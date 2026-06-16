La Francia lancia lo sviluppo di nuove capacità per l’Airbus A400M

Airbus Defence and Space ha firmato un contratto con l’OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation), che agisce per conto del French Directorate General of Armaments (DGA), per lo sviluppo di nuove capacità dell’A400M. Questi aggiornamenti, denominati “Parallel Mission System” (PMS), mirano a dotare gli A400M francesi di capacità multi-missione nei settori intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR).

“L’A400M è un vero e proprio coltellino svizzero per le forze armate che lo impiegano. Possiede le capacità e il potenziale per continuare ad ampliare il ventaglio delle proprie missioni”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Executive Vice President Air Power di Airbus Defence and Space. “Con questo sviluppo, la French Air and Space Force si dota di un velivolo in grado di diventare uno strumento tattico di comando e controllo (C2) in volo”.

“Gli sviluppi del PMS riguardano l’integrazione a bordo di un nuovo mission system, oltre che di tactical situational awareness consoles installate nel cargo hold, al fine di monitorare diversi sensori e coordinare le missioni. Sono inoltre finalizzati all’integrazione di un optronic sensor a bordo dell’aeromobile.

Questo nuovo sistema di missione è progettato per integrare sensori aggiuntivi e sistemi di comunicazione, oltre che per gestire droni e missili lanciati dal cargo hold del velivolo. In prospettiva, l’equipaggio dell’aeromobile sarà in grado di coordinare missioni che coinvolgono truppe di terra, elicotteri – in particolare il Tiger e il Caracal H225M – e fighter jets in un collaborative combat mode”, afferma Airbus.

“Al termine della fase di sviluppo, i nuovi equipaggiamenti saranno installati a bordo del primo A400M francese nel 2027 e collaudati in volo nel 2028. In seguito, un numero selezionato di aeromobili della Air and Space Force fleet sarà sottoposto a retrofit per l’installazione del kit PMS.

Inoltre, Airbus Defence and Space sta già valutando lo sviluppo di ulteriori capacità per l’A400M, tra cui long-range jamming, mother-ship function per in-flight release of drones and missiles, l’incremento della payload capacity fino a 40 tonnellate e, infine, le firefighting capabilities. Questi sviluppi contribuiranno ad ampliare ulteriormente le capacità e le missioni dell’A400M, elementi essenziali per rispondere alle esigenze attuali e future delle forze armate a livello mondiale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Defence and Space)