenger rights regulations) non abbiano portato alla riforma significativa necessaria per affrontare le gravi lacune del regolamento stesso.

“Il risultato è un’occasione persa, con scarsi miglioramenti per l’esperienza dei passeggeri e nessun contributo per rafforzare la competitività europea.

Le uniche modifiche sostanziali in materia di disservizi sono state:

– L’aggiunta di un elenco non esaustivo di circostanze straordinarie, sebbene inspiegabilmente non rafforzi l’industry safety-first approach.

– L’obbligo per gli aeroporti di disporre di piani di emergenza per l’alloggio in caso di disservizi di massa, un primo piccolo passo verso una responsabilità condivisa nell’intero ecosistema dell’aviazione”, afferma IATA.

“L’EU261 comporta ora un onere normativo di 8 miliardi di euro all’anno, ma non riesce a raggiungere l’obiettivo di migliorare le performance in materia di ritardi e cancellazioni, come dimostrano i dati di Eurocontrol. Ciò era prevedibile, considerando che gran parte dei ritardi è riconducibile a carenze nell’air traffic management system europeo.

Nell’interesse di offrire un servizio migliore ai passeggeri, le compagnie aeree avevano appoggiato le proposte della Commissione europea di estendere i termini di preavviso per i ritardi, prima che scattassero gli obblighi di risarcimento. Questo avrebbe aumentato la capacità delle compagnie aeree di fornire soluzioni alternative, che i passeggeri indicano costantemente come la loro priorità assoluta quando i piani di viaggio vengono stravolti. Questa importante riforma è stata eliminata durante i negoziati con il Parlamento europeo, mentre altri requisiti (molti dei quali non correlati ai disagi) sono stati aggiunti con scarsa considerazione delle loro conseguenze operative”, prosegue IATA.

“Dopo 13 anni di discussioni, si è persa l’opportunità di migliorare la competitività dell’Europa e l’esperienza dei passeggeri affrontando le criticità dell’EU261. Il risultato non ridurrà i ritardi, ma, considerando l’intero pacchetto di modifiche, creerà problemi operativi e costi aggiuntivi che, in ultima analisi, ricadranno sui passeggeri. Si tratta quindi di una riforma solo di nome, che non fa nulla per aiutare i passeggeri che subiscono disagi. I responsabili di questo compromesso politico devono essere chiamati a rispondere delle proprie azioni, con dati trasparenti per monitorarne costi e impatti”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La IATA ha indicato due opportunità imminenti che devono essere attentamente considerate. “Dove andiamo da qui? In primo luogo, dobbiamo collaborare con il Consiglio e il Parlamento per garantire che il pacchetto di attuazione non peggiori una situazione già critica con ulteriori oneri normativi che il settore non può permettersi. L’obiettivo deve essere un’attuazione pratica, efficace e coerente. In secondo luogo, l’imminente Aviation Strategy europea deve affrontare le carenze nell’air traffic management, che sono la causa principale di molti ritardi”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)