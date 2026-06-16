United celebra l’America con una livrea speciale per il 250° anniversario

United informa: “United ha presentato una nuova special “Stars and Stripes” livery che celebra il 250° anniversario della nazione e ha annunciato un traguardo importante per l’United Military Pilot Program della compagnia aerea. Un’iniziativa che offre ai piloti militari statunitensi in servizio attivo la possibilità di ricevere una conditional job offer dalla compagnia aerea molto prima di quanto fosse possibile in precedenza. Dal 2024, quasi 600 piloti militari sono passati a United grazie a questo programma, e si prevede che altri 500 lo faranno entro la fine del 2027.

Per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti, la nuova livrea speciale di United solcherà i cieli quest’estate su un Boeing 787-10 e un Boeing 737-800. Dipinta ad Amarillo, Texas, l’audace livrea rossa, bianca e blu presenta 50 stelle che rappresentano gli stati di tutto il paese, mentre le strisce diagonali rosse e bianche riflettono l’energia e lo slancio di una nazione in continuo movimento. Entrambi gli aeromobili saranno dotati di una targa commemorativa dedicata ai militari in servizio attivo e ai veterani di United che hanno servito il paese con abnegazione”.

“L’America è il Paese più grande del mondo e siamo orgogliosi di contribuire alle celebrazioni del suo 250° anniversario”, ha dichiarato l’United CEO, Scott Kirby. “Per 100 anni di questa storia, United è stata una compagnia statunitense pionieristica, investendo nelle persone e nelle comunità di tutto il Paese. Oggi, siamo orgogliosi di impiegare oltre 8.300 veterani militari, di cui 1.500 sono membri attivi della National Guard e delle Reserve forces. La nostra livrea ‘Stars and Stripes’ rende omaggio al loro servizio al Paese”.

“È fantastico vedere United unirsi all’appello per celebrare lo storico compleanno dell’America”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Questo design ricorderà al popolo americano le numerose libertà di cui godiamo”.

“United supporta i membri delle forze armate, i veterani e le loro famiglie attraverso programmi di assunzione, iniziative di coinvolgimento dei dipendenti e organizzazioni dedicate ai militari nelle comunità di tutti gli Stati Uniti”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)