News Brevi – 16.06.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA TERME A BOLOGNA – Si è concluso nel primo pomeriggio del 16 giugno 2026 il trasporto sanitario d’urgenza di una giovane donna di 23 anni, in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita dall’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro alla struttura ospedaliera di Bologna. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il G650 ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove la donna, proveniente dall’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco”, è stata subito imbarcata insieme ad un familiare e ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Bologna, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Sant’Orsola” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC CON IL VICEMINISTRO MIT AL CONVEGNO ENAC-LUISS “REGIOMNAL AIR MOBILITY E VALORIZZAZIONE DEGLI AEROPORTI TERRITORIALI” – “Regional Air Mobility e valorizzazione degli aeroporti territoriali” è il titolo del convegno organizzato, con il contributo di Enac, nell’ambito del Master in Diritto e Regolazione del Trasporto Aereo della Luiss School of Law e dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”, in programma oggi e domani a Roma, presso il Campus Luiss. Ad aprire i lavori, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi: “La RAM e la valorizzazione degli aeroporti territoriali rappresentano una leva strategica per rafforzare la competitività del Paese, migliorare la connettività dei territori e creare nuove opportunità di sviluppo per le future generazioni”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio Catricalà e Direttore del Master: “Il trasporto aereo è oggi uno dei principali motori dello sviluppo economico e della competitività del Paese. Per continuare a crescere è necessario investire in infrastrutture, intermodalità e formazione, rafforzando il dialogo tra Istituzioni, imprese e mondo accademico. In questo percorso, la RAM rappresenta una nuova frontiera per migliorare la connettività e offrire opportunità di sviluppo a territori, comunità e nuove generazioni”. Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna: “La RAM offre una risposta concreta alle esigenze di mobilità e di servizio pubblico di un Paese dalla geografia complessa come l’Italia. Valorizzare gli aeroporti territoriali significa creare un network capace di connettere comunità e territori, generando sviluppo economico, accessibilità e nuove opportunità per cittadini e imprese”. L’Amministratore Unico Enac Servizi Marco Trombetti: “La sfida della RAM è trasformare la capillarità degli aeroporti territoriali in una rete al servizio dei cittadini, delle imprese e dei territori. Innovazione, sostenibilità e accessibilità sono le leve attraverso cui costruire un nuovo modello di mobilità capace di generare valore pubblico, coesione territoriale e sviluppo diffuso”. Per Enac sono intervenuti anche i Direttori Centrali Carmela Tripaldi e Claudio Eminente, il VDC Davide Drago e i Direttori Elena Palma, Luca Valerio Falessi e Sebastiano Veccia.

BOEING: STATEMENT SUL B-52 ACCIDENT ALLA EWARDS BASE – Boeing informa: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari degli otto membri dell’equipaggio che hanno perso la vita nel B-52 crash alla Edwards Air Force Base, California. Con profondo dolore confermiamo che due dipendenti Boeing erano tra le persone a bordo. Siamo in contatto con le loro famiglie e stiamo offrendo loro supporto”.

COOPERAZIONE ITALIA-ALBANIA – L’AERONAUTICA MILITARE DIMOSTRA LE CAPACITA’ COMBAT SAR – Nell’ambito del Piano di Cooperazione bilaterale tra Italia e Repubblica di Albania, e delle attività volte ad accrescere l’interoperabilità con i partner Alleati, l’Aeronautica Militare ha effettuato mercoledì 10 giugno presso la base NATO di Kucove (Albania), un’attività dimostrativa di capacità nel settore Combat Search and Rescue (Combat SAR) alla quale hanno preso parte due elicotteri HH-101A Caesar del 9° Stormo di Grazzanise, impiegati nel ruolo di Personnel Recovery, e due assetti aerotattici F-2000 del 36° Stormo di Gioia del Colle, nel ruolo di Rescue Escort, ossia scorta e protezione armata fornito durante le missioni di recupero di personale isolato o disperso in territorio ostile. La Forza Aerea albanese, attraverso la base aerea di Kucove, ha messo a disposizione le infrastrutture aeroportuali, i mezzi di supporto ed i servizi di sicurezza aeroportuale, mentre tramite il Centro di Controllo e Riporto (QKR) sono stati garantiti il coordinamento e il monitoraggio dell’attività aerea garantendo uno svolgimento sicuro ed efficace dell’attività addestrativa. L’evento congiunto ha rappresentato un’occasione concreta di cooperazione tra Paesi alleati, evidenziando il contributo dell’Italia per la sicurezza collettiva in ambito NATO attraverso la condivisione di procedure ed esperienze operative in grado di accrescere il livello di standardizzazione e di cooperazione nella pianificazione ed esecuzione di operazioni complesse, quali appunto il recupero di personale isolato in ambienti non permissivi (ISOP). L’attività conferma l’attenzione dell’Italia verso un’area di primario interesse strategico come quella dei Balcani occidentali e il valore attribuito al partenariato con l’Albania, interlocutore chiave per la stabilità del quadrante (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM non opererà voli per Dubai, Riyadh e Dammam fino al 9 agosto compreso”.

