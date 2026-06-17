Aeroporto di Genova: nominati il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci di Aeroporto di Genova S.p.A. riunitasi in data odierna, ha nominato il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione della società di gestione dello scalo genovese.

“Nel dettaglio, Matteo Paroli – Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale guiderà il Cristoforo Colombo su indicazione dei soci Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (60%) e Camera di Commercio di Genova (40%).

Il nuovo Cda, che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2026, è composto dai consiglieri Barbara Grasso e Alessandro Arvigo (indicati da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e da Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova).

I soci ringraziano il Presidente uscente Enrico Musso e la consigliera uscente Ilaria Queirolo per il lavoro svolto in questi anni di mandato grazie al quale l’Aeroporto di Genova ha intrapreso un percorso di rilancio dal punto di vista sia dell’andamento economico-finanziario, sia dei volumi di traffico”, afferma l’Aeroporto di Genova.

“L’Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto opportuno assumere direttamente la responsabilità della fase di accompagnamento della società aeroportuale verso il percorso di valorizzazione e dismissione delle quote pubbliche previsto dalla normativa vigente”, ha dichiarato il nuovo Presidente, Matteo Paroli. “Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante per il futuro dell’Aeroporto di Genova che coincide con l’avvio delle attività di due diligence finalizzate alla determinazione del valore della società e alla successiva individuazione, attraverso procedure trasparenti e di mercato, di un partner industriale in grado di sostenerne lo sviluppo. Alcune polemiche emerse nelle ultime settimane sulla stampa locale confermano quanto questa fase sia particolarmente delicata e strategica. Per questa ragione l’Autorità di Sistema Portuale ha ritenuto opportuno assumere un ruolo più diretto nel percorso di rilancio della società, in assoluta armonia e condivisione di obiettivi con il socio CCIAA, garantendo un presidio istituzionale pieno e una conduzione chiara delle attività che porteranno alla definizione del futuro assetto societario. L’obiettivo è operare nell’esclusivo interesse della società, dei suoi soci, dei lavoratori e del territorio, accompagnando con attenzione e trasparenza un processo che avrà ricadute importanti per il sistema economico e logistico regionale. In questa fase l’Autorità Portuale ritiene fondamentale concentrarsi sulle attività da svolgere e sui risultati da conseguire, creando le migliori condizioni affinché il percorso di valorizzazione possa svilupparsi con la necessaria serenità, nell’interesse dell’aeroporto e del suo futuro”.

“Auguro al Presidente Paroli buon lavoro e confermo che porteremo avanti le attività in corso per poter procedere ad una valutazione condivisa della Società e offrire agli Enti pubblici territoriali interessati la possibilità di entrare nella compagine societaria e condividere le future strategie per lo sviluppo del nostro Aeroporto”, ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova)