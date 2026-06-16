Lufthansa Technik costruirà una seconda base maintenance facility nelle Filippine

Lufthansa Technik Philippines, la joint venture tra Lufthansa Technik e MacroAsia Corporation, sta espandendo significativamente la sua presenza nelle Filippine con una nuova base maintenance facility presso Clark International Airport. L’annuncio è stato dato durante la visita di Stato del Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, che ha incontrato il Presidente filippino Ferdinand R. Marcos Jr. Entrambi i capi di Stato hanno riconosciuto il progetto come una pietra miliare nella cooperazione economica tedesco-filippina.

“Il nuovo sito si estenderà su 157.000 metri quadrati e sarà progettato per ospitare fino a nove widebody aircraft bays. Nei prossimi anni, l’investimento di centinaia di milioni di dollari creerà circa 1.200 posti di lavoro altamente qualificati. L’avvio delle prime attività è previsto per il 2028. La struttura di Clark sarà la seconda sede di Lufthansa Technik nelle Filippine e andrà ad affiancare le attività già presenti presso il Ninoy Aquino International Airport in Manila, dove la compagnia opera da oltre 25 anni e dove ha recentemente ottenuto un rinnovo del contratto di locazione a lungo termine. Insieme, le due sedi costituiranno un importante hub per widebody aircraft MRO (maintenance, repair and overhaul) e rafforzeranno la presenza di Lufthansa Technik nella regione Asia-Pacifico”, afferma Lufthansa Technik.

Soeren Stark, CEO, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “L’area Asia-Pacifico è uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo e le Filippine sono fondamentali per la nostra strategia in questa regione. Con l’investimento nel nuovo sito di Clark, compiamo un ulteriore passo decisivo nella nostra strategia di crescita e posizioniamo Lufthansa Technik per il futuro dell’aviazione, ben oltre i confini di questa regione”.

Holger Beck, CEO, Lufthansa Technik Philippines, ha dichiarato: “Con la nuova base maintenance location in Clark, stiamo realizzando un investimento significativo nelle Filippine ed espandendo sostanzialmente il network di Lufthansa Technik nel Paese e in tutta la regione Asia-Pacifico. Le nostre sedi di Manila e Clark si completeranno a vicenda, rappresentando due solidi pilastri della nostra crescita e segnando insieme un nuovo entusiasmante capitolo per Lufthansa Technik Philippines. È un onore che il Presidente Marcos Jr. e il Presidente federale Steinmeier abbiano riconosciuto questo impegno durante il loro incontro odierno. Accogliere il Presidente federale Steinmeier presso la nostra struttura di Manila è un piacere particolare, poiché ha potuto constatare di persona l’eccezionale lavoro dei nostri esperti aeronautici altamente qualificati”.

“L’espansione di Lufthansa Technik Philippines sottolinea l’impegno a lungo termine di Lufthansa Technik nei confronti delle Filippine come hub strategico. Con entrambe le sedi, l’azienda è ben posizionata per soddisfare la crescente domanda dei suoi airline customers in Asia, Australia, Europa e Medio Oriente.

In qualità di Lufthansa Technik competence center for widebody aircraft all’interno del suo network mondiale, Lufthansa Technik Philippines è specializzata nella manutenzione, riparazione e revisione (MRO) degli Airbus A330, A340, A350 e A380, nonché dei Boeing 777. Con l’aggiunta dell’impianto di Clark, il portafoglio dell’azienda includerà anche il Boeing 787“, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)