ICAO: LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE RAFFORZA LA GOVERNANCE DELLA GLOBAL AVIATION – L’ICAO informa: “Il Council e la Air Navigation Commission dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) amplieranno la propria composizione a seguito del completamento dei necessari requisiti legali. L’ICAO Council passerà da 36 a 40 Stati membri e la Commission da 19 a 21 membri. Il 12 giugno 2026, il Governo dell’Ecuador ha depositato gli strumenti di ratifica del ‘Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation’ e del ‘Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation’, entrambi firmati a Montréal il 6 ottobre 2016. Gli strumenti sono stati depositati presso la sede centrale dell’ICAO a Montréal. Entrambi i Protocolli richiedevano la ratifica di 128 Stati per entrare in vigore, e i depositi effettuati dall’Ecuador costituiscono il 128° deposito per ciascuno dei due strumenti, rendendo i Protocolli immediatamente effettivi”. “Una più ampia rappresentanza degli Stati e delle loro priorità in seno all’ICAO Council e all’Air Navigation Commission consentirà all’ICAO di ottimizzare lo sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del trasporto aereo per tutti”, ha commentato l’ICAO Council President, Toshiyuki Onuma. “Siamo grati agli Stati che hanno ratificato i protocolli di modifica della Chicago Convention, dimostrando il loro impegno nei confronti del trasporto aereo e dei benefici che esso apporta all’intera comunità globale”. “Il Council è l’organo di governo dell’ICAO. Tra le sue responsabilità rientra l’esame delle proposte della Air Navigation Commission, che è il principale organo tecnico dell’ICAO. Il Council esaminerà ora la possibilità di convocare una Sessione Straordinaria dell’ICAO Assembly per eleggere i quattro nuovi membri del Council. Il Council esaminerà anche la nomina dei due membri aggiuntivi della Commissione”, conclude l’ICAO.

RYANAIR CRITICA LE ULTIME NORME EU261 – Ryanair informa: “Ryanair ha criticato le ultime modifiche normative all’EU261. Con queste nuove norme, le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano. L’Europa inventa nuove regole che rendono le compagnie aeree europee meno competitive, invece di ridurre il costo dei viaggi aerei nell’EU”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “Invece di incoraggiare le compagnie aeree europee a pubblicizzare le tariffe più basse (che escludono il secondo bagaglio a mano), ed è ciò che sceglie oltre il 50% dei nostri clienti, queste nuove regolamentazioni insensate impongono alle compagnie aeree di pubblicizzare falsamente tariffe aeree più alte, rendendo le compagnie europee ancora meno competitive. Come al solito, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno fatto nulla per migliorare la competitività delle compagnie aeree europee, abolendo la dannosa e fallimentare tassazione ETS europea o riformando il sistema ATC dell’UE, ormai inefficiente. Ryanair chiede ancora una volta al Parlamento europeo di smettere di introdurre regolamentazioni insensate che rendono i viaggi aerei nell’UE meno competitivi e di fare invece qualcosa di concreto per i consumatori europei: abolire la tassa ETS discriminatoria dell’Europa (che si applica solo ai voli intra-UE) e realizzare finalmente un’efficace riforma dell’ATC, imponendo che i controllori del traffico aereo siano pienamente operativi per la prima ondata di voli del mattino e proteggendo i sorvoli europei durante gli scioperi nazionali dell’ATC”.

SAS EUROBONUS ENTRA IN PARTNERSHIP CON TRYG GROUP – SAS informa: “La nuova partnership tra SAS EuroBonus e Tryg Group amplia la rilevanza quotidiana del programma, consentendo ai membri di accumulare punti su prodotti assicurativi essenziali in tutta la Scandinavia. La collaborazione rafforza EuroBonus come programma lifestyle più ampio e approfondisce il coinvolgimento di SAS con i membri al di là dei viaggi. L’iniziativa viene lanciata in Norvegia, Danimarca e Svezia, consentendo ai membri EuroBonus di accumulare punti acquistando prodotti assicurativi selezionati da Tryg o Trygg-Hansa. La partnership riflette un obiettivo condiviso di integrare i vantaggi della fidelizzazione in un maggior numero di decisioni che i membri prendono durante l’anno”. “EuroBonus dovrebbe offrire valore nella vita di tutti i giorni, non solo quando si viaggia. La nostra partnership con Tryg rende il programma più rilevante per un maggior numero di iscritti e permette loro di accumulare punti su prodotti di cui già hanno bisogno. Si tratta di una naturale estensione dell’universo EuroBonus e di un connubio perfetto tra aziende scandinave che si fondano su fiducia, affidabilità e un’eccellente esperienza cliente”, afferma Madeleine Svantesson, Head of EuroBonus Partners at SAS. “Gli iscritti a EuroBonus accumuleranno punti su una selezione di prodotti assicurativi di Tryg in Danimarca e Norvegia o di Trygg-Hansa in Svezia. L’accumulo di punti crea un chiaro collegamento tra l’assicurazione e i vantaggi di viaggio che gli iscritti già utilizzano, rendendo il programma fedeltà più rilevante per una gamma più ampia di scelte quotidiane”, prosegue SAS. “L’obiettivo della partnership con SAS EuroBonus è quello di acquisire circa 40.000 nuovi clienti in Scandinavia nei prossimi cinque anni. Riteniamo che la combinazione dell’affidabilità di Tryg con un programma fedeltà solido e rinomato come SAS EuroBonus offra un notevole potenziale, e i punti EuroBonus creano un chiaro collegamento tra l’assicurazione e i vantaggi di viaggio di cui i clienti già usufruiscono”, afferma Niklas Idén, Head of Private at Trygg-Hansa in Sweden. “SAS celebra quest’anno 80 anni di attività a supporto della Scandinavia e del resto del mondo, mentre il nome Tryg vanta quasi 130 anni di storia e da quasi 300 anni protegge vite e beni. La partnership si fonda su una tradizione scandinava condivisa di qualità, fiducia e impegno a lungo termine”, conclude SAS.

SITA NOMINA FRANK JAFFÉ ALLA GUIDA DI DITA GLOBAL SERVICES (SGS) – SITA informa: “Il supporto continuo di SITA, su cui fanno affidamento compagnie aeree, aeroporti, governi e operatori del travel, si rinnova grazie a una nuova leadership focalizzata su servizi più rapidi e affidabili. Frank Jaffé è stato nominato Senior Vice President, SITA Global Services (SGS), con efficacia dal 1° giugno 2026. SGS fornisce servizi operativi e di supporto che garantiscono il funzionamento delle tecnologie SITA per oltre 2.500 clienti a livello globale. I team operano sul campo negli aeroporti e negli uffici in tutto il mondo, supportati da centri di comando attivi 24/7 a Montreal, Singapore e Il Cairo. Quando i passeggeri attraversano un terminal senza intoppi, è il lavoro di SGS che funziona al meglio. SGS garantisce il regolare svolgimento dei più grandi eventi globali, dalle Olimpiadi di Parigi 2024 all’annuale Hajj. L’Hajj è uno dei più grandi movimenti di persone al mondo e, nel 2025, SGS ha supportato i propri clienti con assistenza continua e operativa sul campo. Tutti gli impegni di servizio sono stati rispettati. Lo stesso approccio viene ora applicato anche all’Hajj 2026 e alla Coppa del Mondo FIFA”. “La nostra forza non è mai stata un approccio uniforme uguale per tutti. È fatta di esperti che comprendono come funziona realmente l’operatività dei clienti, supportati da strumenti e dall’automazione in grado di intervenire prima ancora che un problema raggiunga il passeggero. Portiamo questa conoscenza locale ovunque operino i nostri clienti, ed è ciò che hanno sempre apprezzato. Frank la renderà ancora più solida”, ha dichiarato David Lavorel, CEO di SITA.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA FRANCIA – Saab informa: “Saab e il French General Directorate of Armaments hanno firmato un contratto relativo al Saab NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). Le consegne sono previste tra il 2026 e il 2030. L’ordine comprende i sistemi NLAW, nonché simulatori per interni ed esterni. Il contratto include anche opzioni per la Francia per l’acquisto di ulteriori sistemi NLAW”.

SAS SI AGGIUDICA UN CONTRATTO GOVERNATIVO IN NORVEGIA – SAS informa: “SAS si è aggiudicata un contratto in Norvegia nell’ambito della gara d’appalto governativa per il trasporto aereo indetta dalla Direzione Generale per la Pubblica Amministrazione e la Gestione Finanziaria (DFØ). La gara è una delle più importanti in assoluto nella regione nordica e comprende un’ampia gamma di rotte e classi di cabina per voli domestici, europei e intercontinentali. Questo è il secondo importante contratto governativo per SAS in breve tempo. SAS ha ottenuto il miglior risultato possibile, classificandosi al primo posto su tutte le principali rotte ad alto volume, sia per il traffico domestico che per quello europeo. L’accordo si basa su accordi quadro paralleli, in cui più fornitori possono aggiudicarsi un contratto per ciascuna rotta. SAS è uno dei fornitori a cui è stato assegnato un contratto per le rotte per le quali ha presentato un’offerta”. “Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’acquisizione da parte di DFØ. Il fatto che SAS si posizioni al primo posto su tutte le principali rotte di traffico dimostra la solidità della nostra offerta, della nostra rete e del nostro impegno per una mobilità più sostenibile. L’accordo ci offre una solida base nel mercato governativo norvegese e non vediamo l’ora di fornire servizi di alta qualità e facilmente accessibili ai viaggiatori governativi”, afferma Niko Ek, Head of Nordic Markets & Strategic Partners, SAS. “L’assegnazione da parte di DFØ giunge poco dopo che SAS si è aggiudicata anche l’accordo quadro Kammarkollegiet Flygresor Utrikes 2026, che riguarda i viaggi d’affari internazionali per il settore pubblico svedese per un periodo di quattro anni a partire da dicembre 2026. L’accordo svedese copre destinazioni europee e intercontinentali e ha un valore totale stimato di circa 3 miliardi di corone svedesi. Grazie a questi due accordi, SAS fornirà voli agli enti governativi sia in Norvegia che in Svezia per tutta la durata degli accordi, garantendo maggiore prevedibilità in termini di volume e domanda da parte del settore pubblico scandinavo”, conclude SAS.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEI SATELLITI GPS IIIF SV23 & 24 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato che la U.S. Space Force le ha assegnato un contratto da 514 milioni di dollari per la costruzione dei Global Positioning System IIIF Space Vehicles 23 and 24, portando il suo impegno totale per il GPS IIIF a 14 satelliti. Con i satelliti esistenti che hanno superato la loro vita operativa prevista, questa aggiudicazione rappresenta un passo fondamentale nella continua modernizzazione della costellazione. I 14 futuri satelliti GPS IIIF forniranno funzionalità avanzate e affidabili di posizionamento, navigazione e temporizzazione sia per utenti militari che civili”. “Modernizzare la costellazione con spacecraft di nuova generazione altamente resilienti garantisce ai militari l’accesso alle capacità GPS necessarie per le loro missioni”, ha dichiarato Christina Mancinelli, vice president of global communications and navigation at Lockheed Martin. “Continuiamo a investire in tecnologie avanzate, infrastrutture e nelle persone che sono la forza trainante della produzione di questi satelliti”.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVI CULINARY PARTNERS – JetBlue ha annunciato la prossima evoluzione della sua pluripremiata esperienza Mint®, con l’introduzione di Kent Hospitality Group e del suo partner strategico, Four Clovers Hospitality Group, come nuovi onboard culinary partners. La collaborazione porta un approccio fresco, sofisticato e tipicamente newyorkese alla ristorazione in volo, elevando l’esperienza della business class premium di JetBlue con le menti creative che si celano dietro alcune delle restaurant reservations più ambite della città. A partire dal 31 luglio, JetBlue inizierà a introdurre nuovi menu per l’esperienza Mint sui voli nazionali e transatlantici, con piatti ispirati ai rinomati ristoranti di Kent Hospitality Group, Birdee e Crown Shy. Le proposte degli iconici Red Hook Tavern e Hometown Bar-B-Que di Four Clovers Hospitality Group seguiranno all’inizio del 2027. Insieme, le partnership riflettono l’energia, la creatività e la rilevanza culturale dell’eccezionale scena gastronomica di New York, portando un’ospitalità di alto livello e sapori audaci e contemporanei ai clienti che viaggiano in Mint”. “Mint si è sempre impegnata a ridefinire le aspettative dei clienti in materia di viaggi premium, per questo selezioniamo con cura i nostri partner”, ha dichiarato Stephanie Evans Greene, senior vice president of marketing and brand, JetBlue. “Cerchiamo brand che creino esperienze a cui le persone desiderino davvero partecipare, dove l’ospitalità, l’energia e la cura dei dettagli siano davvero speciali. La partnership con Kent e Four Clovers ci permette di portare a bordo di Mint lo stesso entusiasmo e lo stesso spirito di scoperta, in un modo che solo JetBlue può offrire”.

EMIRATES CELEBRA IL SUCCESSO DEL WIMBLEDON CHAMPIONING NATURE PROGRAMME – Emirates inferma: “L’All England Lawn Tennis Club ha pubblicato oggi il suo Championing Nature One Year Report, che rivela il significativo impatto del progetto dal suo lancio nel maggio 2025 e celebra il primo anniversario con un evento speciale a Wimbledon. Il report evidenzia che 28.539 persone hanno partecipato a 865 sessioni e attività nell’ambito del programma nell’ultimo anno, con il 73% dei partecipanti provenienti da comunità svantaggiate. L’impatto della partecipazione è stato considerevole: il 93% dei partecipanti ha dichiarato di essersi sentito ispirato ad agire per la natura e il 91% ha affermato di aver acquisito maggiore fiducia nella possibilità che le proprie azioni individuali possano fare la differenza. Per celebrare questi risultati, l’All England Club ha accolto giovani e leader nel campo della conservazione a Wimbledon per l’evento celebrativo “Championing Nature: Game. Set. Grow”. La giornata ha riunito rappresentanti del London Wildlife Trust, del Birmingham and Black Country Wildlife Trust, del Lancashire, Manchester and North Merseyside Wildlife Trust e del Northumberland Wildlife Trust; sponsor del programma, l’All England Club e Emirates. “Championing Nature” è un’iniziativa pluriennale realizzata da quattro Wildlife Trust di Londra, Birmingham, Manchester e Newcastle, che finanzia progetti su misura per aiutare bambini, giovani e famiglie di comunità svantaggiate ad accedere agli spazi verdi e a sviluppare un legame più forte con la natura. Il programma, del valore di diversi milioni di sterline, è reso possibile dalla partnership tra l’All England Club e Emirates. Un obiettivo chiave dell’evento “Championing Nature: Game. Set. Grow” è stato quello di dare voce ai giovani partecipanti. Nel corso della giornata, i presenti hanno condiviso storie personali di leadership, conservazione e impegno comunitario, riflettendo su come il programma abbia influenzato la loro fiducia in se stessi, le loro ambizioni e il loro legame con l’ambiente naturale nelle loro zone. Gli ospiti hanno anche ascoltato gli interventi dei rappresentanti dell’All England Club e di Emirates, che hanno ripercorso il successo del primo anno del programma e delineato gli obiettivi di crescita futuri. Le discussioni hanno sottolineato l’importanza di garantire che l’accesso alla natura rimanga inclusivo e accessibile a tutte le comunità”. Valerie Tan, Senior Vice President – Corporate Communications, CSR and Media Affairs at Emirates, afferma: “Championing Nature è un esempio concreto di come possiamo collaborare con partner come l’All England Club e i Wildlife Trusts per andare oltre la semplice sponsorizzazione e creare qualcosa di veramente significativo. È stato incredibilmente gratificante vedere il programma prendere vita nell’ultimo anno, dalle esperienze pratiche ai nuovi spazi permanenti come l’area giochi naturale di Woodberry Wetlands. Siamo orgogliosi di sostenere un programma che apre le porte all’accesso alla natura e crea opportunità significative nelle comunità di tutto il Regno Unito”.

DIEHL DEFENCE, LEONARDO E GENERAL DYNAMICS ANNUNCIANO L’AGGIUDICAZIONE DEL PROGRAMMA ERAP – Leonardo informa: “In occasione di Eurosatory 2026 a Parigi, Diehl Defence, Leonardo e General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) annunciano il successo ottenuto da General Dynamics per l’aggiudicazione del programma ERAP (Extended Range Artillery Projectile). Il programma rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo delle capacità di artiglieria a lungo raggio e conferma la crescente domanda di soluzioni di artiglieria ad alta precisione, in grado di operare in contesti operativi sempre più complessi. La soluzione selezionata si basa sulla famiglia di munizioni guidate a lungo raggio Vulcano 155, già qualificata e collaudata, che negli ultimi anni ha dimostrato con successo le proprie capacità attraverso l’impiego operativo sul campo. Vulcano è una munizione d’artiglieria guidata sviluppata da Diehl Defence insieme al partner industriale Leonardo, responsabile della design authority. La munizione consente alle Forze armate di numerosi paesi di ingaggiare bersagli singoli, sia fissi sia in movimento, a grande distanza e con elevatissima precisione. La combinazione tra navigazione satellitare e guida terminale basata su sensori laser o infrarossi rende Vulcano una delle munizioni d’artiglieria più precise al mondo”. “Diehl Defence è orgogliosa di sostenere questo importante programma insieme ai nostri partner General Dynamics Ordnance and Tactical Systems e Leonardo. Questa selezione dimostra la maturità e le prestazioni di un sistema che ha già comprovato le proprie capacità presso diverse nazioni alleate”, ha dichiarato Gunnar Pappert, Executive Vice President di Diehl Defence. “Questo risultato conferma come la munizione VULCANO sia uno dei sistemi di riferimento nel settore dell’artiglieria guidata, consolidandone ulteriormente il ruolo di primo piano nell’evoluzione delle capacità di fuoco di precisione a lungo raggio”, ha affermato Luca Perazzo, Deputy Managing Director Defense Systems di Leonardo.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA L’APERTURA DI BRITISH AIRWAYS ARC ALL’OLYMPIA – British Airways informa: “British Airways celebra oggi l’apertura di British Airways ARC all’Olympia, accogliendo i clienti nel nuovo luogo di intrattenimento e musica di Londra. La sede da 3.800 posti è destinata a diventare un nuovo importante centro culturale per la capitale e fa parte della trasformazione di Olympia da 1,3 miliardi di sterline. La sede all’avanguardia riunirà musica dal vivo e intrattenimento offrendo un’esperienza di livello mondiale sia per i fan che per gli artisti. La sede si aprirà stasera (16 giugno) con un’esibizione di Self Esteem, seguita da un’entusiasmante line-up di artisti globali tra cui McFly, Van Morrison e Khalid, mentre la British Airways ARC inizia la sua stagione di spettacoli. In qualità di partner fondatore di Olympia, British Airways offre ai clienti intrattenimento di livello mondiale. I membri del British Airways Club hanno già approfittato di assegnazioni di biglietti esclusive e riservate, con accesso a una serie di vantaggi aggiuntivi in tutta la destinazione, inclusa l’opportunità di accumulare Avios presso ristoranti e bar selezionati”. Hamish Mcvey, Direttore Marketing di British Airways, ha dichiarato: “British Airways ARC rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nella nostra partnership con Olympia e AEG, e un passo avanti nel modo in cui mettiamo in contatto i nostri clienti con esperienze indimenticabili, sia in volo che a terra. Siamo orgogliosi di essere partner fondatori di una destinazione che celebra la creatività britannica e l’intrattenimento di livello mondiale, e non vediamo l’ora che i nostri clienti e i membri del Club entrino, prendano posto e lo sperimentino in prima persona”. “In occasione del lancio, la compagnia aerea ha collaborato con uno dei nuovi ristoranti più entusiasmanti di Olympia, Wolves of Tokyo, per creare un esclusivo menu di bordo per i clienti in Club World (classe business a lungo raggio), fornito in collaborazione con il suo partner di catering, DO & CO. Dal 1° luglio, i piatti saranno disponibili su tutti i voli a lungo raggio in partenza da Heathrow a Tokyo (Haneda)”, conclude British Airways.

EDGE E SAFRAN SIGLANO UNA JOINT VENTURE PER NEXT-GENERATION MISSILE DEVELOPMENT – Safran informa: “A seguito della firma, avvenuta ieri, di un accordo strategico tra EDGE Group e Safran, le due società hanno annunciato oggi, in occasione di Eurosatory 2026 a Parigi, un accordo preliminare per una joint venture. EDGE Group e Safran Electronics & Defense hanno concordato di ampliare e approfondire la portata della collaborazione in tutti i settori di attività di entrambe le aziende. L’accordo preliminare definisce il quadro di riferimento per due joint venture proposte, una negli Emirati Arabi Uniti e una in Francia, sfruttando i punti di forza industriali complementari di entrambi i partner e consentendo lo sviluppo e la produzione congiunta di soluzioni di difesa avanzate per clienti nazionali e internazionali. Al centro della partnership c’è lo sviluppo congiunto di una extended-range precision-guided weapon basata sulla Hammer family. Combinando le competenze di entrambe le aziende, il programma mira a fornire una maggiore portata operativa e precisione, rispondendo al contempo alle esigenze in continua evoluzione delle forze armate moderne”.

SAFRAN E MBDA RAGGIUNGONO LA FASE FINALE PER IL THUNDART – Safran informa: “MBDA e Safran Electronics & Defense hanno raggiunto la fase finale delle negoziazioni per la stipula del contratto di implementazione con la French defence procurement agency (DGA) per il programma successore del Lance-Roquettes Unitaire (LRU), con la loro soluzione THUNDART. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale nel rinnovamento profondo delle capacità francesi e nella preparazione alla sostituzione del sistema LRU. Il sistema THUNDART soddisferà anche le esigenze operative di molti paesi alleati della Francia. Sviluppato congiuntamente da MBDA e Safran Electronics & Defense, THUNDART offrirà alle forze armate francesi una precision strike capability fino a 150 km”.

SAFRAN E THEON PARTNERSPER ELECTRO-OPTICAL SOLUTIONS FOR DRONES – Safran informa: “Safran Electronics & Defense e Theon hanno annunciato la firma di un Memorandum d’Intesa per la creazione di una joint venture dedicata alla progettazione, allo sviluppo e alla commercializzazione di airborne electro-optical and infrared (EO/IR) systems for unmanned aerial vehicles. La joint venture unirà i punti di forza complementari di entrambe le aziende per sviluppare soluzioni optoelettroniche di nuova generazione, che includono small gimbal con un peso inferiore a 8 chilogrammi, per rispondere alla crescente domanda di capacità di intelligence, sorveglianza, ricognizione (ISR) e di puntamento nei mercati della difesa e della sicurezza. Safran Electronics & Defense apporta la sua leadership nei sistemi ISR ed elettro-ottici, inclusa l’esperienza nei gimbal stabilizzati, mentre Theon contribuisce con il suo know-how in sensori avanzati e tecnologie elettro-ottiche. Insieme, i partner puntano a fornire soluzioni indipendenti dalla piattaforma, in grado di coprire l’intero spettro delle esigenze operative per affordable mass deployment systems”.

SAFRAN LANCIA eTAD – Safran informa: “Safran Electronics & Defense presenta eTAD, il suo latest-generation thermal vision device, progettato per essere agganciato a un visore notturno (NVG). Sviluppato per rafforzare le capacità operative delle forze armate europee, eTAD amplia il raggio visivo oltre il già esistente TAD, creando un nuovo standard europeo per i thermal clip-on equipments. Avendo a disposizione la consolidata esperienza di Safran Electronics & Defense nel campo dell’optronica per la difesa, eTAD è stato progettato integrando il feedback delle forze armate internazionali. Oltre 25.000 Safran Electronics & Defense thermal clip-on devices sono già in dotazione in tutto il mondo a numerose forze alleate”.

SAFRAN LANCIA LA SUA SOLUZIONE LAND OMNIGUARD – Safran informa: “Safran Electronics & Defense apre un nuovo capitolo nelle counter-drone operations con il lancio di Land OmniGuard, una soluzione integrata che sfrutta tutta la sua esperienza in optronica, navigazione resiliente e intelligenza artificiale incorporata. Grazie ai suoi sensori stabilizzati a lungo raggio, il sistema offre funzionalità di sorveglianza passiva e tracciamento in movimento, garantendo allo stesso tempo un’elevata qualità dell’immagine. Land OmniGuard integra le tecnologie VAMPIR NG, PASEO e GEONYX, insieme a una suite di intelligenza artificiale incorporata, offrendo una catena completamente passiva e senza soluzione di continuità dal rilevamento alla neutralizzazione. Questo progresso tecnologico ha già convinto un leader europeo riconosciuto a livello mondiale nella difesa aerea, che ha assegnato a Safran un primo contratto per Land OmniGuard”.